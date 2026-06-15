SCHAEFFLER VITESCO: ELEKTRONIKA I MECHANIKA W JEDNEJ OFERCIE DLA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions i Vitesco Technologies łączą kompetencje w obszarze mechaniki, mechatroniki i elektroniki. Efektem jest rozszerzenie oferty dla niezależnego rynku części o komponenty takie jak czujniki NOx, wtryskiwacze benzyny i oleju napędowego, czujniki masowego przepływu powietrza czy pompy wysokiego ciśnienia. Dla warsztatów oznacza to szerszy dostęp do podzespołów stosowanych w nowoczesnych układach napędowych i systemach kontroli emisji.

Połączenie doświadczenia Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions z wiedzą Vitesco Technologies w zakresie elektroniki pojazdowej ma wzmocnić ofertę dla niezależnego rynku części. Mechanika, hydraulika, mechatronika i elektronika coraz częściej spotykają się dziś w tych samych układach pojazdu, dlatego dla serwisów ważny staje się dostęp do sprawdzonych komponentów z jednego, wiarygodnego źródła.

Jakie produkty obejmuje oferta Schaeffler Vitesco?

Nowe portfolio obejmuje komponenty elektroniczne i elementy osprzętu silnika, które uzupełniają dotychczasową ofertę Schaeffler VLS. Wśród wskazanych produktów znajdują się m.in. czujniki NOx, wtryskiwacze benzyny i oleju napędowego, czujniki przepływu powietrza, pompy wysokiego ciśnienia, czujniki poziomu oleju, wtyczki MAF oraz siłowniki.

Dla warsztatów i dystrybutorów istotne jest przede wszystkim to, że oferta obejmuje grupy części związane z układami napędowymi, dolotowymi, smarowania oraz kontroli emisji spalin.

Produkt Zastosowanie Charakterystyka techniczna Czujnik NOx Systemy oczyszczania spalin Element stosowany w systemach kontroli emisji spalin; część portfolio Schaeffler Vitesco. Wtryskiwacz oleju napędowego Systemy Common Rail w silnikach Diesla Komponent układu zasilania paliwem przeznaczony do silników wysokoprężnych. Wtryskiwacz benzyny Układy bezpośredniego wtrysku benzyny Komponent układu zasilania paliwem przeznaczony do nowoczesnych jednostek benzynowych. Pompa wysokiego ciśnienia Systemy zasilania paliwem Element układu zasilania paliwem stosowany w nowoczesnych jednostkach napędowych. Czujnik przepływu powietrza / Wtyczka MAF Układ dolotowy silnika Czujnik wykorzystywany do pomiaru masy powietrza w układzie dolotowym silnika. Czujnik poziomu oliwy Układ smarowania jednostki napędowej Czujnik wykorzystywany w układzie smarowania jednostki napędowej. Siłownik Elektronicznie sterowane układy wykonawcze Element wykonawczy stosowany w elektronicznie sterowanych układach pojazdu.

Rozszerzenie portfolio ma znaczenie zwłaszcza dla warsztatów obsługujących nowoczesne układy napędowe, w których diagnostyka mechaniczna coraz częściej łączy się z elektroniką, mechatroniką i kontrolą emisji spalin.

Cztery filary współpracy Schaeffler VLS i Vitesco Technologies

Współpraca Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions i Vitesco Technologies opiera się na czterech obszarach. To one pokazują, w jaki sposób połączenie kompetencji mechanicznych i elektronicznych może przełożyć się na ofertę dla niezależnego rynku części.

Produkty przyszłości — portfolio Vitesco uzupełnia ofertę Schaeffler VLS o części elektryczne i elektroniczne do pojazdów różnych typów, w tym także pojazdów użytkowych. Zaawansowane kompetencje techniczne — Vitesco wnosi doświadczenie w projektowaniu, produkcji i regeneracji systemów hydraulicznych, mechatronicznych i elektronicznych. Sprawna organizacja działalności — Schaeffler VLS dysponuje centrami montażu i pakowania wspierającymi obsługę niezależnego rynku części. Globalna sieć klientów — Schaeffler VLS obsługuje ponad 4500 klientów na świecie, co zwiększa potencjał popularyzacji produktów Vitesco na rynku części.

Znaczenie dla niezależnych warsztatów

Dla dystrybutorów i warsztatów najważniejsze jest to, że oferta Schaeffler Vitesco wpisuje się w kierunek rozwoju rynku: coraz większą rolę elektroniki w obsłudze pojazdów oraz potrzebę dostępu do kompletnych, sprawdzonych rozwiązań. Nowoczesne układy napędowe wymagają dziś nie tylko wiedzy mechanicznej, lecz także rozumienia pracy czujników, elementów wykonawczych i systemów kontroli emisji.

W praktyce oznacza to dla serwisów możliwość rozwijania kompetencji w obszarach, które będą coraz ważniejsze w codziennej diagnostyce i naprawach. Czujniki NOx, przepływomierze, wtryskiwacze czy pompy wysokiego ciśnienia to komponenty, których znaczenie rośnie wraz ze stopniem zaawansowania pojazdów.

Połączenie kompetencji obu firm może więc ułatwić warsztatom obsługę pojazdów, w których granica między mechaniką a elektroniką staje się coraz mniej wyraźna. To istotne zwłaszcza dla serwisów, które chcą rozwijać ofertę w zakresie nowoczesnych układów napędowych, układów dolotowych, zasilania paliwem i kontroli emisji spalin.

Dlaczego to ważne dla rynku aftermarket?

Rozszerzenie portfolio Schaeffler VLS o produkty Vitesco Technologies pokazuje kierunek zmian na niezależnym rynku części. Warsztaty coraz częściej potrzebują dostępu do komponentów łączących mechanikę, mechatronikę i elektronikę, a dystrybutorzy — oferty odpowiadającej na potrzeby nowoczesnych pojazdów.

W tym kontekście Schaeffler Vitesco może być dla rynku sygnałem, że przyszłość napraw będzie coraz mocniej oparta na integracji wiedzy mechanicznej, elektronicznej i diagnostycznej.