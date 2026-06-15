SCHAEFFLER VITESCO: ELEKTRONIKA I MECHANIKA W JEDNEJ OFERCIE DLA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions i Vitesco Technologies łączą kompetencje w obszarze mechaniki, mechatroniki i elektroniki. Efektem jest rozszerzenie oferty dla niezależnego rynku części o komponenty takie jak czujniki NOx, wtryskiwacze benzyny i oleju napędowego, czujniki masowego przepływu powietrza czy pompy wysokiego ciśnienia. Dla warsztatów oznacza to szerszy dostęp do podzespołów stosowanych w nowoczesnych układach napędowych i systemach kontroli emisji.
Połączenie doświadczenia Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions z wiedzą Vitesco Technologies w zakresie elektroniki pojazdowej ma wzmocnić ofertę dla niezależnego rynku części. Mechanika, hydraulika, mechatronika i elektronika coraz częściej spotykają się dziś w tych samych układach pojazdu, dlatego dla serwisów ważny staje się dostęp do sprawdzonych komponentów z jednego, wiarygodnego źródła.
Jakie produkty obejmuje oferta Schaeffler Vitesco?
Nowe portfolio obejmuje komponenty elektroniczne i elementy osprzętu silnika, które uzupełniają dotychczasową ofertę Schaeffler VLS. Wśród wskazanych produktów znajdują się m.in. czujniki NOx, wtryskiwacze benzyny i oleju napędowego, czujniki przepływu powietrza, pompy wysokiego ciśnienia, czujniki poziomu oleju, wtyczki MAF oraz siłowniki.
Dla warsztatów i dystrybutorów istotne jest przede wszystkim to, że oferta obejmuje grupy części związane z układami napędowymi, dolotowymi, smarowania oraz kontroli emisji spalin.
|Produkt
|Zastosowanie
|Charakterystyka techniczna
|Czujnik NOx
|Systemy oczyszczania spalin
|Element stosowany w systemach kontroli emisji spalin; część portfolio Schaeffler Vitesco.
|Wtryskiwacz oleju napędowego
|Systemy Common Rail w silnikach Diesla
|Komponent układu zasilania paliwem przeznaczony do silników wysokoprężnych.
|Wtryskiwacz benzyny
|Układy bezpośredniego wtrysku benzyny
|Komponent układu zasilania paliwem przeznaczony do nowoczesnych jednostek benzynowych.
|Pompa wysokiego ciśnienia
|Systemy zasilania paliwem
|Element układu zasilania paliwem stosowany w nowoczesnych jednostkach napędowych.
|Czujnik przepływu powietrza / Wtyczka MAF
|Układ dolotowy silnika
|Czujnik wykorzystywany do pomiaru masy powietrza w układzie dolotowym silnika.
|Czujnik poziomu oliwy
|Układ smarowania jednostki napędowej
|Czujnik wykorzystywany w układzie smarowania jednostki napędowej.
|Siłownik
|Elektronicznie sterowane układy wykonawcze
|Element wykonawczy stosowany w elektronicznie sterowanych układach pojazdu.
Rozszerzenie portfolio ma znaczenie zwłaszcza dla warsztatów obsługujących nowoczesne układy napędowe, w których diagnostyka mechaniczna coraz częściej łączy się z elektroniką, mechatroniką i kontrolą emisji spalin.
Cztery filary współpracy Schaeffler VLS i Vitesco Technologies
Współpraca Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions i Vitesco Technologies opiera się na czterech obszarach. To one pokazują, w jaki sposób połączenie kompetencji mechanicznych i elektronicznych może przełożyć się na ofertę dla niezależnego rynku części.
- Produkty przyszłości — portfolio Vitesco uzupełnia ofertę Schaeffler VLS o części elektryczne i elektroniczne do pojazdów różnych typów, w tym także pojazdów użytkowych.
- Zaawansowane kompetencje techniczne — Vitesco wnosi doświadczenie w projektowaniu, produkcji i regeneracji systemów hydraulicznych, mechatronicznych i elektronicznych.
- Sprawna organizacja działalności — Schaeffler VLS dysponuje centrami montażu i pakowania wspierającymi obsługę niezależnego rynku części.
- Globalna sieć klientów — Schaeffler VLS obsługuje ponad 4500 klientów na świecie, co zwiększa potencjał popularyzacji produktów Vitesco na rynku części.
Znaczenie dla niezależnych warsztatów
Dla dystrybutorów i warsztatów najważniejsze jest to, że oferta Schaeffler Vitesco wpisuje się w kierunek rozwoju rynku: coraz większą rolę elektroniki w obsłudze pojazdów oraz potrzebę dostępu do kompletnych, sprawdzonych rozwiązań. Nowoczesne układy napędowe wymagają dziś nie tylko wiedzy mechanicznej, lecz także rozumienia pracy czujników, elementów wykonawczych i systemów kontroli emisji.
W praktyce oznacza to dla serwisów możliwość rozwijania kompetencji w obszarach, które będą coraz ważniejsze w codziennej diagnostyce i naprawach. Czujniki NOx, przepływomierze, wtryskiwacze czy pompy wysokiego ciśnienia to komponenty, których znaczenie rośnie wraz ze stopniem zaawansowania pojazdów.
Połączenie kompetencji obu firm może więc ułatwić warsztatom obsługę pojazdów, w których granica między mechaniką a elektroniką staje się coraz mniej wyraźna. To istotne zwłaszcza dla serwisów, które chcą rozwijać ofertę w zakresie nowoczesnych układów napędowych, układów dolotowych, zasilania paliwem i kontroli emisji spalin.
Dlaczego to ważne dla rynku aftermarket?
Rozszerzenie portfolio Schaeffler VLS o produkty Vitesco Technologies pokazuje kierunek zmian na niezależnym rynku części. Warsztaty coraz częściej potrzebują dostępu do komponentów łączących mechanikę, mechatronikę i elektronikę, a dystrybutorzy — oferty odpowiadającej na potrzeby nowoczesnych pojazdów.
W tym kontekście Schaeffler Vitesco może być dla rynku sygnałem, że przyszłość napraw będzie coraz mocniej oparta na integracji wiedzy mechanicznej, elektronicznej i diagnostycznej.
Więcej informacji technicznych i szczegółów dotyczących nowego asortymentu można znaleźć na stronie: vehiclelifetimesolutions.schaeffler.pl/vitesco.