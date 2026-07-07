AKCJE SERWISOWE 3/2026

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Okres produkcji Opis usterki

MG S5 RE005 e4*2018/858*00236*01 2025 W określonych warunkach, istnieje potencjalne ryzyko pożaru związane z pracą wentylatora układu chłodzenia/klimatyzacji. W przypadku zamarznięcia i zablokowania wentylatora w niskich temperaturach, uruchomienie funkcji ogrzewania kabiny (za pomocą aplikacji MG i-SMART lub podczas standardowego rozruchu pojazdu) może doprowadzić do przegrzania rezystora sterującego prędkością wentylatora, stwarzając zagrożenie pożarowe. POTENCJALNA MOŻLIWOŚĆ PRZEGRZANIA REZYSTORA WENTYLATORA CHŁODNICY/SKRAPLACZA. Aktualizacja oprogramowania sterownika IMCU

MG MG3 RE004 e4*2018/858*00192*01 2024 W przypadku kolizji istnieje możliwość, że mechanizm blokady przedniego fotela kierowcy może się odblokować.

Ford EcoSport 25C76 e9*2007/46*0092*31 2020 Zgodnie z dokumentacją firmy Ford w niektórych pojazdach EcoSport aktualizacja oprogramowania w ramach akcji serwisowej 21C08 mogła nie zostać prawidłowo zainstalowana, mimo że odnotowano pomyślnie przeprowadzoną naprawę. Wymagana aktualizacja oprogramowania mogła nie zostać zainstalowana prawidłowo w niektórych pojazdach. W związku z tym podstawowym problemem pozostaje błąd oprogramowania, który uniemożliwia urządzeniu diagnostycznemu podłączonemu do złącza diagnostycznego (OBD) odczytywanie długoterminowych danych dotyczących zużycia paliwa i odległości zgodnie z przepisami.

Ford Tourneo Custom 25SE6 e5*2007/46*1034*11 2023 Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że w pewnej liczbie pojazdów Transit i Transit Custom może występować nieprawidłowa wentylacja akumulatora lub akumulatorów 12 V. Odprowadzanie gazów z akumulatora to funkcja bezpieczeństwa, która uwalnia gazy z akumulatora, aby zapobiec powstawaniu wysokiego ciśnienia w obudowie akumulatora, jednak gazy te należy odprowadzić poza kabinę. W przypadku nieprawidłowego działania układu wentylacji klienci mogą zgłaszać występowanie zapachu kwasu lub zapachu zepsutych jaj w kabinie, syczenie, widoczne ulatnianie się gazu z akumulatora lub odczucie ciepła na przednich fotelach. Emisja gazów podczas normalnego odpowietrzania akumulatora 12 V wytwarza wodór i tlen, jednak podwyższona temperatura może prowadzić do dodatkowej reakcji powodującej wydzielanie się H2S (siarkowodór). Siarkowodór może być szkodliwy dla zdrowia.

Ford Puma 25SF3 e9*2007/46*3165*14 2023 W niektórych pojazdach Puma oprogramowanie naprawcze w ramach akcji serwisowej 23S52 mogło nie zostać prawidłowo zainstalowane, mimo że odnotowano pomyślnie przeprowadzoną naprawę. Ponieważ w tych pojazdach mogła nie zostać zainstalowana prawidłowa aktualizacja oprogramowania, problem może nadal występować ze względu na nieprawidłowe oprogramowanie modułu sterującego uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (RCM). Jeśli pojazd zostanie wyposażony w niewłaściwy czujnik podczas obsługi serwisowej, bieżące oprogramowanie nie będzie działało zgodnie z przeznaczeniem. Może to potencjalnie skutkować obniżeniem sprawności systemu zabezpieczeń.

Ford Transit Courier, Puma 25SB2 e9*2007/46*3165*19 2025 Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że w części samochodów Puma Gen‑E i E‑Transit Courier na tylnych bębnach hamulcowych (eDrum) mogą brakować śruby ustalające lub mogą one być niedokręcone z odpowiednim momentem. W pojazdach objętych problemem brak właściwie zamocowanych śrub mocujących blok reakcyjny bębna hamulcowego eDrum może powodować hałas dochodzący z tylnych kół podczas hamowania oraz zwiększać ryzyko ich zablokowania. Poluzowane lub brakujące śruby mogą również prowadzić do nadmiernego ruchu bloku reakcyjnego, co w konsekwencji może skutkować wyciekiem płynu hamulcowego. W przypadku utraty płynu, po osiągnięciu minimalnego poziomu, na zestawie wskaźników zapala się czerwona kontrolka układu hamulcowego. Zarówno niski poziom płynu hamulcowego, jak i zablokowanie tylnego koła zwiększają ryzyko wypadku.

Ford Explorer, Transit Custom 25S58 e5*2007/46*1034*08 2019-2021 Aktualizacja oprogramowania związana z akcją serwisową 23S53 mogła zostać nieprawidłowo zainstalowana. Dlatego w pojazdach, w których oprogramowanie mogło zostać nieprawidłowo zainstalowane przyczyna usterki wskazana w akcji serwisowej 23S53 może nadal występować. W przypadku wewnętrznego zwarcia ogniw akumulatora wysokonapięciowego klienci mogą doświadczyć wyłączenia zasilania akumulatora. Wyłączenie zasilania akumulatora spowoduje utratę siły napędowej i toczenie pojazdu, co zwiększa ryzyko wypadku. Klienci będą mogli nadal korzystać z zasilania 12 V akcesoriów. Układ kierowniczy i układ hamulcowy również będzie działał prawidłowo. Jeśli występuje drugi, wciąż nieokreślony czynnik, klient może doświadczyć termicznego odpowietrzania akumulatora, które może potencjalnie spowodować pożar pojazdu i zwiększyć ryzyko obrażeń.

Ford Kuga 25S61 e13*2007/46*2188*14 2024-2025 Firma Ford stale kontroluje procesy produkcyjne oraz eksploatowane pojazdy. Zidentyfikowaliśmy szereg pojazdów Kuga, w których głowica cylindrów może mieć obluzowany korek lub korki. Taki stan może powodować szybki wyciek oleju, jeśli korek wypadnie z głowicy cylindrów. Wyciek oleju w obecności źródła zapłonu, takiego jak gorący silnik lub elementy układu wydechowego, może zwiększać ryzyko pożaru. Ponadto utrata oleju może spowodować zatarcie silnika i utratę mocy napędowej, zwiększając ryzyko wypadku.

Ford Transit Custom 25S93 e5*2018/858*00192*03 2025 Firma Ford stale kontroluje procesy produkcyjne oraz eksploatowane pojazdy. Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że pewna liczba pojazdów Transit Custom z kabiną podwójną w wersji Van (DCiV) mogła zostać wyprodukowana z fabryczną wadą spoiny ramy kanapy. Wada spoiny może wpłynąć na zabezpieczenie pasażera podczas zderzenia czołowego.

Ford Explorer, Capri 25S97 e1*2018/858*00364*03 2024-2025 Monitorowanie użytkowanych pojazdów wykazało, że w części pojazdów Explorer i Capri podczas produkcji niektóre połączenia nie zostały prawidłowo dokręcone. W zależności od tego, które połączenie jest niedokręcone, pasażerowie mogą odczuwać pogorszenie komfortu jazdy lub prowadzenia, słyszeć stukanie, a w poważniejszych przypadkach może dojść do usterek wpływających na bezpieczeństwo. Mogą one obejmować np. wyciek płynu hamulcowego w jednym z obwodów, brak możliwości zapobieżenia zwarciu elektrycznemu podczas zderzenia lub nawet całkowitą utratę kontroli nad pojazdem.

Ford Explorer, Capri 25SA1 e1*2018/858*00364*03 2024-2025 Monitorowanie używanych pojazdów wykazało, że w pewnej częsci pojazdów Explorer śruba mocująca oparcie przedniego fotela do jego podstawy mogła zostać w fabryce jedynie wstępnie dokręcona. Podczas jazdy może być słyszalne grzechotanie, a oparcie może niespodziewanie się przesunąć. W razie wypadku istnieje ryzyko, że oparcie zmieni swoje położenie, co może zwiększyć ryzyko obrażeń pasażera.

Ford Transit Courier, Focus 25SC2 e13*2007/46*1911*22 2025 Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że w pewnej liczbie pojazdów Focus i Transit Courier z silnikiem 1,5L EcoBlue może występować wyciek paliwa z szyny wtrysku z powodu wady fabrycznej. Jeśli dojdzie do wycieku paliwa, mimo braku ostrzeżenia na zestawie wskaźników użytkownicy pojazdu mogą poczuć zapach paliwa, zaobserwować dym i kałuże paliwa pod pojazdem. Ciekłe paliwo i/lub opary paliwa gromadzące się w pobliżu odpowiednio gorącej powierzchni mogą ulec zapłonowi.

Ford TRANSIT CONNECT 24S69 e13*2018/858*00342*04 2024 Firma Ford stale kontroluje procesy produkcyjne oraz eksploatowane pojazdy. Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że w pewnej liczbie pojazdów Tourneo Connect i Transit Connect może występować nieszczelność połączenia śrubowego w obwodzie tylnego lewego hamulca. W pewnych okolicznościach, jeśli dojdzie do wycieku płynu hamulcowego, w układzie hamulcowym może zabraknąć ciśnienia hydraulicznego, co może prowadzić do wydłużenia skoku pedału hamulca i zmniejszenia skuteczności hamulców, a przez to zwiększenia ryzyka wypadku.

Ford Transit 25C40 e5*2007/46*1033*10 2025 Monitorowanie pojazdów będących w eksploatacji wykazało, że w pewnej liczbie pojazdów Transit M2 na ekranie informacji systemu SYNC brakuje informacji dotyczących bezpieczeństwa (lokalizacja wyjść awaryjnych, gaśnic i młotków awaryjnych).