MARKA TRW NALEŻĄCA DO ZF AFTERMARKET WYZNACZA STANDARDY W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z NORMĄ EMISJI EURO7

ZF Aftermarket, światowy lider w dziedzinie technologii układów hamulcowych i podwozi, umacnia swoją pozycję w zakresie przygotowań do normy emisji dla układów hamulcowych Euro7 poprzez strategiczną inwestycję we własną hamownię do pomiaru emisji z układów hamulcowych w swoim centrum kompetencyjnym ds. materiałów ciernych w Hiszpanii. Inwestycja ta umacnia pozycję firmy ZF jako lidera branży w sytuacji, gdy regulacje dotyczące emisji wykraczają poza pochodzące od spalin wytwarzanych podczas pracy silnika, i obejmują również źródła inne niż spaliny, takie jak zużycie hamulców.

Firma ZF przekształca swoje doświadczenie w zakresie wyposażenia fabrycznego w innowacje na rynku części zamiennych i nieustannie umacnia swoją wiodącą pozycję w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja w stanowisko badawcze ZF „dustIN” do badania pyłu hamulcowego w Hiszpanii dla działu układów hamulcowych TRW.

Firma ZF przejmuje złożone zadania w imieniu swoich klientów i przekształca je w przejrzyste, gotowe do wdrożenia w przemyśle rozwiązania zgodne z normą Euro 7.

Nadchodząca norma Euro7 po raz pierwszy rozszerza przepisy dotyczące emisji o między innymi, pochodzące od zużycia materiału ciernego w częściach hamulcowych. Chociaż rozporządzenie to początkowo miało dotyczyć wyłącznie nowych pojazdów, będzie miało również wpływ na rynek części zamiennych. Warsztaty samochodowe potrzebują części zamiennych, które zostały przetestowane na wczesnym etapie i są zgodne z normą Euro7. W związku z tym firma ZF Aftermarket inwestuje we własne stanowisko do badania emisji pochodzących z układów hamulcowych w Centrum Kompetencji Tarcia w Hiszpanii. Obiekt ten weryfikuje układy klocków i tarcz hamulcowych podczas pracy w warunkach zgodnych z normą Euro7. Sercem tego rozwiązania jest ZF dustIN (Dust Investigator), dynamometr do badania emisji pochodzących od hamulców, zaprojektowany, skonstruowany, opracowany i zbudowany przez firmę ZF, aby spełniać obecne normy, a jednocześnie być w pełni dostosowanym do przyszłych zaostrzeń regulacyjnych – co podkreśla, jak głęboko zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w DNA Grupy ZF.

ZF Aftermarket kształtuje przyszłość branży

W sytuacji, gdy Unia Europejska analizuje już możliwości rozszerzenia limitów emisji na cały cykl życia pojazdu, w tym na rynek części zamiennych, firma ZF aktywnie angażuje się w kształtowanie przyszłych norm poprzez udział w kluczowych forach technicznych i regulacyjnych, w tym w Programie Pomiaru Cząstek Stałych (PMP), przyczyniając się do opracowywania zharmonizowanych i solidnych pod względem technicznym metod pomiarowych. Równolegle firma ZF jest reprezentowana w ramach CLEPA, Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Motoryzacyjnych, pomagając w koordynacji działań branżowych i dialogu regulacyjnego na szczeblu europejskim. Działając w ścisłej zgodności z rozwojem regulacji, ZF Aftermarket nieustannie weryfikuje i wdraża rozwiązania w miarę kształtowania się wymagań normy Euro7.

Inwestycja w wewnętrzne badania zgodności z normą Euro7

Nowa hamownia do badania emisji w Hiszpanii zapewnia firmie ZF Aftermarket pełną wewnętrzną kontrolę nad prędkością testową, integralnością danych, powtarzalnością i miarodajnością wyników oraz poufnością. Dzięki wprowadzeniu urządzenia ZF dustIN, które pozwala na precyzyjne monitorowanie emisji cząstek stałych, firma ZF Aftermarket dysponuje obecnie łącznie 31 hamowniami przeznaczonymi wyłącznie do opracowywania i walidacji układów ciernych – co dodatkowo wzmacnia jej zdolność do skracania cykli rozwoju produktów i przyspieszania wprowadzania ich na rynek.

Obiekt oferuje:

Opracowywanie materiałów ciernych nowej generacji oraz tarcz hamulcowych

Ofertę produktów na rynek wtórny dostosowanych do przyszłych potrzeb klientów

Hamownia jest obecnie przygotowywana do certyfikacji zgodnie z regulaminem UN GTR nr 24 we współpracy z odpowiednimi organami.

Dzięki tej zintegrowanej strukturze firma ZF Aftermarket może bez opóźnień i bez żadnych kompromisów reagować i przekładać wymogi prawne bezpośrednio na rozwiązania dla klientów.

ZF Aftermarket dustIN to hamownia do badania emisji cząstek

z układów hamulcowych, zaprojektowana, skonstruowana, opracowana i wyprodukowana w całości wewnętrznie przez ZF.

ZF Aftermarket dustIN — platforma referencyjna do pomiaru emisji cząstek z układów hamulcowych.

Platforma ZF Aftermarket dustIN łączy kompetencje działu systemów testowych Grupy ZF w zakresie konstrukcji i sterowania stanowiskami do badań hamulców z zaawansowaną wiedzą dotyczącą pomiaru emisji cząstek stałych, dostarczaną przez partnera technologicznego AIP. Platforma została zaprojektowana tak, aby przewyższać obecne wymagania regulaminu UN GTR nr 24, a jednocześnie oferować modułowość i skalowalność umożliwiające dostosowanie do przyszłego zaostrzenia przepisów.

Platforma dustIN wspiera zarówno badania homologacyjne, jak i zaawansowane prace rozwojowe, zapewniając elastyczność niezbędną do spełnienia obecnych wymagań normy Euro7 oraz przyszłych standardów. Umożliwia realizację wszystkich głównych cykli testowych emisji z układów hamulcowych przy jednoczesnym realistycznym odwzorowaniu warunków jazdy pojazdu.

Stabilne i precyzyjnie kontrolowane warunki testowe gwarantują wysoką miarodajność wyników. Programy walidacyjne oraz badania międzylaboratoryjne prowadzone w Europie i Chinach potwierdzają wyjątkową spójność i powtarzalność pomiarów.

Zaprojektowane z myślą o realnych potrzebach klientów.

Euro7 ewoluuje w zakresie harmonogramów wdrożenia, nowych metod testowych oraz otwartych kwestii dotyczących przyszłego zakresu regulacji. Rolą ZF Aftermarket jest przejęcie tej złożoności w imieniu klientów i przełożenie jej na jasne, gotowe do wdrożenia w branży rozwiązania.

Dzięki wczesnym inwestycjom w wewnętrzną infrastrukturę testową, walidacyjną i rozwojową realizowaną poprzez markę TRW, ZF Aftermarket umożliwia klientom pewne planowanie, nawet gdy ramy regulacyjne nadal się kształtują. Wiedza na poziomie OE (oryginalnego wyposażenia) trafia bezpośrednio do rozwoju produktów aftermarketowych, zapewniając dystrybutorom i warsztatom przewidywalną dostępność, stałą jakość oraz gotową na przyszłość wydajność — bez dodatkowego ryzyka.

ZF Aftermarket zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania w zakresie „Mobility Uptime” podczas targów Automechanika Frankfurt, które rozpoczną się 8 września.