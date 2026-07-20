IVECO I PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL PRZEDŁUŻAJĄ WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ INNOWACJI DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I LCV

IVECO, jeden z wiodących europejskich producentów pojazdów użytkowych, oraz PETRONAS Lubricants International (PLI) oficjalnie odnowili swoje wieloletnie partnerstwo strategiczne na kolejne pięć lat. Nowa umowa przedłuża współpracę do 2032 roku. Wzmacnia tym samym relację, która od ponad 50 lat wspiera innowacje, osiągi i zrównoważony rozwój w sektorze transportu użytkowego.

Odnowienie umowy zapewnia dalsze dostawy oraz wspólne opracowywanie szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do pojazdów użytkowych. Obejmuje to zaawansowane oleje silnikowe, płyny przekładniowe, płyny hamulcowe i płyny chłodzące. PLI i IVECO będą nadal tworzyć rozwiązania dostosowane do wymagających warunków eksploatacji pojazdów użytkowych IVECO w Europie.

Wspólna historia rozwoju technologii dla transportu

Kolejny już etap współpracy potwierdza pomyślny rozwój wspólnych produktów olejowych IVECO URANIA oraz IVECO TUTELA. Są to oleje silnikowe i płyny funkcjonalne rozwijane przez obie firmy od pięciu dekad. Za tymi technologiami stoją wspólne programy badawczo-rozwojowe oraz konsekwentne dążenie do tworzenia wydajnych i energooszczędnych rozwiązań. Produkty te pomagają zmaksymalizować gotowość pojazdów do pracy i wydłużać żywotność kluczowych elementów jednostek napędowych. Są również jedynymi płynami oficjalnie rekomendowanymi przez IVECO.

Szybkie tempo innowacji w ramach partnerstwa potwierdza niedawna premiera Urania Next 0W-16. To przełomowe rozwiązanie jest pierwszym olejem silnikowym SAE 0W-16 opracowanym specjalnie do zastosowań ciężarowych. Produkt zapewnia wysoką efektywność paliwową, niższą emisję CO₂ oraz wydłużone okresy między wymianami oleju. Formulacja jest także gotowa na normę Euro 7. Wspiera tym samym lepszą efektywność i parametry emisyjne najnowszej generacji silników IVECO.

Odnowienie umowy z PETRONAS Lubricants International potwierdza siłę naszej wieloletniej współpracy. Opiera się ona na wspólnej wiedzy technicznej oraz ambicji stałego podnoszenia osiągów, efektywności i zrównoważonego rozwoju w całym portfolio naszych pojazdów i układów napędowych. Dzięki wspólnemu opracowywaniu gam IVECO URANIA i IVECO TUTELA możemy dostarczać rozwiązania, które zwiększają gotowość pojazdów do pracy, optymalizują całkowite koszty użytkowania i wspierają naszych klientów oraz sieć dealerską najwyższymi standardami jakości i niezawodności. – wyjaśnia Domenico Nucera, Chief Quality & Operations Officer w Iveco Group.

Wartość dodana dla dealerów i klientów

Odnowiona umowa kładzie również strategiczny nacisk na współpracę z siecią dealerską IVECO. Poza dostarczaniem zaawansowanych produktów PLI wdroży ukierunkowane działania, które mają wzmacniać zaangażowanie dealerów i budować świadomość klientów na temat środków smarnych oficjalnie zatwierdzonych przez IVECO. Inicjatywy te mają wspierać rozwój biznesu dealerów na rynkach europejskich. Pomogą też klientom korzystać z większej niezawodności pojazdów i lepiej kontrolować całkowite koszty użytkowania.

Przedłużenie naszego partnerstwa pokazuje, co można osiągnąć dzięki długofalowej współpracy, konsekwencji i wspólnemu zaangażowaniu w budowanie najwyższych standardów obsługi pojazdów użytkowych. Dzięki ciągłemu rozwojowi produktów mogliśmy wspólnie opracować wiodące rozwiązania dla transportu, w pełni zintegrowane z ekosystemem IVECO, takie jak olej silnikowy Urania Next 0W-16. Ta współpraca pozwala nam dostarczać większą wartość dla branży, łącząc nasze kompetencje i wspólnie napędzając innowacje. – dodaje Domenico Ciaglia, Group Chief Strategy & Transformation Officer w PETRONAS Lubricants International (PLI).