COOPER ROZSZERZA OFERTĘ OPON CAŁOROCZNYCH W REGIONIE EMEA

Należąca do portfolio Goodyear marka Cooper rozszerza w regionie EMEA ofertę opon całorocznych do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów użytkowych. Nowa oferta, obejmująca Cooper All Season i Cooper All Season Van, zapewnia 89% pokrycia rynku i uwzględnia kluczowe europejskie modele pojazdów. Rozszerzenie portfolio odpowiada na rosnące zainteresowanie kierowców praktycznymi rozwiązaniami do jazdy przez cały rok. Opony zaprojektowano z myślą o całorocznej eksploatacji, trwałości i zrównoważonych osiągach w codziennym użytkowaniu.

GOTOWA NA REALNE WARUNKI PRZEZ CAŁY ROK

Od zimowych poranków ze śniegiem po letnie podróże w wysokich temperaturach – opony całoroczne muszą sprawdzać się w różnych warunkach pogodowych. Gama opon całorocznych Cooper została przygotowana z myślą o kierowcach, którzy oczekują stabilnych osiągów przez cały rok, trwałości oraz kontroli w codziennych sytuacjach na drodze.

Oferta obejmuje opony do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów użytkowych. W jej skład wchodzą modele Cooper All Season oraz Cooper All Season Van. Obie serie posiadają oznaczenie 3PMSF potwierdzające dopuszczenie do użytkowania w warunkach zimowych.

COOPER ALL SEASON: WYWAŻONE OSIĄGI O KAŻDEJ PORZE ROKU

Opony Cooper All Season, przeznaczone do samochodów osobowych i SUV-ów, zapewniają stabilne, wszechstronne osiągi na mokrej, suchej i zmiennej nawierzchni.

Technologia 3D Blading wspiera skuteczne hamowanie przez cały rok, a płynne właściwości jezdne opon pomagają zachować pewność prowadzenia w różnych warunkach drogowych. Ulepszona powierzchnia styku z nawierzchnią sprzyja równomiernemu zużyciu i dłuższej żywotności bieżnika, umożliwiając pokonywanie większych odległości na jednym komplecie opon. Solidna konstrukcja karkasu wspiera stabilność prowadzenia i przewidywalne osiągi w szerokim zakresie warunków jazdy.

Gama Cooper All Season obejmuje 84 pozycje asortymentowe na obręcze od 14 do 20 cali. Oferta jest dostosowana także do pojazdów elektrycznych i odpowiada na wymagania współczesnych samochodów.

COOPER ALL SEASON VAN: TRWAŁOŚĆ I PRZEBIEG DOSTOSOWANE DO CODZIENNYCH WYMAGAŃ BIZNESOWYCH

Opona Cooper All Season Van została opracowana z myślą o samochodach dostawczych oraz kierowcach, którzy na co dzień potrzebują wytrzymałych, niezawodnych opon zapewniających wysoki przebieg.

Duża liczba lameli w połączeniu z odpowiednią mieszanką bieżnika wspiera skuteczne hamowanie przez cały rok, a głęboki bieżnik sprzyja trwałym osiągom na kolejnych kilometrach. Solidna konstrukcja opony, dostosowana do dużych obciążeń, zapewnia wytrzymałość potrzebną w intensywnej eksploatacji

i trudniejszych warunkach pracy.

Gama Cooper All Season Van obejmuje 18 pozycji asortymentowych na obręcze od 15 do 17 cali. Opony są również przystosowane do pojazdów elektrycznych, odpowiadając na zmieniające się potrzeby nowoczesnych flot dostawczych.