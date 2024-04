Wpływ oleju silnikowego na eksploatację samochodu

Bez względu na klasę czy rynkową wartość samochodu należy systematycznie dbać o jego stan techniczny, jak też stosować odpowiednie środki smarne i płyny eksploatacyjne. Dlaczego warto przy tym brać pod uwagę jakość wykorzystywanych części, w tym oleju silnikowego?

Średni wiek samochodu osobowego w Polsce wynosi 14 lat[1]. Oznacza to, że zamontowane w nich jednostki napędowe spełniają co najmniej normę emisji spalin Euro 4, wprowadzonej w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Silniki te są więc stosunkowo nowoczesnymi konstrukcjami, które dla zachowania bezawaryjnej pracy wymagają skrupulatnego przestrzegania zaleceń producentów. Takimi bez wątpienia są interwały wymiany oleju silnikowego oraz dobór odpowiedniej klasy i lepkości środka smarnego. Istotne są również bazy oleju silnikowego, dziś z reguły syntetyczne.

Producent każdego samochodu określa zalecane do niego środki eksploatacyjne. W przypadku środków smarnych zróżnicowanie wynika z kompletacji modelu. Inne wytyczne mogą być dla silników benzynowych, inne dla wysokoprężnych, a jeszcze inne dla hybryd. To samo dotyczy skrzyń biegów. Szczegółowe dane dotyczące częstotliwości wymiany oleju oraz odpowiedniego jego rodzaju znajdują się w książce obsługi pojazdu. Duże firmy olejowe, takie jak Shell, oferują zróżnicowane linie produktów posiadających odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, co pozwala na łatwy dobór oleju właściwego dla danej jednostki napędowej, a jednocześnie obniżenie kosztów magazynowania przez specjalistyczne sklepy, hurtownie i warsztaty. W przypadku Shell są to na przykład syntetyczne oleje klasy premium Shell Helix Ultra oraz ekonomiczne oleje Shell Helix HX8 – mówi Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska.

Właściwy olej kluczowy dla optymalnej pracy silnika

Stosowanie oleju zgodnego z zaleceniami producenta jest kluczowe dla zachowania gwarancji oraz zapobiegania ewentualnym problemom i usterkom związanym z niewłaściwym smarowaniem silnika. Producent samochodu określa zakres lepkości zalecany dla danego silnika, uwzględniając warunki eksploatacji. Właściwa lepkość gwarantuje, że olej zapewnia odpowiednie smarowanie zarówno przy niskich, jaki wysokich temperaturach.

Musimy opamiętać o specyficznych wymaganiach producentów silników i różnicach pomiędzy koncernami produkującymi pojazdy. Utrudnia to unifikowanie środków smarnych. Konieczne są produkty o określonych właściwościach opisanych przez producenta jednostki napędowej. Stosowanie oleju spełniającego te wytyczne jest istotne dla utrzymania optymalnych warunków pracy silnika. W przypadku trudniejszych niż standardowe warunków, takich jak jazda w intensywnym ruchu miejskim, jazda w górach lub w wysokich temperaturach, ważne jest, aby olej był dostosowany do pracy w takich okolicznościach i utrzymywał swoje parametry. Współczesne silniki są wyposażone w zaawansowane systemy kontroli i oczyszczania spalin. Nieprawidłowy olej może wpływać na efektywność tych układów – zauważa Cezary Wyszecki z Shell.

Dłuższa żywotność silnika dzięki olejom Shell Helix

Największą popularnością na rynku cieszą się syntetyczne oleje silnikowe. To odzwierciedlenie przekroju aktualnego parku zarejestrowanych samochodów. Chociaż ich średnia wieku pozostaje na tym samym poziomie, to sukcesywnie „odmładza” je rok produkcji. A co za tym idzie – rozwiązania techniczne oraz wymogi dotyczące ówczesnych jednostek napędowych. Między innymi norm emisji spalin, które wymusiły opracowanie dodatków obniżających tarcie przy zachowaniu optymalnych właściwości smarnych w szerokim zakresie temperatur. Tylko nowoczesne oleje są w stanie zapewnić własności pozwalające na spełnienie surowych wymagań i norm.

Regularna wymiana oleju, zgodnie z zaleceniami producenta, oraz stosowanie produktów wysokiej jakości są kluczowe dla utrzymania sprawności i trwałości silnika pojazdu. Markoweoleje uznanych producentów posiadają odpowiednie dodatki, które redukują tarcie między elementami silnika, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności i trwałości silnika. Innowacyjne produkty, takie jak oleje Shell Helix z wiodącą linią Helix Ultra, pomagają chronić układy emisji spalin, zapewniają większą oszczędność paliwa, zapobiegają korozji jednostki napędowej i zmniejszają ilość osadów, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika – podkreśla Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska.

[1] Źródło danych: Rankomat.pl