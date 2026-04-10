AKCJE SERWISOWE 2/2026

|Marka
|Model
|Numer akcji serwisowej
|Numer homologacji
|Okres produkcji
|Opis usterki
|Jaecoo
|Jaecoo 7 (T1EJ ICE 1.6T)
|BA_T_OJ_2026_002
|e9*2018*858*11593*00
|01.04.2025 – 08.12.2025
|W określonej partii pojazdów istnieje możliwość nieprawidłowego zamocowania klipsa wiązki elektrycznej sterownika silnika ECU (Electronic Control Unit). W rezultacie wiązka elektryczna może być niewłaściwie zabezpieczona, co w trakcie eksploatacji pojazdu może prowadzić do jej przetarcia oraz zwarcia w instalacji elektrycznej. Może to skutkować zapaleniem się kontrolki silnika, utratą napędu lub niespodziewanym zgaśnięciem silnika podczas jazdy, co zwiększa ryzyko kolizji drogowej.
|Fiat
|Ducato
|F52Y
|e3*2007/46*0049*41; e3*2007/46*0049*42, e3*2007/46*0044*50; e3*2007/46*0044*52
|2025
|Niektóre samochody mogły zostać wyprodukowane z przewodem powrotnym paliwa, który nie spełnia obowiązujących specyfikacji. Może to prowadzić do ryzyka wycieku paliwa, a potencjalny kontakt wyciekającego paliwa z gorącymi elementami pojazdu może stwarzać zagrożenie pożarowe.
|Hyundai
|i10 (AC3)
|61DT01
|e5*2007/46*0090*08
|11.2021-04.2023
|W niektórych egzemplarzach może dojść do rozszerzenia się wirnika w pompie paliwa pod wpływem zwiększonej temperatury, powodując ryzyko stykania się ze ściankami pompy i jej zatrzymania. W konsekwencji może dojść do nagłej utraty mocy silnika, jego zgaśnięcia lub braku możliwości uruchomienia. W ramach działań naprawczych przewidziana jest wymiana pompy paliwa na zmodyfikowaną.
|Peugeot
|2008, 208
|M38
|e2*2007/46*0639*27-39
|2023-2025
|Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).
|Citroen
|C3 (CC21), C3 AIRCROSS (CC24), C4 (C41), C4X
|GW6
|e2*2018/858*00035*08-11, e9*2007/46*6816*21-22, e9*2007/46*6816*24-28
|2024-2026
|Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).
|DS.
|DS 3 Cross Back
|GW6
|e2*2007/46*0639*32, e2*2007/46*0639*35-37, e2*2007/46*0639*39
|2024-2026
|Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).
|Opel
|Corsa, Frontera, Mokka
|KV7
|e2*2007/46*0639*27-39, e2*2018/858*00035*06, e2*2018/858*00035*08-10
|2024-2026
|Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).
|Hyundai
|Kona (OS EV)
|61D004
|e4*2007/46*1259*01-02, e4*2007/46*1259*06, e4*2007/46*1259*08
|2018-2023
|W niektórych pojazdach może włączać się lampka ostrzegawcza i może dochodzić do braku ładowania akumulatorów wysokiego napięcia, przegrzewania akumulatorów, błędów wewnętrznych ogniw akumulatora. Naprawa polega na aktualizacji oprogramowania układu zarządzania akumulatorami (BMS) oraz potencjalnej wymiany zestawu BSA lub segmentu BMA w zależności od wyników przeprowadzonej diagnozy technicznej. Użytkownicy zostaną wezwani do zgłoszenia się w celu wykonania naprawy.
|Omoda
|Omoda 9, T22
|BA_T_OJ_2026_003
|e42018/85800238*00
|10.01.2025 r. – 8.09.2025 r.
|W aplikacji DMC (Energy Management) w modelu Omoda 9 dostępna była funkcja „Forced Battery Preservation Memory”, która nie jest przewidziana w wersji homologowanej dla rynku UE. Funkcja umożliwia zapamiętanie trybu wymuszonego podtrzymania poziomu baterii (SOC) przy każdym uruchomieniu pojazdu. Jeżeli funkcja jest aktywna, pojazd przy osiągnięciu określonego poziomu SOC może uruchomić silnik w celu doładowania akumulatora, co może wpływać na czysto elektryczny zasięg pojazdu. W pojazdach sprzedanych będzie przeprowadzona akcja aktualizacji oprogramowania.
|Jeep
|Jeep AvengerAltitude FWD, Jeep Avenger Limited FWD, Jeep Avenger Longtitude FWD, Jeep Avenger Upland AWD
|25D
|e3*2018/858*00078*04, e3*2018/858*00078*06, e3*2018/858*00078*09, e3*2018/858*00078*11-14
|2025
|Przewód filtra cząstek stałych silnika benzynowego (GPF) i osłona bieguna alternatora-rozrusznika pasowego 48V (BSG) mogły zostać zamontowane w sposób powodujący bezpośredni kontakt lub zbyt mały luz (mniejsze niż 10 mm). Przy wysokiej wilgotności istnieje możliwość, że niewystarczający luz lub ewentualny kontakt pomiędzy tymi elementami mogą prowadzić do przedostania się wody i powstania łuku elektrycznego. Zjawisko to może zainicjować zdarzenie termiczne, takie jak przegrzewanie się komponentów. W skrajnym przypadku może to stwarzać potencjalne ryzyko pożaru w komorze silnika. Naprawa polega na wymianie osłony bieguna alternatora-rozrusznika 48V (BSG). Dodatkowo zostanie przeprowadzona kontrola i, w razie potrzeby, korekta ułożenia lub wymiana przewodu ciśnieniowego filtra cząstek stałych silnika benzynowego.