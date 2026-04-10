AKCJE SERWISOWE 2/2026

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Okres produkcji Opis usterki

Jaecoo Jaecoo 7 (T1EJ ICE 1.6T) BA_T_OJ_2026_002 e9*2018*858*11593*00 01.04.2025 – 08.12.2025 W określonej partii pojazdów istnieje możliwość nieprawidłowego zamocowania klipsa wiązki elektrycznej sterownika silnika ECU (Electronic Control Unit). W rezultacie wiązka elektryczna może być niewłaściwie zabezpieczona, co w trakcie eksploatacji pojazdu może prowadzić do jej przetarcia oraz zwarcia w instalacji elektrycznej. Może to skutkować zapaleniem się kontrolki silnika, utratą napędu lub niespodziewanym zgaśnięciem silnika podczas jazdy, co zwiększa ryzyko kolizji drogowej.

Fiat Ducato F52Y e3*2007/46*0049*41; e3*2007/46*0049*42, e3*2007/46*0044*50; e3*2007/46*0044*52 2025 Niektóre samochody mogły zostać wyprodukowane z przewodem powrotnym paliwa, który nie spełnia obowiązujących specyfikacji. Może to prowadzić do ryzyka wycieku paliwa, a potencjalny kontakt wyciekającego paliwa z gorącymi elementami pojazdu może stwarzać zagrożenie pożarowe.

Hyundai i10 (AC3) 61DT01 e5*2007/46*0090*08 11.2021-04.2023 W niektórych egzemplarzach może dojść do rozszerzenia się wirnika w pompie paliwa pod wpływem zwiększonej temperatury, powodując ryzyko stykania się ze ściankami pompy i jej zatrzymania. W konsekwencji może dojść do nagłej utraty mocy silnika, jego zgaśnięcia lub braku możliwości uruchomienia. W ramach działań naprawczych przewidziana jest wymiana pompy paliwa na zmodyfikowaną.

Peugeot 2008, 208 M38 e2*2007/46*0639*27-39 2023-2025 Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).

Citroen C3 (CC21), C3 AIRCROSS (CC24), C4 (C41), C4X GW6 e2*2018/858*00035*08-11, e9*2007/46*6816*21-22, e9*2007/46*6816*24-28 2024-2026 Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).

DS. DS 3 Cross Back GW6 e2*2007/46*0639*32, e2*2007/46*0639*35-37, e2*2007/46*0639*39 2024-2026 Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).

Opel Corsa, Frontera, Mokka KV7 e2*2007/46*0639*27-39, e2*2018/858*00035*06, e2*2018/858*00035*08-10 2024-2026 Ryzyko kontaktu pomiędzy przewodem filtra cząstek stałych benzyny (Gasoline Particulate Filter) a osłoną ochronną bieguna generatora rozruchowego z paskiem 48V (48V Belt Starter Generator). Działanie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zwarcia, które w warunkach wilgotnych mogłoby doprowadzić do zdarzenia termicznego (przegrzania z potencjalnym ryzykiem pożaru).

Hyundai Kona (OS EV) 61D004 e4*2007/46*1259*01-02, e4*2007/46*1259*06, e4*2007/46*1259*08 2018-2023 W niektórych pojazdach może włączać się lampka ostrzegawcza i może dochodzić do braku ładowania akumulatorów wysokiego napięcia, przegrzewania akumulatorów, błędów wewnętrznych ogniw akumulatora. Naprawa polega na aktualizacji oprogramowania układu zarządzania akumulatorami (BMS) oraz potencjalnej wymiany zestawu BSA lub segmentu BMA w zależności od wyników przeprowadzonej diagnozy technicznej. Użytkownicy zostaną wezwani do zgłoszenia się w celu wykonania naprawy.

Omoda Omoda 9, T22 BA_T_OJ_2026_003 e42018/85800238*00 10.01.2025 r. – 8.09.2025 r. W aplikacji DMC (Energy Management) w modelu Omoda 9 dostępna była funkcja „Forced Battery Preservation Memory”, która nie jest przewidziana w wersji homologowanej dla rynku UE. Funkcja umożliwia zapamiętanie trybu wymuszonego podtrzymania poziomu baterii (SOC) przy każdym uruchomieniu pojazdu. Jeżeli funkcja jest aktywna, pojazd przy osiągnięciu określonego poziomu SOC może uruchomić silnik w celu doładowania akumulatora, co może wpływać na czysto elektryczny zasięg pojazdu. W pojazdach sprzedanych będzie przeprowadzona akcja aktualizacji oprogramowania.