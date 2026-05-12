OBIEG ZAMKNIĘTY ZAMIAST NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW

Jak obniżyć koszty utylizacji dzięki kompleksowej usłudze w zakresie czyściw tekstylnych?

W obliczu rosnących opłat za utylizację odpadów, coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych oraz celów stawianych sobie przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, coraz więcej firm rozważa alternatywne rozwiązania dla materiałów jednorazowego użytku, takich jak te stosowane na przykład do czyszczenia maszyn i narzędzi. W tym zakresie systemy tekstylne wielokrotnego użytku, takie jak czyściwa, maty olejowe czy pokrowce ochronne stosowane we wnętrzach pojazdów, mogą w istotny sposób znacznie ograniczyć ilość odpadów przemysłowych, a tym samym obniżyć koszty utylizacji. Przykłady z praktyki pokazują, że usługi związane z czyściwami wielokrotnego użytku mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia zasobów i emisji, a także do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Kluczowym czynnikiem jest trwałość, a co za tym idzie – możliwość wielokrotnego użycia tekstyliów. Czyściwa wielokrotnego użytku oferowane przez firmę Mewa można prać i ponownie wykorzystywać nawet do 50 razy. W porównaniu z czyściwami jednorazowymi zużycie materiałów zmniejsza się w tym przypadku od pięciu do ośmiu razy. Gdyby nie istniał system czyściw Mewa, który wykorzystywany jest w ponad 150 000 zakładów w całej Europie, ilość wytwarzanych dodatkowych odpadów jednorazowych wyniosłaby kilka tysięcy ton rocznie. Ponieważ czyściwa są często zanieczyszczone olejami i smarami, w wielu przypadkach muszą być utylizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych. Dopóki jednak czyściwa znajdują się w obiegu w ramach kompleksowej usługi, nie są one traktowane jako odpady w rozumieniu europejskiego prawa dotyczącego odpadów, lecz prane są przez usługodawcę i mogą być ponownie wykorzystane. Poza tym nieodpowiednie przechowywanie tekstyliów zanieczyszczonych olejem stanowi dodatkowe źródło zagrożenia w zakładzie.

Gospodarka obiegu zamkniętego już na etapie produkcji

Zrównoważony charakter usług firmy Mewa zaczyna się już na etapie produkcji czyściw. Przędza wykorzystywana do ich wytwarzania składa się w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu. Kłaczki bawełniany powstające podczas procesu tkania nie są wyrzucane, lecz wykorzystywane na przykład jako materiał izolacyjny w pojazdach produkowanych przez przemysł motoryzacyjny, a w przypadku szpul z przędzą stosowane są tekturowe tuleje wielokrotnego użytku. Czyściwa produkowane są przez firmę Mewa we własnej tkalni w Immenhausen w północnej Hesji.

Zrównoważony rozwój jako zasada działania firmy

Również wszystkie pozostałe procesy związane z przygotowaniem i logistyką w systemie wielokrotnego użytku Mewa oparte są na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Kluczowym elementem jest tu wykorzystanie energii, jaką można pozyskać z zanieczyszczeń wypłukanych z zabrudzonych czyściw. Dzięki temu zapotrzebowania na energię potrzebną do suszenia czyściw może być pokryte nawet w 80%. Rozwiązania techniczne, takie jak wysokotemperaturowe komory spalania i nowoczesne systemy oczyszczania spalin, sprawiają, że zanieczyszczenie powietrza wywiewanego jest jeszcze niższe niż wymagają tego przepisy. Dalsze oszczędności energii pierwotnej możliwe są dzięki odzyskiwaniu ciepła w instalacjach pralniczych i suszarniach, a także stopniowej rozbudowie instalacji fotowoltaicznych. Równolegle firma stopniowo przestawia swoją flotę na alternatywne formy napędu, dążąc do rozwijania dystrybucji, która jest neutralna dla klimatu. Również w zakresie zużycia wody system Mewa oparty jest na zasadach obiegu zamkniętego. Specjalne techniki uzdatniania zmniejszają zużycie świeżej wody nawet o 50% w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. W zakładach należących do firmy ścieki osiągają stopień oczyszczenia sięgający 99,8%. Detergenty i środki powierzchniowo czynne dozowane są w ilościach, w jakich jest to niezbędne.

