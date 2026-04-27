NOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY CASTROL ON EV W3 ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ UKŁADÓW NAPĘDOWYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Castrol wprowadza na rynek Castrol ON EV W3, w pełni syntetyczny olej przekładniowy nowej generacji do samochodów elektrycznych, który pomaga w wydłużeniu żywotności systemu napędowego oraz zwiększeniu zasięgu samochodów elektrycznych* na jednym ładowaniu. Produkt został opracowany z myślą o pojazdach elektrycznych wyposażonych w tzw. mokre silniki elektryczne (wet e-motors), w których silnik pracuje zanurzony w cieczy roboczej. Rozwiązanie to stosowane jest m.in. przez producentów takich jak Leapmotor, MG, Polestar, Rivian, Tesla oraz Volvo.

Castrol ON EV W3 został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności poprzez obniżenie temperatury pracy układu przy zachowaniu stabilnych parametrów eksploatacyjnych.

Nowy olej przekładniowy oferuje wysoką wydajność dielektryczną, ochronę przed korozją i stabilność termiczną dla nowoczesnych systemów samochodów elektrycznych.

Nowy produkt wpisuje się w zaangażowanie Castrol w przechodzenie na elektryczną mobilność poprzez oferowanie płynów, smarów oraz rozwiązań w zakresie zarządzania temperaturą opracowanych specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych.

Olej przekładniowy Castrol ON EV W3 został zaprojektowany w celu optymalizacji osiągów i wydajności silnika poprzez zmniejszenie tarcia, co prowadzi do obniżenia temperatury pracy. Ponadto płyn ten charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności termicznej i odporności na utlenianie, co pomaga w utrzymaniu wydajności przez dłuższy czas użytkowania.

Ulepszona ochrona kół zębatych i solidna charakterystyka termiczna w połączeniu z dobrą pompowalnością niskotemperaturową oraz odpowiednimi właściwościami przepływu na zimno pomagają zapewnić niezawodne działanie w chłodnym klimacie. Wysoki indeks lepkości gwarantuje stabilne parametry pracy w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na niezawodność w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych.

Olej przekładniowy Castrol ON EV W3 ma właściwości dielektryczne, w tym niską przewodność elektryczną, wysoką oporność oraz wysokie napięcie przebicia, które pomagają chronić wrażliwe komponenty elektryczne w układzie napędowym. Dodatkowo zapewnia ochronę przed korozją miedzi, co wspomaga trwałość i niezawodność silnika elektrycznego oraz sprzętu towarzyszącego.

Pojazdy elektryczne wymagają nowej generacji płynów, dlatego olej przekładniowy Castrol ON EV W3 został opracowany tak, aby sprostać specyficznym wymaganiom układów z mokrymi silnikami elektrycznymi, zapewniając wyższą efektywność, ochronę oraz kontrolę temperatury. – powiedział Vincent Panel, dyrektor Castrol ds. produktu i komunikacji w Europie.

Olej przekładniowy Castrol ON EV W3 jest częścią linii Castrol ON, opracowanej w celu transformacji w kierunku elektromobilności dzięki płynom, smarom i rozwiązaniom do zarządzania ciepłem, stworzonym specjalnie pod kątem pojazdów elektrycznych.

Castrol rekomenduje właścicielom pojazdów i specjalistom serwisowym zapoznawanie się każdorazowo z zaleceniami producenta pojazdu w celu zastosowania odpowiedniego płynu w przypadku danego pojazdu elektrycznego.

* W porównaniu z dostępnym powszechnie e-olejem do zalania fabrycznego. Zalety e-płynów Castrol wykazano w wykonanych na zamówienie testach oraz w pracach rozwojowych.