AUTO TUNING SHOW 2026 W NADARZYNIE. RYNEK AFTERMARKET, DETAILING I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SPOTKAJĄ SIĘ W JEDNYM MIEJSCU

W dniach 26–28 czerwca 2026 roku Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie stanie się centrum polskiego rynku aftermarket oraz szeroko rozumianej motoryzacji użytkowej i pasjonackiej. Auto Tuning Show 2026 połączy świat tuningu, detailingu i motorsportu z prezentacją technologii, narzędzi oraz rozwiązań wykorzystywanych na co dzień przez warsztaty, studia detailingowe i specjalistów zajmujących się modyfikacją pojazdów.

Choć wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest również do klientów indywidualnych, jego program obejmuje wiele obszarów istotnych z perspektywy rynku serwisowego i warsztatowego. Rosnące znaczenie personalizacji pojazdów, rozwój detailingu oraz coraz większe wymagania klientów sprawiają, że sektor aftermarket pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych segmentów branży motoryzacyjnej.

Aftermarket i tuning jako rozwijający się segment rynku

Współczesny tuning coraz rzadziej ogranicza się wyłącznie do aspektów wizualnych. Coraz większą rolę odgrywają rozwiązania związane z poprawą osiągów, bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz indywidualizacji pojazdu. Auto Tuning Show 2026 ma prezentować właśnie ten szeroki przekrój rynku – od modyfikacji mechanicznych i elektronicznych po wyposażenie warsztatowe oraz profesjonalne technologie diagnostyczne.

Na targach zaprezentowane zostaną m.in. komponenty układów zawieszenia i hamulcowych, rozwiązania z zakresu elektroniki samochodowej, systemy car audio, wyposażenie serwisowe oraz technologie wspierające tuning nowoczesnych pojazdów. Istotną część wydarzenia stanowić będą również rozwiązania dla warsztatów specjalizujących się w obsłudze samochodów sportowych i premium.

Rosnąca liczba klientów oczekujących indywidualnego podejścia do pojazdu powoduje, że warsztaty coraz częściej rozszerzają zakres usług o tuning, personalizację oraz zaawansowane prace wizualne. Wydarzenia takie jak Auto Tuning Show stają się więc nie tylko miejscem prezentacji samochodów, ale również platformą obserwacji kierunków rozwoju rynku.

Detailing i ochrona pojazdów coraz ważniejszym elementem usług

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów pozostaje detailing. Jeszcze kilka lat temu postrzegany głównie jako usługa premium dla entuzjastów, dziś staje się standardowym elementem rynku motoryzacyjnego – zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i flot czy samochodów klasy wyższej.

Podczas Auto Tuning Show 2026 odwiedzający będą mogli zapoznać się z technologiami związanymi z korektą lakieru, powłokami ceramicznymi, foliami PPF, wrappingiem oraz wyposażeniem profesjonalnych studiów detailingowych. Coraz większe znaczenie mają również kwestie związane z utrzymaniem wartości pojazdu oraz zabezpieczeniem powierzchni eksploatowanych intensywnie samochodów.

Wśród wystawców znajdą się m.in. Lobo Garage, AutoDiscover, Boruch Detailing, Helk Design, AUTO GRAPH Detailing, MS Group, ATOMIS, WLS oraz STAHLWILLE Polska – firmy reprezentujące zarówno sektor usług, jak i producentów narzędzi oraz rozwiązań technologicznych dla branży.

Driftingowe Mistrzostwa Polski jako praktyczny wymiar motorsportu

Integralną częścią wydarzenia będzie inauguracja sezonu Driftingowych Mistrzostw Polski 2026. Pierwsza runda tej prestiżowej serii odbędzie się na terenie Ptak Warsaw Expo i stanie się jednym z głównych elementów programu Auto Tuning Show.

Z perspektywy rynku serwisowego drifting pozostaje dyscypliną szczególnie wymagającą pod względem eksploatacyjnym i technologicznym. Intensywna praca układów napędowych, zawieszenia, hamulców oraz ogumienia sprawia, że pojazdy driftingowe są praktycznym przykładem wykorzystania zaawansowanych rozwiązań tuningowych i serwisowych.

Na torze pojawią się czołowi kierowcy driftingowi, wykorzystujący samochody o mocy sięgającej nawet 1000 KM. Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe aktywności dla odwiedzających, w tym Drift Taxi oraz rozbudowane strefy kibica.

Strefy tematyczne i praktyczny wymiar wydarzenia

Auto Tuning Show 2026 zostało zaprojektowane wokół rozbudowanego układu stref tematycznych. Obok klasycznej ekspozycji pojawią się przestrzenie inspirowane konkretnymi markami i środowiskami motoryzacyjnymi, m.in. AMG, M Power, RS Audi, Gazoo Racing czy JCW.

Istotnym elementem wydarzenia będą także strefy specjalne, takie jak Speed Ladies, PZMot czy „Ćpaj Życie”, które rozszerzają formułę targów o działania społecznościowe i lifestyle’owe. Całość uzupełnia scena główna oraz strefa „Fun and Drive”, skupiająca aktywności dla publiczności.

Dzięki połączeniu ekspozycji, technologii, motorsportu i praktycznych rozwiązań dla rynku usług motoryzacyjnych Auto Tuning Show 2026 ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń aftermarketowych w Polsce.

Najważniejsze informacje