NOWY STANDARD HAMOWANIA WCHODZI DO PRODUKCJI SERYJNEJ

Sensify™ by Brembo gotowe na erę pojazdów programowo definiowanych

Brembo uruchamia seryjną produkcję systemu Sensify™ – w pełni elektronicznego, programowo sterowanego układu hamulcowego. Technologia trafiła już do produkcji dla jednego z globalnych producentów samochodów i montowana jest standardowo we wszystkich pojazdach objętych programem. To wyraźny sygnał, że elektromechaniczne hamulce bez hydrauliki przestają być koncepcją, a stają się rynkowym standardem.

Co to oznacza dla serwisów i warsztatów?

Sensify™ to system typu brake‑by‑wire, w którym tradycyjny układ hydrauliczny zostaje zastąpiony przez rozwiązania elektromechaniczne. Siła hamowania jest sterowana programowo, a inteligencja systemu rozproszona jest bezpośrednio przy kołach.

Dla warsztatów oznacza to:

mniej elementów mechanicznych i hydraulicznych ,

, więcej elektroniki, oprogramowania i diagnostyki ,

, istotny wzrost znaczenia kalibracji, aktualizacji oraz procedur producenta.

Układ działa jako część architektury tzw. software‑defined vehicle, gdzie funkcje pojazdu są definiowane i rozwijane przez oprogramowanie, a nie wyłącznie przez mechanikę.

Koniec płynu hamulcowego?

Jedną z kluczowych cech Sensify™ jest pozbawienie układu tradycyjnego płynu hamulcowego. Brak przewodów hydraulicznych i pompy głównej oznacza:

eliminację klasycznych problemów związanych z wyciekami,

brak konieczności okresowej wymiany płynu,

inne niż dotychczas procedury serwisowe.

Z punktu widzenia warsztatów niezależnych jest to poważna zmiana modelu obsługi pojazdów. Diagnostyka usterek będzie coraz częściej opierać się na analizie danych, błędów systemowych i logiki sterowania.

Elektronika zamiast mechaniki

Wraz z rozwojem takich systemów jak Sensify™, znaczenie klasycznych napraw mechanicznych w układach hamulcowych będzie stopniowo malało, a na pierwszy plan wysuną się:

diagnostyka systemów bezpieczeństwa,

obsługa czujników i siłowników,

procedury adaptacji i programowania,

praca z dokumentacją techniczną producentów.

Dla właścicieli serwisów to wyraźny sygnał, że kompetencje zespołów technicznych będą musiały ewoluować – w stronę elektroniki, IT oraz cyberbezpieczeństwa pojazdów.

Nowe wyzwania dla rynku aftermarket

Rosnąca liczba pojazdów wyposażonych w zaawansowane, elektroniczne systemy hamulcowe oznacza również:

większą zależność od narzędzi diagnostycznych,

konieczność inwestycji w szkolenia i dostęp do danych technicznych,

pytania o dostępność części i procedur poza siecią autoryzowaną.

Jednocześnie jest to szansa dla warsztatów, które wcześnie przygotują się na obsługę pojazdów nowej generacji i będą w stanie zaoferować serwis systemów bezpieczeństwa klasy premium.

Produkcja na masową skalę

Brembo zapowiada, że dzięki nowym kontraktom Sensify™ będzie trafiać do setek tysięcy pojazdów rocznie. Oznacza to, że w perspektywie kilku lat układy hamulcowe pozbawione hydrauliki staną się codziennością również w warsztatach niezależnych.