NOWY STANDARD HAMOWANIA WCHODZI DO PRODUKCJI SERYJNEJ

Sensify™ by Brembo gotowe na erę pojazdów programowo definiowanych
Brembo uruchamia seryjną produkcję systemu Sensify™ – w pełni elektronicznego, programowo sterowanego układu hamulcowego. Technologia trafiła już do produkcji dla jednego z globalnych producentów samochodów i montowana jest standardowo we wszystkich pojazdach objętych programem. To wyraźny sygnał, że elektromechaniczne hamulce bez hydrauliki przestają być koncepcją, a stają się rynkowym standardem.
Co to oznacza dla serwisów i warsztatów?
Sensify™ to system typu brake‑by‑wire, w którym tradycyjny układ hydrauliczny zostaje zastąpiony przez rozwiązania elektromechaniczne. Siła hamowania jest sterowana programowo, a inteligencja systemu rozproszona jest bezpośrednio przy kołach.
Dla warsztatów oznacza to:
- mniej elementów mechanicznych i hydraulicznych,
- więcej elektroniki, oprogramowania i diagnostyki,
- istotny wzrost znaczenia kalibracji, aktualizacji oraz procedur producenta.
Układ działa jako część architektury tzw. software‑defined vehicle, gdzie funkcje pojazdu są definiowane i rozwijane przez oprogramowanie, a nie wyłącznie przez mechanikę.
Koniec płynu hamulcowego?
Jedną z kluczowych cech Sensify™ jest pozbawienie układu tradycyjnego płynu hamulcowego. Brak przewodów hydraulicznych i pompy głównej oznacza:
- eliminację klasycznych problemów związanych z wyciekami,
- brak konieczności okresowej wymiany płynu,
- inne niż dotychczas procedury serwisowe.
Z punktu widzenia warsztatów niezależnych jest to poważna zmiana modelu obsługi pojazdów. Diagnostyka usterek będzie coraz częściej opierać się na analizie danych, błędów systemowych i logiki sterowania.
Elektronika zamiast mechaniki
Wraz z rozwojem takich systemów jak Sensify™, znaczenie klasycznych napraw mechanicznych w układach hamulcowych będzie stopniowo malało, a na pierwszy plan wysuną się:
- diagnostyka systemów bezpieczeństwa,
- obsługa czujników i siłowników,
- procedury adaptacji i programowania,
- praca z dokumentacją techniczną producentów.
Dla właścicieli serwisów to wyraźny sygnał, że kompetencje zespołów technicznych będą musiały ewoluować – w stronę elektroniki, IT oraz cyberbezpieczeństwa pojazdów.
Nowe wyzwania dla rynku aftermarket
Rosnąca liczba pojazdów wyposażonych w zaawansowane, elektroniczne systemy hamulcowe oznacza również:
- większą zależność od narzędzi diagnostycznych,
- konieczność inwestycji w szkolenia i dostęp do danych technicznych,
- pytania o dostępność części i procedur poza siecią autoryzowaną.
Jednocześnie jest to szansa dla warsztatów, które wcześnie przygotują się na obsługę pojazdów nowej generacji i będą w stanie zaoferować serwis systemów bezpieczeństwa klasy premium.
Produkcja na masową skalę
Brembo zapowiada, że dzięki nowym kontraktom Sensify™ będzie trafiać do setek tysięcy pojazdów rocznie. Oznacza to, że w perspektywie kilku lat układy hamulcowe pozbawione hydrauliki staną się codziennością również w warsztatach niezależnych.
Sensify to technologiczny krok w kierunku bezpieczniejszej i w pełni sterowanej cyfrowo mobilności. Naszym celem jest stworzenie inteligentnej platformy, która wspiera rozwój pojazdów przyszłości i ideę Zero Accident.– podkreśla Daniele Schillaci, CEO Brembo.