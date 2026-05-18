GOODYEAR Z TYTUŁEM NAJLEPSZEGO PRODUCENTA OPON LETNICH ROKU 2026 OD AUTO BILD

Goodyear został uznany przez Auto Bild, jeden z wiodących magazynów motoryzacyjnych w Europie, za Najlepszego Producenta Opon Letnich 2026 [1]. Wyróżnienie przyznano na podstawie bardzo dobrych wyników, jakie opony Goodyear osiągnęły w tegorocznych testach przeprowadzonych przez ekspertów magazynu. To już czwarty raz [2] w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy Goodyear zdobywa ten tytuł, potwierdzając swoją silną pozycję w niezależnych testach opon.

Producent otrzymał również specjalne wyróżnienie magazynu Auto Bild, oparte na łącznych wynikach testów opon letnich przeprowadzonych przez Auto Bild w latach 2022, 2023 i 2025.

Goodyear zapewnił sobie ex aequo [3] pozycję lidera w zestawieniu z kilkoma konkurentami z branży. Redaktorzy Auto Bild pochwalili oponę Eagle F1 Asymmetric 6, przyznając jej dwukrotnie ocenę „Wzorową”, nadając jej tytuł Eco Champion oraz ogłaszając ją Green Tire of the Year – wyróżnienia te podkreślają dobrze wyważone osiągi, wydajność i zrównoważony charakter opony.

Ponowne wyróżnienie przez magazyn Auto Bild tytułem Najlepszego Producenta Opon Letnich Roku to wyraźne potwierdzenie wysokiej jakości, jaką konsekwentnie zapewniamy w całym naszym portfolio. Zdobycie tej nagrody cztery razy w ciągu ostatnich pięciu lat świadczy o sile naszej oferty produktowej oraz zaangażowaniu w innowacje, dzięki którym nasze opony odpowiadają na zmieniające się potrzeby kierowców. W Goodyearze konsekwentnie dążymy do osiągnięcia pozycji nr 1 w branży opon i usług, a takie wyróżnienia potwierdzają, że skutecznie realizujemy ten cel. Nadal koncentrujemy się na opracowywaniu produktów łączących osiągi, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, dostarczając wartość naszym klientom

i partnerom. – powiedział Jan-Piet van Kesteren, dyrektor zarządzający i szef ds. sprzedaży opon osobowych w Goodyear w regionie EMEA.

Oprócz tego prestiżowego wyróżnienia, oferta opon letnich Goodyeara uzyskała doskonałe wyniki w sezonie testów letnich 2026 r., zdobywając wiele miejsc na podium oraz najwyższe oceny w kluczowych kryteriach dotyczących osiągów i zrównoważonego rozwoju. Do najważniejszych osiągnięć należy pierwsze miejsce w teście opon letnich przeprowadzonym przez fiński magazyn Mootori, a także miejsca na podium przyznane przez Auto Zeitung, ADAC i Sport Auto. Od kluczowych dla bezpieczeństwa osiągów hamowania po opory toczenia zorientowany na wydajność – opony Goodyear nadal wyznaczają standardy w niezależnych ocenach w całej Europie.

[1] Auto Bild wydanie 13/26.

[3] Goodyear współdzieli pierwsze miejsce z oponami marki Hankook.