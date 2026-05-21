SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDY TO JUŻ 37 PROC. OGŁOSZEŃ NOWYCH AUT W POLSCE – RAPORT OTOMOTO INSIGHTS

Polski rynek motoryzacyjny przechodzi fundamentalną transformację struktury napędów. Jak wynika z najnowszego raportu OTOMOTO Insights za kwiecień 2026, ekosystem elektromobilności zdominował już ponad 1/3 ogłoszeń nowych pojazdów, skutecznie wypierając tradycyjne jednostki benzynowe. Mimo chłodniejszych nastrojów konsumenckich, podaż aut zelektryfikowanych (BEV i hybrydy) konsekwentnie rośnie, notując łączny udział na poziomie 37,2 proc., podczas gdy oferta aut spalinowych skurczyła się w ciągu roku o blisko 6 punktów procentowych.

Kluczowe informacje:

Dodatnia dynamika w skali roku: w kwietniu zarejestrowano łącznie 367 958 pojazdów, co oznacza niewielką korektę względem poprzedniego miesiąca (-4,8 proc. m/m), ale jednocześnie wzrost w skali roku (+1,5 proc. r/r).

Stabilny kwiecień w salonach: rejestracje nowych aut osobowych osiągnęły poziom 51 046 sztuk, co oznacza wzrost o 10,2 proc. r/r.

Ekspansja elektromobilności: hybrydy i auta elektryczne (BEV) stanowią już łącznie ponad 37 proc. wszystkich ogłoszeń nowych pojazdów na platformie, konsekwentnie wypierając tradycyjne jednostki benzynowe, których udział w podaży spadł o 5,8 p.p. r/r.

Potężna podaż jednośladów: liczba aktywnych ofert motocykli osiągnęła szczytowy poziom 31 407 ogłoszeń (+13 proc. r/r).

Błyskawiczna rotacja: średni czas życia ogłoszenia na rynku wtórnym dla użytkowników indywidualnych spadł do rekordowych 41 dni.



Finansowa poduszka napędza zakupy

Choć nastroje społeczne uległy schłodzeniu, determinacja zakupowa Polaków rośnie. Według danych GUS, już ponad 9 proc. badanych deklaruje zakup auta w ciągu najbliższego roku. Stabilność popytu w obliczu rosnących cen benzyny wynika z rekordowych zasobów finansowych: depozyty gospodarstw domowych wzrosły o blisko 10 proc. r/r, osiągając poziom 1,48 bln zł. Ta finansowa poduszka pozwala konsumentom na realizację planów zakupowych mimo wyższych kosztów eksploatacji i niepewności geopolitycznej.

Błyskawiczna rotacja na rynku wtórnym

Kwiecień przyniósł stabilizację cen na rynku wtórnym, co potwierdza ogólnopolska mediana, która ukształtowała się na poziomie 44 800 zł. Wyjątkowo dynamicznie zachowuje się segment aut budżetowych (do 20 tys. zł), którego udział w rynku wzrósł do 20,5 proc. Skraca się również czas sprzedaży – oferty od osób prywatnych znikają z platformy średnio po 41 dniach. W strukturze paliwowej widać dalszy odwrót od diesla, którego udział spadł do 39,6 proc. na rzecz coraz popularniejszych hybryd.

Umocnienie podaży w segmencie nowych aut

Segment samochodów nowych przyniósł w kwietniu spodziewaną stabilizację, notując 51 046 rejestracji, co przekłada się na imponujący wynik o 10,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo naturalnego schłodzenia dynamiki po rekordowym marcu, kondycja tego sektora pozostaje bardzo silna, a wynik narastający od początku roku wypracował już 7,6-procentową przewagę nad rokiem 2025. Tak dobre rezultaty idą w parze z wyraźnym umocnieniem podaży – liczba aktywnych ogłoszeń na platformie wzrosła o 5,7 proc. m/m (do poziomu 24 466 ofert), zapewniając kupującym szeroki wybór.

Z danych OTOMOTO wynika, że rynek przechodzi obecnie fundamentalną transformację napędową: nowe hybrydy oraz auta elektryczne (BEV) stanowią już łącznie ponad 37 proc. wszystkich ogłoszeń, konsekwentnie wypierając tradycyjne jednostki benzynowe, których udział w podaży spadł w skali roku o znaczące 5,8 p.p. Zmiana ta jest najsilniej widoczna w dominującym segmencie cenowym 100–150 tys. zł (30,7 proc. udziału w rynku), gdzie klienci coraz częściej rezygnują z klasycznych rozwiązań na rzecz efektywnej kosztowo elektromobilności.

Polski rynek motoryzacyjny przechodzi przez najintensywniejszy w historii proces elektryfikacji podaży. Na OTOMOTO liczba ogłoszeń nowych aut elektrycznych wzrosła o imponujące 40 proc. rok do roku, a ich udział w ofercie, wspólnie z hybrydami, przekroczył już 37 proc. Polacy aktywnie filtrują rynek i szukają technologii obniżających bieżące koszty eksploatacji. Elektromobilność to dziś przemyślana decyzja ekonomiczna, oparta na twardych danych o przewidywalności kosztów i komforcie użytkowania. – podkreśla Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Motocykle: szczyt sezonu i zmiana priorytetów

Po rekordowym marcu, mamy kolejny szczyt na rynku jednośladów. W kwietniu na platformie zanotowano ponad 31 tysięcy aktywnych ogłoszeń z tego sektora. Co ciekawe, mimo ogromnego zainteresowania (wskaźnik realnych kupujących na poziomie 204), klienci zaczęli szukać oszczędności. Największy wzrost zainteresowania (o 2,5 p.p. r/r) odnotował segment motocykli w cenie 10-20 tys. zł, podczas gdy segment najdroższych maszyn (powyżej 50 tys. zł) wyraźnie się skurczył.

Profesjonalizacja i filtracja

Dane OTOMOTO potwierdzają, że proces wyboru pojazdu stał się jeszcze bardziej pragmatyczny i analityczny. Użytkownicy, w większości korzystający z urządzeń mobilnych (74 proc.), rezygnują z ogólnego przeglądania ofert na rzecz precyzyjnego filtrowania parametrów technicznych. Pozwala to na szybsze podejmowanie decyzji, co widać w statystykach powrotów na platformę, które są o 16 p.p. wyższe niż przed rokiem.