HELLA ROZSZERZA OFERTĘ: SPRĘŻARKI ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNEGO JUŻ DOSTĘPNE

HELLA, uznany specjalista w dziedzinie elektroniki i mechatroniki samochodowej, konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Najnowszym krokiem jest wprowadzenie sprężarek zawieszenia pneumatycznego, kluczowego elementu systemów odpowiadających za komfort, bezpieczeństwo i stabilność jazdy nowoczesnych samochodów.

Na początek oferta obejmuje 28 referencji pokrywających popularne modele marek, w których

zawieszenie pneumatyczne znajduje szerokie zastosowanie, takich jak Mercedes-Benz, Audi i

grupa VAG, BMW, Jaguar czy Land Rover.

Sprężarka zawieszenia pneumatycznego to elektryczna pompa, która zasysa powietrze z otoczenia, spręża je, osusza i przekazuje do miechów powietrznych. To właśnie dzięki niej pojazd utrzymuje prawidłowy prześwit i samo-poziomowanie niezależnie od obciążenia czy warunków jazdy.

Pracą sprężarki steruje moduł zawieszenia (ECU) wykorzystujący sygnały z czujników wysokości,

które są również dostępne w ofercie HELLA. Zintegrowany osuszacz usuwa wilgoć z powietrza, a

zaawansowane zabezpieczenia chronią układ przed przegrzaniem i nadmiernym ciśnieniem.

Uszkodzona sprężarka zawieszenia pneumatycznego bardzo często praktycznie uniemożliwia

dalszą jazdę. Jej wymiana pozwala:

• przywrócić prawidłową wysokość pojazdu i funkcję poziomowania,

• znacząco poprawić komfort oraz stabilność prowadzenia,

• zapobiec przeciążeniom i kosztownym uszkodzeniom innych elementów zawieszenia,

• wyeliminować kontrolki ostrzegawcze i błędy systemu,

• ograniczyć hałas zużytego kompresora oraz zwiększyć niezawodność i trwałość całego

układu,

• zapewnić bezpieczeństwo jazdy dzięki utrzymaniu właściwego prześwitu.

Nowa linia produktowa HELLA została zaprojektowana z myślą o wymaganiach rynku części zamiennych:

• szerokie zastosowanie w popularnych modelach pojazdów klasy premium i SUV,

• dynamicznie rozwijana gama – kolejne referencje już w planach,

• konkurencyjna cena, przy zachowaniu standardów jakości firmy HELLA.

Wprowadzenie sprężarek zawieszenia pneumatycznego do portfolio to kolejny krok HELLA w

kierunku kompleksowej oferty z zakresu elektryki, elektroniki i mechatroniki: od czujników, przez

elektronikę sterującą, aż po kluczowe komponenty wykonawcze.