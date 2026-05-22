HELLA ROZSZERZA OFERTĘ: SPRĘŻARKI ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNEGO JUŻ DOSTĘPNE

HELLA, uznany specjalista w dziedzinie elektroniki i mechatroniki samochodowej, konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Najnowszym krokiem jest wprowadzenie sprężarek zawieszenia pneumatycznego, kluczowego elementu systemów odpowiadających za komfort, bezpieczeństwo i stabilność jazdy nowoczesnych samochodów.
Na początek oferta obejmuje 28 referencji pokrywających popularne modele marek, w których
zawieszenie pneumatyczne znajduje szerokie zastosowanie, takich jak Mercedes-Benz, Audi i
grupa VAG, BMW, Jaguar czy Land Rover.
Sprężarka zawieszenia pneumatycznego to elektryczna pompa, która zasysa powietrze z otoczenia, spręża je, osusza i przekazuje do miechów powietrznych. To właśnie dzięki niej pojazd utrzymuje prawidłowy prześwit i samo-poziomowanie niezależnie od obciążenia czy warunków jazdy.
Pracą sprężarki steruje moduł zawieszenia (ECU) wykorzystujący sygnały z czujników wysokości,
które są również dostępne w ofercie HELLA. Zintegrowany osuszacz usuwa wilgoć z powietrza, a
zaawansowane zabezpieczenia chronią układ przed przegrzaniem i nadmiernym ciśnieniem.
Uszkodzona sprężarka zawieszenia pneumatycznego bardzo często praktycznie uniemożliwia
dalszą jazdę. Jej wymiana pozwala:
• przywrócić prawidłową wysokość pojazdu i funkcję poziomowania,
• znacząco poprawić komfort oraz stabilność prowadzenia,
• zapobiec przeciążeniom i kosztownym uszkodzeniom innych elementów zawieszenia,
• wyeliminować kontrolki ostrzegawcze i błędy systemu,
• ograniczyć hałas zużytego kompresora oraz zwiększyć niezawodność i trwałość całego
układu,
• zapewnić bezpieczeństwo jazdy dzięki utrzymaniu właściwego prześwitu.
Nowa linia produktowa HELLA została zaprojektowana z myślą o wymaganiach rynku części zamiennych:
• szerokie zastosowanie w popularnych modelach pojazdów klasy premium i SUV,
• dynamicznie rozwijana gama – kolejne referencje już w planach,
• konkurencyjna cena, przy zachowaniu standardów jakości firmy HELLA.
Wprowadzenie sprężarek zawieszenia pneumatycznego do portfolio to kolejny krok HELLA w
kierunku kompleksowej oferty z zakresu elektryki, elektroniki i mechatroniki: od czujników, przez
elektronikę sterującą, aż po kluczowe komponenty wykonawcze.