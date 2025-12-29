AKCJE SERWISOWE 6/2025

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Okres produkcji Opis usterki

Peugeot, Citroen, Opel Peugeot Partner (MYN), Citroën Berlingo (GL5), Opel Combo (KTD) MYN, GL5, KTD e2*2007/46*0625*29-31, e2*2007/46*0624*26, e2*2007/46*0625*29, e2*2007/46*0625*30, e2*2007/46*0623*29-31 2024-2025 W niektórych pojazdach Peugeot Rifter, Partner / Citroen Berlingo / Opel/Vauxhall Combo / Fiat/Fiat Professional Doblo mogą widnieć nieprawidłowe lub brakujące informacje na etykiecie ciśnienia w oponach: – Brak maks. wartości ciśnienia w oponach (3,2 – 320 >) dla kół tylnych. – Brak informacji o głównym rozmiarze opony (widnieje NFORC). Brak rozmiaru koła zapasowego / Min. wartość ciśnienia w oponach dla kół tylnych nieprawidłowa (powinna wynosić 2,6 – < 260, a wynosi 2,7 < 270). – Zamiast głównych informacji o rozmiarze opony widnieje rozmiar koła zapasowego. Prowadzi to do niezgodności z wymogami przepisów. Producent i jego autoryzowane serwisy wymienią etykietę ciśnienia w oponach.

Peugeot, Citroen, Opel, Fiat Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano, Fiat 500, Abarth MWZ, KRZ, NW7, F50H, F50K, F50I e3*2007/46*0045*29, e3*2007/46*0045*31, e3*2007/46*0046*30, e3*2007/46*0064*75, e3*2018/858*00001*12, e3*2018/858*00001*13, e3*2007/46*0044*50, e3*2007/46*0049*41, e3*2018/858*00001*12, e3*2018/858*00001*13 2024-2025 Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu system automatycznego hamowania awaryjnego będzie znów aktywny. Aby rozwiązać ten problem, producent zaktualizuje oprogramowanie przedniej kamery (HALF).

Peugeot, Citroen Peugeot iOn, Citroën C-Zero MYX, GM7 e2*2007/46*0068*00, e2*2007/46*0068*02-04, e2*2007/46*0069*00, e2*2007/46*0069*02, e2*2007/46*0069*04 2025 Niewysuszony PSAN (stabilizowany fazowo azotan amonu) został użyty jako propelent poduszki powietrznej kierowcy i poduszki powietrznej pasażera. Ten propelent może ulegać zmianom w miarę upływu czasu i w wyniku narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. Może to spowodować generowanie gazu szybciej niż zaprojektowano, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony podczas kolizji. Taka potencjalne uwolnienie większej energii może prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co w skrajnym przypadku może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Użytkownicy tych aut powinni zgłosić się jak najszybciej do producenta.

Peugeot, Opel Peugeot 3008, Peugeot 5008, Opel Grandland MYZ, KU7 e2*2018/858*00064*08, e2*2018/858*00064*09 2025 W niektórych samochodach Peugeot 3008 V3, 5008 V3 i Opel Grandland V2 MHEV może mieć miejsce niewystarczające połączenie na zacisku wiązki przewodów akumulatora 48 V powiązanej z odgałęzieniem nagrzewnicy dodatkowej. Może to prowadzić do braku działania dodatkowej nagrzewnicy. W najgorszym wypadku istnieje potencjalne ryzyko powstania łuku elektrycznego i przegrzania prowadzącego do możliwego pożaru pojazdu. Użytkownicy tych aut powinni zgłosić się jak najszybciej do producenta.

Peugeot, Citroen, DS., Opel Peugeot 3008, Peugeot 508, Citroën C5 AIRCROSS, DS 7 CROSSBACK, Opel Grandland MYF, GK8, KT8 e2*2007/46*0534*12, e2*2007/46*0534*14, e2*2007/46*0534*16, e2*2007/46*0628*05-07, e2*2007/46*0642*07, e2*2007/46*0642*09, e2*2007/46*0642*10-11, e2*2007/46*0601*08-09, e2*2007/46*0601*10-12, e2*2007/46*0597*11, e2*2007/46*0597*15-16 2019-2020 W niektórych samochodach modeli Peugeot 3008 V2, 508 V2 / Citroen C5 Aircross / DS DS7 Crossback / Opel/Vauxhall Grandland X może wystąpić usterka akumulatora wysokiego napięcia, co może potencjalnie prowadzić do przegrzania, a w skrajnym przypadku do pożaru akumulatora lub pojazdu. Po przeanalizowaniu akumulatorów zwróconych w ramach ostatniej akcji (wymiana akumulatora wysokiego napięcia) wykryto niezidentyfikowany tryb awarii. Użytkownikom pojazdu zaleca się zaprzestanie wykonywania ładowania zarówno typu plug-in jak i w trybie eSave do czasu naprawy pojazdu.

Citroen, DS. Citroën C5 Aircross, DS 7 CROSSBACK GK8 e2*2007/46*0601*27; e2*2007/46*0642*24 2024-2025 W samochodach objętych akcją – funkcja Stop&Start nie działa, mimo że powinna się aktywować (czyli spełnione są warunki do wyłączenia silnika, np. zatrzymanie na światłach, odpowiednia temperatura, poziom naładowania akumulatora itp.). Oznacza to wyższą emisję CO₂ bo silnik spala więcej paliwa. Niezbędne jest zgłoszenie się do autoryzowanych warsztatów producenta w celu aktualizacji oprogramowania BCM czyli modułu sterującego funkcjami nadwozia samochodu.

Jeep Avenger 65C e3*2018/858*00078*09, e3*2018/858*00078*10 2024-2025 W samochodach objętych akcją – funkcja Stop&Start nie działa, mimo że powinna się aktywować (czyli spełnione są warunki do wyłączenia silnika, np. zatrzymanie na światłach, odpowiednia temperatura, poziom naładowania akumulatora itp.). Oznacza to wyższą emisję CO₂ bo silnik spala więcej paliwa. Niezbędne jest zgłoszenie się do autoryzowanych warsztatów producenta w celu aktualizacji oprogramowania BCM czyli modułu sterującego funkcjami nadwozia samochodu.

Hyundai INSTER AX1 51D129 e4*2018/858*00225*00 2025 W niektórych autach bez układu ADAS, pod fotelem pasażera mogą znajdować się niewykorzystane szpilki gwintowane bez osłon. W konsekwencji może dojść do skaleczenia pasażera w kontakcie z nieosłoniętymi, ostrymi zakończeniami śrub. Użytkownicy proszeni są do zgłaszania się do autoryzowanych serwisów producenta w cenu naprawy usterki

Hyundai i30 FD 51D160 e11*2001/116*0313*07, e11*2001/116*0313*08, e11*2001/116*0313*09 2008 W niektórych egzemplarzach w razie aktywacji czołowej poduszki powietrznej kierowcy może dojść do nieoptymalnego pod względem ochrony zadziałania. Ryzyko dotyczy możliwego pęknięcia powłoki poduszki i związanego z tym uwolnieniem gazu napełniającego poduszkę pod wysokim ciśnieniem. Należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu producenta w celu wymiany napełniacza poduszki.

Jeep Jeep Grand Cherokee 73C e9*2018/858*11257*01; e9*2018/858*11257*04 2023-2024 Mikroprocesor modułu sterującego pakietem akumulatorów (BPCM) może ulec przeciążeniu prowadzącym do jego zresetowania. Podczas niektórych resetów BPCM, procesor sterowania układem hybrydowym (HCP) błędnie interpretuje sygnał pochodzący z BPCM. Reset modułu BPCM, nieprawidłowo zinterpretowanego przez HCP, może spowodować nagły spadek mocy. Nieoczekiwany spadek mocy może spowodować wypadek bez wcześniejszego ostrzeżenia. Niniejsza kampania przywoławcza dotyczy wyłącznie wyżej wymienionych pojazdów z napędem hybrydowym typu Plug-In (PHEV). W celu aktualizacji oprogramowania należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu producenta.

Alfa Romeo 622 – TONALE ICE/MHEV 638 – TONALE PHEV F72V e3*2018/858*00061*11 2025 Niektóre pojazdy modelu Alfa Romeo Tonale mogły zostać wyposażone w drążek wysoce skrętny dla przedniego pasa bezpieczeństwa, który nie jest zgodny ze specyfikacją. Złamanie drążka skrętnego w przypadku poważnego wypadku może spowodować niekontrolowane odrzucenie pasa bezpieczeństwa i zagrozić jego funkcji przytrzymującej, uniemożliwiając w ten sposób kierowcy utrzymanie maksymalnego przemieszczenia się do przodu. Producent na swój koszt będzie dokonywał wymiany pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy.

Alfa Romeo 620 – GIULIA 630 – STELVIO F538 e3*2007/46*0382*35-37, e3*2007/46*0435*28-31 2024-2025 W niektórych pojazdach modelu Alfa Romeo Giulia/Stelvio po wyłączeniu systemu asytena pasa ruchu (Lane Keep Assist) nie jest emitowany żaden sygnał. Po dezaktywacji system ten powinien wyraźnie informować kierowcę o stanie systemu za pośrednictwem alarmowego sygnału akustycznego przez co najmniej pięć sekund lub do momentu, w którym kierowca ponownie chwyci za kierownicę. Aby rozwiązać ten problem, autoryzowane serwisy producenta będą dokonywać przeprogramowania zestawu wskaźników.

Honda CB1000S 3RH e4*168/2013*00184*00 2025 Honda Motor Co., Ltd. poinformowała, że w wymienionym modelu pojazdu, ciepło z rury wydechowej znajdującej się blisko śruby mocującej dźwignię zmiany biegów może z czasem uszkodzić mocowanie tej śruby. W rezultacie śruba może się poluzować, a nawet wypaść. Może to spowodować nagłe opadnięcie dźwigni zmiany biegów i uniemożliwić kierowcy zmianę przełożenia. Stwarza to ryzyko utraty kontroli nad pojazdem i w rezultacie może doprowadzić do kolizji. Posiadacze motocykli podlegających pod tą kampanię o kodzie 3RH zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie ASO Honda w celu naprawy.

Suzuki A-CROSS (A5Z425), SWACE (AMZ418) 99XX e6*2007/46*0430, e6*2007/46*0485 model ACROSS – od 03/10/2022 do 04/10/2024 model SWACE – prod. od 09/01/2024 do 16/12/2024 Suzuki Motor Corporation poinformowało, o prawdopodobieństwie wystąpienia nieprawidłowego oprogramowania zespołu prędkościomierza w modelach A5Z425 (ACROSS) oraz AMZ418 (SWACE). W wyniku błędów w oprogramowaniu, praca bufora wewnętrznej pamięci zespołu wskaźników może być zaburzona. Powyższa sytuacja skutkuje całkowitym zanikiem wyświetlanych informacji w chwili uruchamiania silnika, co w efekcie końcowym może mieć wpływ na komfort prowadzenia pojazdu jak również bezpieczeństwo jazdy. W związku z zaistniałą sytuacją producent zdecydował się na ogłoszenie kampanii przywoławczej mającej na celu aktualizację oprogramowania w/w zespołu wskaźników.