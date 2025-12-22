SCHAEFFLER ROZSZERZA OFERTĘ ROZWIĄZAŃ NAPRAWCZYCH DLA NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH: KOMPLEKSOWA OFERTA DLA NAPRAW E-OSI JUŻ DOSTĘPNA

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions (VLS) systematycznie rozszerza swoją ofertę rozwiązań naprawczych dla elektrycznych układów napędowych. Po udanym wprowadzeniu na rynek w 2024 r. pierwszych rozwiązań E-Axle RepSystem-M i E-Axle RepSystem-G, firma Schaeffler wprowadza obecnie znacznie rozszerzoną ofertę w zakresie napraw e-osi i ich podsystemów, takich jak silniki elektryczne i przekładnie.

Systemy Schaeffler E-Axle RepSystem-M i RepSystem-G obejmują obecnie szeroką gamę modeli pojazdów elektrycznych, w tym Hyundai Ioniq AE-EV, Volkswagen eGolf VII i eUp, BMW I3 oraz Nissan Leaf.

Kompletne zestawy zawierają precyzyjnie dopasowane komponenty, profesjonalne procedury naprawcze i ekonomiczne alternatywy dla wymiany całego elementu.

Schaeffler VLS umożliwia warsztatom bezpieczne i wydajne naprawy osi elektrycznych przy użyciu specjalistycznych narzędzi, szkoleń i usług.

Do natychmiastowego zastosowania dostępne są systemy naprawcze przekładni (E-Axle RepSystem-G) i silnika elektrycznego (E-Axle RepSystem-M) dla następujących modeli pojazdów: Hyundai Ioniq AE-EV, Volkswagen eGolf VII o mocy 100 kW i 85 kW, Volkswagen eUp, BMW I3 oraz Nissan Leaf.

Łatwiejsza naprawa napędów elektrycznych w warsztacie

Dzięki tej rozbudowanej ofercie firma robi kolejny krok w kierunku bezpiecznego prowadzenia i asystowania warsztatów pośród wymogów technicznych związanych z elektromobilnością. Nowe rozwiązania naprawcze obejmują szeroką gamę popularnychplatform pojazdów elektrycznych,łącząc wszystkie niezbędne komponenty do naprawy w jednym zestawie wraz z przejrzystym przewodnikiem naprawczym. Warsztaty korzystają z szerokiego wyboru systemów naprawczych dostosowanych do konkretnych pojazdów i zyskują ekonomiczną i zrównoważoną alternatywę dla wymiany kompletnych osi elektrycznych.

Jednocześnie Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions nadal rozszerza swoją ofertę szkoleń online i informacji dotyczących napraw pod marką REPXPERT. Celem jest wyposażenie warsztatów w wiedzę techniczną niezbędną do obsługi e-mobilności oraz umożliwienie im bezpiecznej, wydajnej i niezależnej naprawy nowoczesnych układów napędowych.

Naprawa elektrycznych układów napędowych staje się kluczowym czynnikiem sukcesu na rynku części zamiennych. Dzięki nam naprawy te stają się dla warsztatów łatwe do wykonania i ekonomiczne. Dysponując odpowiednimi komponentami, narzędziami i szkoleniami, warsztaty mogą profesjonalnie i bezpiecznie naprawiać e-osie. – mówi Stephan Niese, Director Global Product Management E-Mobility w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions.

E-Axle Repair Tool: profesjonalny montaż i demontaż silników elektrycznych

Wszystkie naprawy E-Axle RepSystem-M można przeprowadzać za pomocą E-Axle Repair Tool – narzędzia do naprawy e-osi opracowanego przez firmę Schaeffler, które zapewnia prawidłową naprawę elektrycznych układów napędowych. To specjalne narzędzie umożliwia bezpieczny i bezkontaktowy demontaż oraz montaż wirnika i stojana, zapewniając precyzyjne ustawienie komponentów. Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec zużyciu, które mogłoby potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia silnika.