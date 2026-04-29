30 LAT ZF AFTERMARKET W POLSCE. EDUKACJA I ROZWÓJ W CENTRUM FINAŁÓW XV OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW MECHANIKÓW

W dniach 23–26 kwietnia 2026 roku, podczas Poznań Motor Show, odbyły się finały XV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Dla ZF Aftermarket była to szczególna edycja. Nie tylko ze względu na jubileusz wydarzenia, ale również 30-lecie działalności firmy w Polsce. Obecność ZF Aftermarket koncentrowała się na edukacji – zarówno poprzez organizację konkurencji konkursowych, jak i liczne szkolenia oraz prezentacje techniczne. Wydarzenie potwierdziło, że inwestycja w wiedzę i kompetencje to klucz do przyszłości branży motoryzacyjnej.

30 lat ZF Aftermarket w Polsce – edukacja jako fundament działań

ZF Aftermarket od 30 lat aktywnie rozwija swoją obecność w Polsce, konsekwentnie stawiając na edukację i wsparcie branży motoryzacyjnej. Zaangażowanie w Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, które firma wspiera od dekady, jest naturalnym elementem tej strategii.

Wierzymy, że przyszłość branży motoryzacyjnej zaczyna się od edukacji i realnego wsparcia młodych talentów. Inicjatywy takie jak Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników pozwalają nie tylko rozwijać praktyczne umiejętności, ale także budować kompetencje, które będą kluczowe dla całego rynku w nadchodzących latach. – podkreśla Michał Głażewski, Dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym w ZF Aftermarket.

Finały XV edycji były kulminacją wielomiesięcznych przygotowań, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, mierząc się z zadaniami przygotowanymi przez ekspertów ZF Aftermarket w pięciu kategoriach: Młody Mechanik, Młody Mechanik Motocyklowy, Elektromobilni, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych oraz Mechanik Zawodowy.

Obecność firmy podczas Poznań Motor Show była silnie skoncentrowana na działaniach edukacyjnych – zarówno poprzez organizację zadań dla finalistów mistrzostw, jak i stworzenie przestrzeni do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń. Na stoisku eksperci prowadzili szkolenia i prezentacje techniczne, obejmujące m.in. baterie wysokiego napięcia, nowoczesne skrzynie biegów, systemy hamowania oraz diagnostykę pojazdów. Duże zainteresowanie uczestników potwierdziło, jak kluczową rolę odgrywa praktyczna edukacja w rozwoju kompetencji przyszłych mechaników.

Technologie i inspirujące spotkania

Istotnym elementem obecności ZF Aftermarket była prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym automatycznej skrzyni biegów ZF 8HP, która przyciągała uwagę odwiedzających. Stoisko było również przestrzenią spotkań i wymiany doświadczeń z ekspertami, co dodatkowo wzmacniało edukacyjny charakter obecności firmy.

Wyjątkowym momentem wydarzenia była wizyta ambasadora marki, Bartosza Ostałowskiego. Jego inspirująca historia przyciągnęła tłumy uczestników i ze względu na ogromne zainteresowanie jego wystąpienie zostało powtórzone, aby umożliwić udział wszystkim chętnym. Był to jeden z najbardziej angażujących i motywujących punktów programu.

Nowoczesna diagnostyka jako wsparcie dla warsztatów przyszłości

Edukacyjny charakter obecności ZF Aftermarket został wzmocniony przez prezentację rozwiązania diagnostycznego ZF [pro]Diagnostics, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających mechaników i było jednym z największych hitów wydarzenia

W centrum uwagi znalazł się ZF MultiScan, czyli multibrandowa platforma diagnostyczna obejmująca ponad 35 000 systemów w pojazdach osobowych, dostawczych, ciężarówkach i autobusach. Prezentacje na żywo pokazały to, co mechanicy cenią najbardziej: konkretne możliwości w codziennej pracy. Dostęp do bramek zabezpieczonych, precyzyjna identyfikacja i kasowanie błędów, elastyczne modele abonamentowe – każda z tych funkcji spotkała się z wyraźnym zainteresowaniem publiczności. ZF [pro]Diagnostics to realizacja szerszej strategii ZF Aftermarket: wspierania warsztatów nie tylko jakością produktów, ale i nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, które realnie skracają czas diagnostyki i zwiększają pewność decyzji serwisowej. Szczegóły dotyczące tego rozwiązania dostępne są tutaj.

Regeneracja i odpowiedzialność – przyszłość branży motoryzacyjnej

Ważnym elementem jubileuszowej obecności była również promocja idei zrównoważonego rozwoju. Części regenerowane ZF Reman zostały zaprezentowane nieprzypadkowo. 23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Regeneracji, co stworzyło idealną okazję do podkreślenia znaczenia odpowiedzialnych wyborów w motoryzacji. Regeneracja pozwala ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe surowce, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i wydajności.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa rozwiązanie CorExpedia, które upraszcza zwrot zużytych części i wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Dzięki temu warsztaty mogą nie tylko działać bardziej efektywnie, ale także realizować cele zrównoważonego rozwoju, utrzymując materiały w obiegu bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat rozwiązań ZF Reman oraz procesu regeneracji można znaleźć tutaj.

Finały XV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników były nie tylko areną rywalizacji, ale przede wszystkim przestrzenią rozwoju, wymiany wiedzy i budowania przyszłości branży. Dla ZF Aftermarket świętującego #30latZFAftermarketPolska to potwierdzenie, że edukacja pozostaje kluczowym filarem działań i inwestycją w kolejne pokolenia specjalistów.