SALERI AFTERMARKET: NIEZAWODNY I KOMPLEKSOWY ASORTYMENT PRODUKTÓW MAREK SIL I RUVILLE

Dzięki ponad osiemdziesięcioletniemu doświadczeniu w branży OE, Saleri Aftermarket – włoska spółka handlowa działająca na rynku części zamiennych i należąca do Grupy Saleri – gwarantuje dystrybutorom i warsztatom jakość równoważną z OE oraz szeroki asortyment produktów pod markami SIL i Ruville. Jej portfolio obejmuje pompy wodne, zestawy pasków rozrządu z pompą wodną i bez pompy wodnej, napinacze oraz koła pasowe wolnobieżne, zestawy łańcuchów rozrządu, zestawy pasków wieloklinowych, zestawy łożysk kół oraz koła pasowe wału korbowego – w sumie ponad 8.000 produktów zaprojektowanych dla rynku aftermarket.

Saleri Aftermarket oferuje szeroką gamę zestawów pasków rozrządu – z pompą wodną i bez pompy wodnej – obejmującą ponad 700 pozycji, które spełniają pełen zakres wymagań klientów. Zestawy te zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu czynności serwisowych i ograniczeniu ryzyka błędów montażowych. Saleri Aftermarket opracowuje zestawy jako kompletne rozwiązania systemowe, zapewniając kompatybilność komponentów i niezawodną eksploatację.

Jakość OE w zakresie technologii i wydajności to cecha wyróżniająca produkty Saleri Aftermarket. Należą do nich pompy wodne, oferowane pod marką SIL – historyczną marką Saleri z ponad osiemdziesięcioletnim doświadczeniem w sektorze OE. Asortyment obejmuje ponad 1.200 referencji, w tym pompy wodne mechaniczne, o zmiennej wydajności oraz elektryczne, pokrywające około 98% zapotrzebowania europejskiego parku pojazdów.

Firma produkuje również szeroką gamę napinaczy i kół pasowych, obejmującą ponad 2.800 pozycji, charakteryzujących się wysoką trwałością, precyzją wykonania i stabilnymi parametrami pracy, co stanowi jedną z najbardziej kompletnych ofert w branży IAM.

Dzięki serii zestawów pasów wieloklinowych Saleri Aftermarket dostarcza wszystkie niezbędne komponenty w jednym zestawie, co pozwala skrócić czas obsługi serwisowej oraz ograniczyć ryzyko niekompletnej wymiany.

W związku z powrotem wielu producentów samochodów do stosowania łańcuchowego napędu rozrządu w nowoczesnych silnikach, Saleri Aftermarket oferuje szeroki wybór zestawów łańcuchów rozrządu, wyposażonych w otwory samosmarujące oraz wysokiej jakości komponenty wykonane z konstrukcyjnej stali węglowej. Zestawy te są dostępne jako kompletne rozwiązania, obejmujące koła zębate, napinacze, uszczelki oraz prowadnice. Dołączane są do nich również fazery VVT oraz zawory sterowania olejem, jeśli wymaga tego specyfikacje OES.

Oprócz poszerzenia gamy produktów o jakości równoważnej z OE, Saleri Aftermarket wzmocniło również swoją działalność marketingową poprzez mianowanie Stefano Monteleone nowym kierownikiem ds. strategii marketingowej. Na tym stanowisku Monteleone będzie odpowiadał za strategię firmy i pozycjonowanie marek SIL i Ruville.

Rynek części zamiennych nieustannie się rozwija i wymaga strategicznej wizji oraz umiejętności tworzenia wartości dla klientów. Naszym celem jest wzmocnienie marki Saleri Aftermarket i wspieranie obecności firmy na międzynarodowych rynkach. – stwierdził Monteleone

O Saleri Aftermarket:

Saleri Aftermarket S.p.A. to włoska firma handlowa zajmująca się niezależnym rynkiem części zamiennych (IAM), należąca do Saleri Group, dostawcy systemów zarządzania termicznego dla producentów OEM. Założona w 2021 roku firma Saleri Aftermarket S.p.A. koncentruje się na specyficznych potrzebach klientów rynku części zamiennych, korzystając z platformy logistycznej o powierzchni 8 000 m² w Sesto Fiorentino we Włoszech. Oferuje ponad 8.000 pozycji pod markami SIL i Ruville, które są stosowane w milionach pojazdów na całym świecie.