GOODYEAR NA NOWO DEFINIUJE KATEGORIĘ OPON CAŁOROCZNYCH WPROWADZAJĄC NOWY MODEL VECTOR ALL SEASON 4

4 maja 2026

Goodyear wprowadza na rynek Vector All Season 4 – nową generację opony całorocznej, która trafi do sprzedaży w przeddzień 50. rocznicy debiutu pierwszej na świecie opony tego typu. Model, opracowany w oparciu o dekady doświadczeń marki w technologii opon całorocznych oraz wielokrotnie nagradzane portfolio produktów, wyznacza nowy standard całorocznych osiągów. Zapewnia pewne i wszechstronne właściwości jezdne, potwierdzone już wynikami niezależnych testów. Dzięki nowej konstrukcji, wyróżniającej się kontrastową ścianą boczną oraz rozmiarom na felgi o średnicy do 23 cali, Vector All Season 4 rozszerza dostępność opon całorocznych także na pojazdy, dla których dotąd oferta w tym segmencie była ograniczona.

Pełna przyczepność bez kompromisów

Opona Goodyear Vector All Season 4 zapewnia optymalną wydajność w każdych warunkach – od suchej nawierzchni, przez deszcz, po lekki śnieg – i posiada europejski certyfikat „trzech szczytów górskich i płatka śniegu” (3PMSF). Opracowana z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz specjalnie dobranych materiałów Goodyear, oferuje zrównoważone połączenie kluczowych właściwości bez kompromisów w żadnym z obszarów eksploatacji. Dzięki temu dostosowuje się do zmiennych temperatur, warunków drogowych i stylów jazdy, zapewniając niezawodne osiągi przez cały rok.

Wyniki niezależnych badań dodatkowo potwierdzają osiągi opony Vector All Season 4. W teście przeprowadzonym przez TÜV SÜD na zlecenie Goodyear, zgodnie z wewnętrzną analizą wyników dokonaną przez firmę, opona wykazała dobrze wyważone właściwości [1] oraz niezmiennie wysokie wyniki we wszystkich ocenianych kryteriach. Jej osiągi docenił również magazyn Auto Bild, przyznając ocenę „wzorową” [2], co podkreśla zalety modelu jako niezawodnego i wszechstronnego rozwiązania na każdą porę roku.

Technologia WeatherReady™

Bezkompromisowe osiągi opony w każdej porze roku opierają się na technologii WeatherReady™ – nowym rozwiązaniu opracowanym przez inżynierów Goodyear, zapewniającym całoroczną sprawność. Łączy ono trzy zaawansowane technologie: Dry Contact Plus, system lameli 3D Blade oraz nową mieszankę gumową, które wspólnie wspierają pewną jazdę w zmiennych warunkach pogodowych.

  • Pewność w kluczowych momentach: nowy wzór bieżnika i zoptymalizowana konstrukcja klocków zapewniają pewną przyczepność o każdej porze roku i w każdych warunkach drogowych.
  • Łatwe prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni: zwiększona powierzchnia styku z nawierzchnią podczas hamowania przekłada się na doskonałe osiągi zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.
  • Wydajne i dopracowane prowadzenie: nowa formuła mieszanki poprawia odporność bieżnika na zużycie oraz zmniejsza opory toczenia, wspierając większy zasięg – szczególnie istotny w przypadku pojazdów elektrycznych.

Stworzona z myślą o autach klasy premium

Opona Vector All Season 4 została zaprojektowana z myślą o współczesnych pojazdach – cięższych, mocniejszych i coraz częściej elektrycznych. Model odpowiada na zmieniające się wymagania rynku, oferując szerszy zakres rozmiarów oraz lepsze właściwości użytkowe.

Do końca 2026 roku oferta obejmie 96 pozycji asortymentowych dla felg o średnicy od 16 do 23 cali, z czego 66% będą stanowiły rozmiary 19 cali i większe. Tak szeroka gama to istotny krok w rozwoju segmentu opon całorocznych, otwierający dostęp do tego rozwiązania dla większej liczby kierowców i szerszej grupy pojazdów. Modele takie jak Range Rover, Range Rover Sport, Porsche Panamera i Macan, a także Audi A6 e-tron, Q7 i SQ7 będą mogły teraz korzystać z pewnych osiągów w każdym sezonie oraz wygody, jaką zapewnia całoroczna wszechstronność.

Rozszerzenie oferty odzwierciedla zarówno rosnący popyt na opony całoroczne [3], jak i ewolucję parku samochodowego. W latach 2022–2025 sprzedaż opon całorocznych w rozmiarze 19 cali i większym rosła o ponad 20% [4] rocznie, co wpisuje się w trend stosowania większych felg i potwierdza potrzebę poszerzania gamy opon całorocznych.

Wyrazista estetyka – wyrafinowane wzornictwo klasy premium

W wersjach przeznaczonych na felgi o średnicy 19 cali i większe opona Vector All Season 4 wyróżnia się ekskluzywnym, laserowo grawerowanym wzorem na ścianie bocznej. Wykończenie to wzmacnia walory wizualne nowoczesnych samochodów sportowych i luksusowych – zarówno podczas jazdy, jak i na postoju.

Goodyear od początku odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu kategorii opon całorocznych – począwszy od wprowadzenia w 1977 roku modelu Goodyear Tiempo, pierwszej na świecie opony całorocznej.

– powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.
W przyszłym roku przypadnie 50. rocznica tego przełomowego wydarzenia, a Vector All Season 4 stanowi kolejny krok w redefiniowaniu kategorii opon całorocznych. Poprawiając całoroczne osiągi i rozszerzając ofertę tak, aby odpowiadała wymaganiom współczesnych samochodów klasy premium i pojazdów elektrycznych, sprawiamy, że więcej kierowców niż kiedykolwiek wcześniej będzie mogło polegać na jednym rozwiązaniu oponiarskim przez cały rok.

– dodał B. Glesener.

Nowa opona Vector All Season 4 trafi na rynek w maju 2026 r. Poszczególne rozmiary będą wprowadzane stopniowo w ciągu 2026 r., a kolejne modele pojawią się w 2027 r. W tym roku oferta zostanie również rozszerzona o dodatkowe zastosowania w ramach wyposażenia fabrycznego (OE).

[1] W porównaniu ze średnimi wynikami czterech najnowszych modeli dostępnych w momencie przeprowadzania testów, oferowanych przez głównych konkurentów w segmencie opon całorocznych (Bridgestone Turanza All Season 6, Continental AllSeasonContact 2, Michelin CrossClimate 2, Pirelli Cinturato All Season SF 3). Testy przeprowadzone przez TÜV SÜD Product Service GmbH w okresie od listopada do grudnia 2024 r. na zlecenie firmy Goodyear. Rozmiar opony: 205/55R16 94V XL; Samochody testowe: VW Golf VIII 1.5TSI, Skoda Superb 1.5TSI (PBN); Miejsca testów: GPG Mireval (F), UniBW Neubiberg (D), Arctic Center Saariselkä (FIN), TÜV SÜD Product Service Garching (D). Nr raportu: 713349044-PM. Pełny raport dostępny pod adresem: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports.html#tabs-5aee07366f-item-e41c871169-tab
[2] AutoBild (D), 2026/04/29, porównanie 5 opon całorocznych rozmiaru 225/40R18.
[3] Tyres Europe Quarterly Update, raport za IV kw. i cały rok 2025: https://tyreseurope.org/wp-content/uploads/2026/02/Tyres-Europe-Quarterly-Update-2025-Q4-1.1.pdf
[4] GfK an NIQ Company. GfK Panelmarket EU10 + TK data, 2022–2025.

