NIEZAWODNI W TRASIE: WYZWANIE PRZYJĘTE

Elementy podwozia FAG zapewniają niezawodność, której ufają warsztaty, oraz osiągi, które doceniają kierowcy.

Od części układu kierowniczego i zawieszenia po precyzyjne łożyska kół — każdy element FAG jest opracowywany i testowany zgodnie z wysokimi standardami jakości Schaeffler. Efektem jest długotrwała wytrzymałość, wydajne naprawy i pewność na każdej drodze.

Łożyska kół: precyzja, którą możesz zmierzyć

Łożyska kół FAG są synonimem mierzalnej dokładności i bezkompromisowej niezawodności. Każde łożysko i komponent zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpieczną, kompletną naprawę zgodną ze standardami jakości Schaeffler. Roczna produkcja przekraczająca 40 milionów łożysk kół samochodowych sprawia, że nasza wiedza specjalistyczna jest wykorzystywana w każdym zastosowaniu.

• Produkowane z tolerancją 40 mikronów dla idealnego dopasowania i cichej pracy.

• 100% testowanych zespołów piast pod kątem hałasu.

• Opatentowane innowacje w zakresie łożysk, w tym rozwiązania dla pojazdów hybrydowych elektrycznych.

Układ kierowniczy i zawieszenie: trwałość na długie lata

Części układu kierowniczego i zawieszenia FAG zostały zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach rzeczywistych i są dostarczane jako zestawy naprawcze dostosowane do konkretnych modeli samochodów, zawierające wszystkie niezbędne akcesoria, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

• Dzięki technologii uszczelnień i ochronnym obróbkom powierzchni komponenty zapewniają nawet o 30% dłuższą żywotność*.

• Osłony z TPU (termoplastycznego poliuretanu) odporne na wodę, kurz, chemikalia i promieniowanie UV.

• Nitrokarbonizacja sworzni kulowych, powłoka z płatków cynku i powłoka elektroforetyczna chroniące przed zużyciem i korozją.

Większa wydajność — mniejszy wysiłek

Dzięki efektywnie zoptymalizowanej gamie produktów linia FAG osiąga nawet 95% pokrycia parku samochodowego. Zmniejsza to złożoność dla klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego zarządzania zapasami, uproszczeniu zakupów i stałej wysokiej jakości w całym układzie podwozia. Jako wieloletni dostawca części oryginalnych, Schaeffler przenosi swoją wiedzę specjalistyczną z zakresu zaawansowanych technologii układów kierowniczych — w tym systemów sterowania tylnymi kołami iRWS i układów kierowniczych typu steer-by-wire — bezpośrednio na rynek części zamiennych.