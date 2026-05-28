BODY AND PAINT CENTER SZCZECIN GRUPY CICHY-ZASADA – NAJNOWOCZEŚNIEJSZE CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH JUŻ OTWARTE!

Największy dealer w Polsce, Grupa Cichy-Zasada z dumą informuje o uruchomieniu w maju 2026 roku nowego serwisu blacharsko-lakierniczego na motoryzacyjnej mapie Polski, jakim jest Body and Paint Center Grupy Cichy-Zasada przy ul. Wiosennej 99 w Szczecinie. To najnowocześniejszy obiekt o powierzchni użytkowej 4759 m², zatrudniający blisko 70 wysoko wykwalifikowanych specjalistów – blacharzy, lakierników, diagnostów i mechaników z wieloletnim doświadczeniem. Inwestycja ta podnosi standardy napraw powypadkowych nie tylko w regionie Pomorza Zachodniego, ale i w skali całego kraju, odpowiadając na wyzwania rosnącej liczby pojazdów na Polskich drogach i coraz wyższe oczekiwania klientów co do jakości i tempa serwisu.

Wyjątkowa infrastruktura i przepustowość

Obiekt wyróżnia się wyjątkową przepustowością – jest w stanie obsłużyć ponad 600 samochodów miesięcznie dzięki rozbudowanej infrastrukturze: 12 stanowiskom blacharskim, 15 lakierniczym, 2 diagnostycznym, 2 do kontroli jakości oraz 3 myjniom (2 ręcznym i 1 automatycznej bezszczotkowej). Warsztat zaprojektowano z myślą o maksymalnej efektywności, z potencjałem generowania około 100 tysięcy roboczogodzin rocznie. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu elektromobilnością, obiekt jest w pełni przygotowany do serwisu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. To idealne rozwiązanie dla rosnącego rynku pojazdów BEV i PHEV, które wymagają najwyższej precyzji, bezpieczeństwa oraz specjalistycznego zaplecza technicznego.

Ponadto w obiekcie znajduje się przestronny, nowoczesny magazyn opon, który stanowi kluczowe zaplecze logistyczne dla szczecińskich salonów Grupy Cichy-Zasada. Obiekt został zaprojektowany z myślą o przechowywaniu aż 4 tysięcy sztuk ogumienia. Dzięki zaawansowanemu planowaniu przestrzeni oraz restrykcyjnemu zachowaniu optymalnych warunków każda opona zachowuje swoje pełne właściwości techniczne, gwarantując najwyższe bezpieczeństwo klientom grupy.

Innowacyjne technologie na światowym poziomie

Kluczowe technologie czynią Body and Paint Center Szczecin liderem na rynku:

Nowoczesny skaner nadwozia i system pomiaru geometrii Hunter dla precyzyjnych napraw, minimalizujący błędy i skracający czas pracy.

Strefa multimateriałowa do obsługi najnowszych konstrukcji samochodowych, w tym kompozytów węglowych, aluminium i tworzyw wysokowytrzymałych.

Automatyczny mieszalnik lakierów z spektrofotometrem, eliminujący błędy w doborze kolorów i gwarantujący idealne dopasowanie.

Wykorzystanie produktów lakierniczych Akzo Nobel oraz materiałów okołolakierniczych renomowanych firm 3M i Mirka, znanych z trwałości i ekologiczności.

Autoryzacja marek i wygoda dla klientów

Body and Paint Center Szczecin posiada autoryzacje wszystkich marek Grupy Volkswagen (Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat, Cupra, Audi a także Porsche). Naprawy realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych, co gwarantuje trwałość, zgodność z gwarancją producenta i zachowanie wartości pojazdu. Klienci Body and Paint Center Szczecin otrzymują do swojej dyspozycji szeroką gamę samochodów zastępczych dostępnych od ręki, minimalizując tym samym niedogodności związane z brakiem auta.

Otwarcie Body and Paint Center Szczecin Grupy Cichy-Zasada to milowy krok w rozwoju całej Grupy. Dzięki dużej powierzchni, dziesiątkom specjalistów i najnowocześniejszym technologiom, wykorzystywanym w centrum napraw powypadkowych, zapewniamy nie tylko klientom z Pomorza Zachodniego, ale także z pozostałych części naszego kraju serwis na światowym poziomie, z naciskiem na innowacje, szybkość i satysfakcję kierowców. Dostępność ponad stu samochodów zastępczych osobowych i dostawczych (w tym spalinowych i elektrycznych) oraz gotowość do realizacji napraw pojazdów hybrydowych i elektrycznych podkreślają po raz kolejny, że wybór dealera ma znaczenie – także w przypadku usług serwisowych. – podkreśla Marek Rybak, Dyrektor Zarządzający Serwisami Blacharsko-Lakierniczymi Grupy Cichy-Zasada w Poznaniu i Szczecinie.

GCZ Assistance – nieocenione wsparcie w razie kolizji

GCZ Assistance to autorski program opieki powypadkowej Grupy Cichy-Zasada, stworzony z myślą o zapewnieniu kierowcom kompleksowego wsparcia w sytuacjach awaryjnych i po zdarzeniach drogowych. Program gwarantuje całodobową, profesjonalną obsługę, organizację holowania do serwisu blacharsko-lakierniczego – takiego jak Body and Paint Center Szczecin Grupy Cichy-Zasada – a także zapewnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy, co pozwala klientom zachować mobilność. Dzięki przejrzystym zasadom działania oraz ścisłej integracji z serwisami blacharsko-lakierniczymi Grupy Cichy-Zasada, GCZ Assistance stanowi istotny element kompleksowej obsługi posprzedażowej, odpowiadającej na potrzeby kierowców.