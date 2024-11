CYFROWE ZARZĄDZANIE KOLORAMI JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWE

Axalta Refinish pomaga warsztatom wydajniej pracować, generować mniej odpadów i precyzyjnie dopasowywać kolory.

Axalta wprowadziła niedawno na rynek dwa innowacyjne rozwiązania na potrzeby naszego trzyetapowego procesu cyfrowego zarządzania kolorami Axalta Irus: zeskanuj, dopasuj i wymieszaj.

Pierwsze z nich to Axalta Irus Scan, spektrofotometr następnej generacji, który do sprzedaży trafił we wrześniu 2024 roku i odpowiada za pierwszy krok, czyli skanowanie koloru. Dzięki zaawansowanej technologii urządzenie precyzyjnie wykonuje pomiar koloru lakieru i dopasowuje do niego najlepszą recepturę z bazy online.

Axalta Irus Scan wykorzystuje opatentowaną technologię kąta odwrotnego, który identyfikuje pigmenty z efektem. W rezultacie użytkownicy otrzymują bardziej precyzyjne odczyty dla popularnych kolorów achromatycznych. Jest to także pierwszy spektrofotometr z wbudowaną funkcją pomiaru połysku, co pomaga prawidłowo wybrać proces przygotowania powierzchni oraz określić właściwy stopień połysku lakieru bezbarwnego. Kamera RGB o wysokiej rozdzielczości mierzy kolor i za pomocą autorskiego algorytmu dopasowuje go do konkretnej receptury koloru z nieustannie aktualizowanej bazy ponad dwóch milionów receptur Axalty. To znacznie przyspiesza proces dopasowania koloru, co przekłada się na krótszy czas lakierowania pojazdu i większą wydajność serwisów.

Intuicyjny ekran dotykowy oznacza, że nie trzeba być wykwalifikowanym lakiernikiem, żeby korzystać z urządzenia. Wystarczy dokonać pomiaru koloru jak najbliżej uszkodzonego miejsca. Z uwagi na wysoką precyzję urządzenia miejsce musi być odpowiednio oczyszczone. Nie powinno zawierać rdzy ani zanieczyszczeń, ponieważ brud i zadrapania mogą wpływać na odczyt koloru. – tłumaczy Dariusz Niedźwiedź, Digital Automation Coordinator Refinish Systems.

Po wyświetleniu się potwierdzenia prawidłowego odczytu parametrów koloru i efektu dane te są wysyłane do oprogramowania kolorystycznego Axalta Nimbus Color, które wyświetla odpowiednią recepturę koloru.

Następny i ostatni krok to mieszanie koloru i tutaj w maju 2023 roku miała miejsce premiera drugiego innowacyjnego produktu: mieszalnika Axalta Irus, najszybszego na świecie, w pełni zautomatyzowanego mieszalnika dla samochodowej branży lakierniczej. Urządzenie zapewnia wysoką precyzję mieszania kolorów oraz jest kompatybilne z innowacyjnymi, butelkowymi pojemnikami Axalty, które powstają w 50% z recyklingowanego tworzywa. Lakiernicy mogą zwiększać zyski oraz jednocześnie ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, aby tym samym realizować lub przekraczać swoje cele biznesowe.

Nowy mieszalnik umożliwia lakiernikom zwiększanie zysków oraz jednocześnie ograniczanie swojego wpływu na środowisko naturalne. Jest to produkt zaawansowany pod każdym względem.Wystarczy uruchomić proces mieszania na dowolnym komputerze lub tablecie, a do mieszalnika Axalta Irus Mix wstawić kubek lakierniczy. Oprogramowanie kolorystyczne Axalta Nimbus Color bezprzewodowo przesyła recepturę do mieszalnika, który za naciśnięciem przycisku samodzielnie miesza lakier. W tym czasie lakiernicy mogą zająć się innymi, ważniejszymi zadaniami. Gdy urządzenie zakończy pracę, kubek lakierniczy jest gotowy do podłączenia do pistoletu. To jednak nie wszystko. Żeby zapobiegać zatorom i uszkodzeniom, mieszalnik automatycznie przeprowadza procedurę czyszczenia głowic.

Oszczędność czasu

Dzięki opatentowanej technologii Axalta, Irus Mix to najszybszy, w pełni zautomatyzowany mieszalnik na rynku. Z badań Axalty wynika, że dzięki urządzeniu klienci mogą skrócić czas pracy nawet o 60%.

Optymalizacja nakładów pracy

Axalta Irus Mix jest niezwykle prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Dzięki automatyzacji lakiernicy podczas mieszania koloru mogą skupić się na innych zadaniach.

Obniżenie zużycia materiałów i energii

Mieszalnik Axalta Irus Mix jest kompatybilny z oryginalnymi butelkami Axalta, dzięki czemu nie trzeba ich samodzielnie napełniać. Co więcej, butelki mają precyzyjne końcówki dozujące, a zatem lakiernicy mogą liczyć na dokładne mieszanie kolorów i minimum odpadów.

Ochrona środowiska

Butelki Axalta powstają w 50% z tworzywa z recyklingu, co podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Dlatego też nasze wodorozcieńczalne systemy lakierów bazowych premium – Spies Hecker Permahyd Hi-TEC, Cromax Pro i Standox Standoblue – są dostępne w butelkach zaprojektowanych specjalnie na potrzeby mieszalników Axalta Irus Mix.