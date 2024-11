WYMIANA TO NIE WSZYTSKO – JAK DBAĆ O NOWE HAMULCE?

Wielu klientów uważa, że proces wymiany hamulców kończy się wraz z wykonaniem pracy przez mechanika i opuszczeniem warsztatu. Tymczasem istnieje sporo rzeczy, które kierowcy mogą zrobić, aby zadbać o skuteczne i długie działanie nowych hamulców.

Marcin Ostrowski, trener techniczny marki Textar, wiodącego światowego dostawcy materiałów ciernych do układów hamulcowych, przedstawia kilka porad dotyczących działań po wymianie hamulców. Zalecamy przekazanie podobnych wskazówek właścicielowi samochodu, co pozwoli mu cieszyć się z wysokiej efektywności i trwałości nowych hamulców, a także zwiększyć zaufanie do warsztatu.

Docieranie nowych hamulców

Docieranie to delikatne traktowanie hamulców przez pierwsze 200 km od wymiany. Jest niezbędne, aby w pełni dopasować klocki hamulcowe do tarcz i zmaksymalizować skuteczność hamowania. Docieranie hamulców jest szczególnie istotne w przypadku tarcz powlekanych, ponieważ sprawia, że specjalna powłoka cynkowo-aluminiowa nie zostanie przyklejona do powierzchni ciernej klocków hamulcowych. Optymalne efekty docierania daje delikatne hamowanie z prędkości około 50 km/h. Oczywiście w sytuacjach awaryjnych należy hamować z pełną mocą.

Zapobieganie przegrzaniu klocków

Ostre hamowanie może spowodować przegrzanie klocków hamulcowych, co wpłynie na skuteczność hamowania. Dlatego kierowcy powinni unikać powtarzania gwałtownego hamowania, które generuje nadmierne ciepło w układzie hamulcowym. W miarę możliwości pomiędzy hamowaniami należy zachować odstęp czasowy, aby pozwolić na ostygnięcie klocków oraz tarcz i zapobiec gromadzeniu się ciepła. Ponadto powinno się unikać narażania nowych hamulców na ekstremalne obciążenia podczas fazy docierania.

Znaczenie kontroli płynu hamulcowego

Dobrze jest również wyjaśnić klientom znaczenie regularnej kontroli i wymiany płynu hamulcowego. Właściwości płynu hamulcowego pogarszają się z czasem i nie ma na to większego wpływu przejechany przez samochód dystans. Konwencjonalne płyny hamulcowe są higroskopijne, co oznacza, że pochłaniają wilgoć z atmosfery.

Proces ten będzie zachodził przez cały okres eksploatacji, nawet jeśli płyn hamulcowy znajduje się w szczelnym układzie hamulcowym. Cząsteczki pary wodnej są w stanie powoli przenikać przez elastyczne gumowe przewody hamulcowe. Z czasem zwiększa to ryzyko korozji elementów metalowych, ale przede wszystkim powoduje spadek temperatury wrzenia płynu hamulcowego. Kiedy osiągnie ona poziom krytyczny, stanie się to niebezpieczne dla skuteczności działania układu hamulcowego. Dlatego warto uświadomić klientom, że należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta pojazdu dotyczących terminu wymiany płynu hamulcowego. Jeśli nie ma informacji na ten temat, płyn hamulcowy powinien być wymieniany co 18 miesięcy.

Wydanie samochodu po wymianie hamulców to dobra okazja, by porozmawiać z klientem o sposobach na dbanie o ten element auta. Proste, skuteczne wskazówki pomogą zmaksymalizować wydajność tarcz i klocków hamulcowych, co przełoży się na satysfakcję z wykonanej usługi i zmniejszy ryzyko powrotu do warsztatu z reklamacją.