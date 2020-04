Najłatwiejszy sposób wyszukiwana części

Katalog Online to najlepsze narzędzie na rynku służące do zamawiania części. Jedną z jego największych zalet jest możliwość wyszukiwania części po numerze VIN pojazdu. Z funkcjonalności tej korzysta bardzo wielu użytkowników. Jak to działa i jakie korzyści płyną z umiejętnego wykorzystania wyszukiwarki VIN?

Aktualnie w bazie danych znajduje się ponad 70% pojazdów. Numer VIN wpisujemy w wyszukiwarce tekstowej na ekranie głównym, w katalogu pojazdów osobowych i ciężarowych lub przy pomocy widoku dostępnego po naciśnięciu kafelka VIN.

Aby znaleźć pojazd po numerze VIN, można zeskanować kod AZTEC przy pomocy skanera 2D lub kamerki internetowej o odpowiedniej jakości (najlepiej z funkcją autofocus).

W wyszukiwaniu wg VIN działa również historia wyszukiwania, a także „Dodawanie do ulubionych” wybranego numeru VIN. Po poprawnym zdekodowaniu numeru, system wyświetli drzewo grup towarowych. W tym miejscu dostępna jest także zakładka „Grafika”, pozwalająca wyświetlić większość dostępnych grafik wg innych kategorii.

Katalog Online to niezwykle przydatne w pracy mechanika narzędzie, które szczególnie dobrze sprawdza się w trudnych sytuacjach, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu użytkownik może zamawiać części bez wychodzenia z domu. Nie naraża w ten sposób siebie, swoich pracowników, ani najbliższej rodziny, a niebezpieczeństwo związane z zarażeniem koronawirusem ogranicza praktycznie do niezbędnego minimum.