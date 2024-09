FORD CHCE KSZTAŁTOWAĆ TALENTY JUTRA. STARTUJE PROGRAM WSPÓŁPRACY EDUKACYJNEJ ZE SZKOŁAMI

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników w sektorze motoryzacyjnym, Ford Polska podejmuje proaktywne działania, aby zapewnić przyszłość branży. Program ma na celu wsparcie edukacji młodych ludzi zainteresowanych karierą w motoryzacji już na poziomie szkoły średniej.

Kluczowym elementem inicjatywy jest seria szkoleń dla nauczycieli zawodu, które odbędą się w nowoczesnym centrum szkoleniowym Forda w Nadarzynie. Program obejmuje szkolenia z zakresu najnowszych technologii motoryzacyjnych, warsztaty praktyczne na najnowszych modelach pojazdów Ford oraz kursy z zakresu elektromobilności i diagnostyki pojazdów skomunikowanych.

Oprócz szkoleń praktycznych, Ford Polska planuje dostarczenie specjalistycznych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb szkół. Materiały te będą stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, zapewniając dostęp do aktualnych informacji o najnowszych trendach i technologiach w branży motoryzacyjnej.

W ramach programu, Ford Polska nawiązał współpracę z 21 starannie wybranymi szkołami z różnych regionów kraju. Współpraca z wybranymi szkołami obejmuje nie tylko szkolenia dla nauczycieli, ale również wsparcie w modernizacji programów nauczania i dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wszystko dzięki regularnemu przekazywaniu szkołom informacji o najnowszych trendach i technologiach w branży motoryzacyjnej.

Dla uczniów szkół partnerskich program oznacza dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu technologii motoryzacyjnych, przekazywanej przez nauczycieli przeszkolonych przez ekspertów Forda. Ponadto, dzięki możliwości odbywania praktyk i staży u dealerów Forda, uczniowie będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy w branży motoryzacyjnej.

Integralną częścią programu jest ścisła współpraca z siecią dealerów Forda w Polsce. Uczniowie szkół partnerskich będą mieli możliwość odbywania praktyk i staży w autoryzowanych serwisach Forda, co pozwoli im na zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie nauki.

Dealerzy Forda zapewnienią uczniom odpowiednich warunków do nauki i rozwoju podczas praktyk. Będą oni mieli okazję pracować z najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i naprawczym, a także poznać realia pracy w profesjonalnym serwisie samochodowym.

Program współpracy ze szkołami jest częścią długofalowej strategii Forda, mającej na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej oraz zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników w sektorze. Ford Polska dąży do promocji nowoczesnych technologii motoryzacyjnych wśród młodzieży i wzmocnienia swojego wizerunku jako partnera edukacyjnego. W ramach tej strategii, Ford planuje stopniowe rozszerzanie programu o kolejne inicjatywy.

Szkolenia będą miały formę intensywnych, jedno- lub dwudniowych sesji, łączących wykłady teoretyczne z praktycznymi prezentacjami najnowszych modeli Forda i innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Szkolenia będą odbywać się regularnie, aby zapewnić ciągłość edukacji i stały dostęp do najnowszej wiedzy. Harmonogram szkoleń będzie ustalany z wyprzedzeniem i dostosowywany do potrzeb szkół partnerskich, tak aby umożliwić nauczycielom efektywne planowanie udziału w programie.

Wszystkie szkolenia, wraz z materiałami dydaktycznymi będą oferowane szkołom nieodpłatnie.

Nasi trenerzy to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dzięki tej inicjatywie, ich wiedza i umiejętności zostaną przekazane nauczycielom, a za ich pośrednictwem – uczniom szkół średnich w całej Polsce. Wierzymy, że ta inwestycja w młode talenty przyczyni się do rozwoju całej branży motoryzacyjnej. To win-win – szkoły zyskują dostęp do najnowszej wiedzy, a my budujemy silną kadrę na przyszłość.

– powiedział Jacek Snopkowski, Dyrektor Techniczny Ford Polska.