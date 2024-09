ROZKLAD ŚWIATŁA

Znajdziesz tu cenną wiedzę i przydatne wskazówki na temat rozkładu świateł mijania i świateł drogowych.

Każdy kierowca zna funkcje „świateł mijania” i „świateł drogowych”. Ponadto nowoczesne systemy świetlne oferują dodatkowe możliwości w zakresie rozkładu światła i pozwalają zgodnie z przepisami prawa na maksymalne wykorzystanie oświetlenia jezdni. Tutaj dowiesz o sztuczkach, które to umożliwiają oraz o nowych funkcjach świateł, takich jak światła specjalnie przystosowane do jazdy szosowej.

ROZKŁAD ŚWIATŁA – ŚWIATŁA MIJANIA: PORÓWNANIE

Światła mijania są ważnym elementem oświetlenia pojazdu i stanowią jego obowiązkowe wyposażenie. Służą głównie do bezpiecznego oświetlenia drogi z przodu pojazdu i nie mogą oślepiać przy tym innych uczestników ruchu. W związku z tym stosuje się do niech szczególne wymagania w zakresie mocy i rozkładu światła, który jest z reguły asymetryczny. Światła mijania zapewniają również dobrą widzialność samochodu dla innych uczestników ruchu.

Halogenowe reflektory świateł mijania

W przypadku reflektorów halogenowych rozkład światła w obszarze składnika asymetrycznego wykazuje znaczny wznios o 15°. Jest to najczęściej spotykany do dzisiaj rozkład światła. Typowy dla tej charakterystyki jest również stały wznios składnika asymetrycznego. Jest to światło halogenowe, jego barwa jest więc biało-żółtawa.

Na pokazanej obok grafice rozkładu światła, symetryczny składnik wiązki przebiega z lewej strony pionowej „linii zerowej” (przeciwny pas ruchu) tuż pod oznaczoną przerywaną linią „granicą światła i ciemności”. Dzięki temu światła nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka. W celu poprawy widoczności własnego pasa ruchu i prawego pobocza zasięg wiązki światła zwiększa jej asymetryczny rozkład.

Bi-ksenonowe reflektory świateł mijania

Rozkład światła świateł mijania reflektorów bi-ksenonowych wykazuje łagodniejszy wznios (12°) składnika asymetrycznego. W coraz większej ilości reflektorów wznios ten wynosi od 12° do 75°. Asymetryczny składnik wiązki światła wykazuje „załamanie”, które nie stanowi wady reflektora. Taka charakterystyka jest niezbędna ze względu na wysoką intensywność światła, wyklucza ona przekroczenie obowiązujących wartości określonych w odpowiednich regulacjach ECE. Światła ksenonowe mają wyższą temperaturę barwową, dlatego ich kolor jest biało-niebieskawy.

Na pokazanej grafice rozkładu światła z lewej strony pionowej „linii zerowej” (przeciwny pas ruchu) symetryczny składnik wiązki światła przebiega tuż pod oznaczoną przerywaną linią „granicą światła i ciemności”. Dzięki temu światła nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka. Asymetryczny rozkład światła poprawia jego zasięg na własnym pasie ruchu i na poboczu.

Reflektory LED świateł mijania

Wznios asymetrycznego składnika wiązki światła mijania jest w przypadku reflektora LED zbliżony do opisanego wyżej systemu ksenonowego. Asymetryczny składnik wiązki światła wykazuje „załamanie“ (zobacz strzałka). Nie stanowi ono jednak wady reflektora. Taki wznios umożliwia lepszą i wcześniejszą widoczność biało-czarnych słupków drogowych i oznaczeń oddzielających przeciwny pas ruchu.

Na grafice składnik symetryczny z lewej strony pionowej „linii zerowej” (przeciwny pas ruchu) przebiega tuż pod oznaczoną przerywaną linią „granicy światła i ciemności”. Dzięki temu światła nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka. Po lewej stronie widać jednak wyraźnie niewielki asymetryczny wznios rozkładu światła.

ROZKŁAD ŚWIATŁA – ŚWIATŁA DROGOWE I SZOSOWE: PORÓWNANIE

Oprócz świateł mijania obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu są światła drogowe. W przeciwieństwie do świateł mijania światła drogowe zapewniają maksymalne możliwe oświetlenie drogi. Używa się ich zatem głównie na bardzo ciemnych odcinkach o złej widoczności, gdy z naprzeciwka nie jadą żadne pojazdy. Światła te poprawiają znacznie widoczność, a więc i bezpieczeństwo podczas jazdy z większą prędkością. Ponadto świateł drogowych używa się do wysyłania sygnałów świetlnych.

Klasyczne światła drogowe

Widoczny na zdjęciach/ekranach kontrolnych rozkład światła świateł drogowych pokazuje wyraźnie różnice między klasycznymi światłami drogowymi a światłami LED. Klasyczna wiązka opisuje raczej oświetlenie punktowe lub owalne dookoła znacznika centralnego (mały kwadrat).

Reflektory LED świateł drogowych

Światło drogowe z reflektora LED oświetla znacznie większą powierzchnię. Również tutaj największą intensywność światła widać wokół znacznika centralnego, ale ze względu na większą „ilość światła“ padającego z reflektora światło może się rozkładać na większą powierzchnię.

Reflektory LED świateł szosowych

Ten rozkład światła jest aktywowany dopiero po przekroczeniu określonej prędkości. W zależności od producenta wynosi ona od 50 do 80 km/h.

Przez podniesienie granicy światła i cienia (pokazane na ilustracji) po lewej stronie poprawia się oświetlenie drogi i poboczy. Asymetryczny składnik wiązki światła jest bardziej stromy (60°), a „załamanie“ widać znacznie wcześniej.

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD

SCHEMATY ROZKŁADU ŚWIATŁA REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH – VW GARBUS

SCHEMATY ROZKŁADU ŚWIATŁA REFLEKTORÓW LED – RENAULT MÉGANE