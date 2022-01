Grzechotkowe klucze PROLINE – grzech ich nie mieć.

Narzędzia i akcesoria samochodowe PROLINE wykorzystywane są powszechnie przez warsztaty samochodowe. Coraz większa popularność narzędzi tej marki w tym kręgu odbiorców oraz sugestie użytkowników skłoniły firmę Profix do rozszerzenia asortymentu.

Już w 2015 roku współpracujące z nami warsztaty samochodowe zakończyły testowanie dostarczonych pakietów narzędzi powszechnie używanych w trakcie serwisowania pojazdów. Wszystkie produkty uzyskały bardzo wysokie oceny, jednak pracujący nimi mechanicy wskazali, że w naszej ofercie chyba jednak brakuje kilku produktów. Podjęliśmy wówczas decyzję o wzbogaceniu oferty. Sukcesywnie dodawaliśmy różne rozwiązania i wreszcie udało nam się w pełni zrealizować w tym roku całość planowanych uzupełnień – mówi Konrad Panasiuk, brand manager marki PROLINE.

Lekko się pracuje

W tej grupie oprócz bitonasadek znalazły się także nowe modele rękojeści z grzechotką. Wśród nich na dużą uwagę zasługują dwa rozwiązania – pierwsze z nich to bardzo lekka grzechotka kompozytowa. Jej trzon wykonano ze stali CrV, natomiast tam gdzie było to technologicznie możliwe zastosowano wytrzymałe tworzywo. Dzięki temu udało się zdecydowanie obniżyć wagę narzędzia bez spadku jego wytrzymałości. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że tworzywo sztuczne, jak materiał bardziej plastyczny pozwolił na wprost idealne wyprofilowanie całości narzędzia czyniąc z niego produkt niezwykle wygodny w użyciu i całkowicie bezpieczny dla dłoni. Mimo innowacyjnej konstrukcji w tym modelu, tak jak i w innych rękojeściach z grzechotką PROLINE mamy do dyspozycji precyzyjny 72-zębowym mechanizm zapadkowy z wysokogatunkowej stali. Kąt roboczy pracy wynosi 5°, przez co narzędzie szczególnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni i utrudni9onej dostępności . Produkt dostępny jest w trzech wariantach rozmiarowych: (18195) 144 mm dla główki z kwadratem 1/4″, (18295) 202 mm dla 3/8″ oraz (18695) 257 mm dla 1/2″.

18193

Smukła i zwinna

Równie ciekawym produktem jest drugi wprowadzony do sprzedaży jesienią 2016 roku model rękojeści z grzechotką marki PROLINE. To klucz z bardzo wąską, smukłą główką. Jak się okazuje takie rozwiązanie idealnie wpisuje się w potrzeby mechaników samochodowych, ponieważ umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach, a o takie w czasie napraw mechanicznych nie jest trudno. Dodatkowym, stosunkowo rzadko dostępnym na rynku udogodnieniem jest super precyzyjny 108-zębowy mechanizm zapadkowy z wysokogatunkowej stali. Skok główki wynosi jedynie 3,33°. Wystarcza zatem bardzo niewiele miejsca, aby zakręcić bądź odkręcić nakrętkę. Podobnie jak większość rękojeści z grzechotkami z bogatej oferty PROLINE również opisywany tu model występuje w trzech konfiguracjach rozmiarowych. Mam do wyboru narzędzie z kwadratem 1/4″ (18191), 3/8″ (18391) i 1/2″ (18691).

18195

Grzechotka PROLINE i długo, długo nic…

Na zakończenie warto wspomnieć o równie ciekawym co poprzednie produkcie jakim jest bardzo dłuuuga, teleskopowa rękojeść z grzechotką umieszczoną na przegubie (modele 18193, 18393, 18693). Możemy nie tylko dopasować położenie główki do nakrętki, czy śruby, ale także zwiększyć dźwignię przez co możemy użyć większej siły. W tym przypadku dla uzyskania wysokiej trwałości narzędzia producent zdecydował się umieścić 36-zębowy mechanizm zapadkowy. Jest to założenie bardzo słuszne, ponieważ klucze, którymi pracujemy z wykorzystaniem dużego momentu obrotowego muszą być wyposażone w większe zęby mechanizmu grzechotki. Mniejsze uległyby szybkiemu zużyciu. Długość ramienia grzechotki możemy regulować. W przypadku rękojeści z kwadratem 1/4″ w zakresie 197-245 mm, 3/8″ – 273-375 mm, i 1/2″ – 368-508 mm. W tym ostatnim przypadku możemy pracować używając przeszło pół metrowego ramienia.

18391

O przydatności popularnych grzechotek w warsztatach samochodowych nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak grzechotka grzechotce nierówna i warto stawiać na te, które dzielnie zniosą codzienne trudy auto-serwisu i pokażą swój waleczny charakter.

Materiał PROFIX