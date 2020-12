HELLA GUTMANposzerzyła rodzinę urządzeń diagnostycznych o mega macs ONE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów spółka Hella Gutmann Solutions poszerzyła rodzinę urządzeń diagnostycznych o mega macs ONE. Jest to rozwiązanie przystosowane do współpracy z platformą Android.

Wersja mega macs ONE jest odpowiednikiem wersji mega macs PC, która jest bardzo popularna w warsztatach. W przeciwieństwie do wersji dla Windows rozwiązanie pod Androida jest zdecydowanie prostsze w konfiguracji, przy zapewnieniu tych samych możliwości diagnostycznych.

Mega macs ONE umożliwia odczyt kodów usterek, parametrów, testy podzespołów, kasowanie inspekcji czy wszelkiego rodzaju regulacje i kodowania w takim samym zakresie jak pozostałe testery. Aplikację możemy zainstalować zarówno na tablecie jak i na smartphonie.

Nową funkcją jest w przypadku mega macs ONE alarm informujący o przerwaniu połączenia z modułem VCI. Jest on wyświetlany w aplikacji komunikatem słownym i sygnalizowany dźwiękowo, kiedy w trakcie diagnozy urządzenie (tablet lub smartphone) straci połączenie z modułem VCI. Funkcja ta ma zapobiegać omyłkowemu pozostawieniu modułu VCI w pojeździe.



Inaczej też wygląda odczyt parametrów rzeczywistych, który w wersji ONE daje nam możliwość podglądu wszystkich parametrów jednocześnie w danym systemie, zarówno w układzie pionowym i poziomym. Jak w większości aplikacji pod Android tu też jest możliwość blokady obrotu ekranu przy obrocie urządzenia.

Urządzenie pracuje w tzw „chmurze”, dlatego dane diagnostyczne możemy zapisać w historii i odczytać na innym urządzeniu, które wystarczy połączyć ze swoim modułem. Wszystkie zapisane dane są dostępne błyskawicznie i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności ze strony obsługującego.



Klient, który rozważa zakup nowego urządzenia wystarczy, że zamówi u wybranego dystrybutora mega macs ONE. Ze sklepu Google pobierze aplikację o tej samej nazwie „mega macs ONE” i połączy urządzenie z modułem. Szybkość działania aplikacji, prosta instalacja i łatwość obsługi, to bardzo znaczące zalety, które mogą być decydujące przy wyborze odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Gdy dodamy do tego szeroki wybór tabletów lub smartphonów z Androidem, jakie są dostępne na rynku, to możemy spodziewać się dużego zainteresowania mega macsem ONE.