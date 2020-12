Nowa opona całoroczna Dębica Navigator 3 gotowa na każde warunki pogodowe

Marka Dębica wprowadza na rynek nową oponę całoroczną Navigator 3 z homologacją zimową 3PMSF. Nowe ogumienie bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi na mokrych drogach, pewną kontrolę na śniegu, a przy tym jest trwałe i efektywne paliwowo.

Dębica Navigator 3 będzie dostępna w 29 pozycjach asortymentowych, w tym na obręcze 17 i 18 cali.

Segment opon całorocznych jest jednym z najszybciej rozwijających się w branży oponiarskiej. Jak pokazują badania 3 z 4 konsumentów jest zainteresowanych oponami całorocznymi*. Kupujący tego typu ogumienie poszukują trzech podstawowych cech: pełnej kontroli w każdych warunkach pogodowych, efektywnego hamowania i przyczepności na mokrej nawierzchni oraz równie dobrego zachowania na suchej nawierzchni. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dębica opracowała nową oponę Navigator 3, która zastępuje dotychczasowy model Navigator 2, który z powodzeniem był użytkowany przez miliony polskich kierowców.

Marka Dębica, opracowując nowy model, wykorzystała swoją wieloletnią wiedzę i znajomość oczekiwań polskich konsumentów, a także doświadczenia swojego strategicznego partnera, koncernu Goodyear. W rezultacie powstała opona wyróżniająca się w trzech istotnych obszarach.

Dębica Navigator 3 oferuje sprawdzone osiągi na mokrej nawierzchni. To zasługa znacznie wyraźniejszej rzeźby bieżnika w kształcie litery V, która zwiększa odporność na aquaplaning i zdolność opony do wcześniejszego odprowadzania wody z bieżnika, co poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni i polepsza hamowanie.

Nowa opona oferuje też pewną kontrolę na śniegu, a to za sprawą dodanego falistego kształtu lameli, które w połączeniu z prostymi i podłużnymi lamelami powodują, że krawędzie są pochylone w wielu kierunkach. Poprawia to zdolność opony do wgryzania się w śnieg i wpływa na lepszą przyczepnością.

Co ważne, opona jest trwała i oszczędna paliwowo, za co odpowiada mieszanka polimerowa. Odporność mieszanki na ścieranie pozwala na dłuższe przebiegi, a jej zdolność do generowania mniejszej ilości ciepła i zużywania mniejszej ilości energii zwiększa efektywność paliwową opony.

Intensywnie pracowaliśmy nad stworzeniem nowej opony całorocznej, która połączy w sobie najważniejsze dla użytkowników cechy, a przy tym będzie atrakcyjna kosztowo. Udało nam się osiągnąć ten balans i z dumą prezentujemy nową oponę Dębica Navigator 3. Wierzymy, że tak jak jej legendarna poprzedniczka, nowa opona całoroczna od Dębicy zdobędzie uznanie milionów kierowców i potwierdzi panowanie marki na polskich drogach. – wyjaśniła Marta Kosyra, Consumer Brand Marketing Manager EEN Goodyear.

Linia opon Dębica Navigator 3 obejmuje 29 nowych rozmiarów**, w tym 17’’ i 18’’, które będą sukcesywnie wprowadzane na rynek w ciągu najbliższych miesięcy.

Więcej informacji o oponie na stronie https://www.debica.com.pl/opony/_88?tt=862.

*Badanie opon całorocznych IPSOS, grudzień 2019, kraje objęte badaniem: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Polska; n=5005

** Opony w rozmiarach 165/70R14 81T, 175/65R14 82T, 205/55R16 94V i 185/65R15 88H są już dostępne na rynku.