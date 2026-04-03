HELLA ROZSZERZA OFERTĘ O NOWĄ GRUPĘ PRODUKTOWĄ: CZUJNIKI POZIOMU POJAZDU (VLS – VEHICLE LEVEL SENSORS)

HELLA, marka należąca do Forvia, ogłasza wprowadzenie do oferty nowej grupy produktowej – Vehicle Level Sensors (VLS), znanych również jako czujniki poziomu pojazdu lub right height sensors. Pierwsze produkty (20 referencji) są już dostępne do zamówień poprzez dystrybutorów, a kolejne będą sukcesywnie dodawane w nadchodzących tygodniach. W sumie linia obejmie około 70 nowych numerów, wywodzących się bezpośrednio z seryjnej produkcji OEM HELLA.

Nowoczesne czujniki — klucz do komfortu i bezpieczeństwa

Czujniki poziomu pojazdu HELLA to precyzyjne elementy montowane w pobliżu zawieszenia, których zadaniem jest dokładny pomiar ugięcia zawieszenia względem osi pojazdu. Rejestrują one ruch zawieszenia i przetwarzają go na sygnał elektryczny. W zależności od konstrukcji wykorzystują technologię magnetyczną, optyczną lub pojemnościową, co zapewnia wysoką dokładność i długotrwałą niezawodność.

Czujniki stanowią kluczowy element takich systemów, jak:

automatyczne poziomowanie reflektorów, które zapobiega oślepianiu innych uczestników ruchu;

zawieszenie o zmiennej charakterystyce poprawiające komfort jazdy;

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy wymagające precyzyjnej informacji o położeniu nadwozia.

Dlaczego czujniki poziomu pojazdu są wymieniane?

Czujniki te pracują w trudnych warunkach — są narażone na wilgoć, zabrudzenia drogowe, sól, zmiany temperatur oraz ciągłe obciążenia związane z pracą zawieszenia. Z tego powodu z czasem mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu.

Do najczęstszych przyczyn wymiany należą:

korozja elementów mechanicznych czujnika lub jego dźwigni,

uszkodzenia wiązki lub złączy,

wewnętrzne zużycie czujnika prowadzące do nieprawidłowych odczytów,

błędy w systemach poziomowania świateł lub zawieszenia zgłaszane przez sterownik.

Wymiana niesprawnego czujnika przywraca prawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa i eliminuje błędy diagnostyczne.

Ponad 70 referencji – szybka i stabilna dostępność

Wprowadzana linia VLS obejmuje produkty pochodzące bezpośrednio z seryjnej produkcji HELLA, co gwarantuje najwyższą jakość, pełną zgodność z wyposażeniem OE oraz bardzo wysoką trwałość. Dzięki szerokiemu portfolio obejmującemu ponad 70 pozycji, klienci mogą liczyć na szybką dostępność i efektywne pokrycie rynku pojazdów europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

HELLA – pewność jakości i partnerstwo na lata

Uruchomienie nowej grupy produktowej (Vehicle Level Sensors) to kolejny krok w rozszerzaniu oferty elektroniki pojazdowej HELLA. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji seryjnej i zaawansowanych technologiach pomiarowych, marka dostarcza rozwiązania, które zwiększają komfort jazdy, poprawiają bezpieczeństwo i wspierają nowoczesną motoryzację.

