Kolejne nowe turbosprężarki w ofercie Nissens

W maju, w zakresie tej linii produktowej Nissens pojawiło się kolejnych 13 ciekawych produktów. Tym samym, cała oferta fabrycznie nowych turbosprężarek Nissens powiększyła się do 156 referencji.

Majowe nowości to referencje do takich aut jak: Nissan Qashqai (13-) 1.6 dCi, Mini Mini (01-) 1.4D, Skoda Fabia I (99-) 1.9 TDi, Alfa Romeo 147 (00-) 1.9 JTD 16V, Alfa Romeo GT (03-) 1.9 JTDM 16V, Fiat 500 (07-) 0.9 Twinair Turbo, Citroen Jumpy (07-) 2.0 Hdi, Fiat Ulysse (07-) 2.0 JTD oraz Iveco Daily VI (11-) 2.3 HPI. Ponadto wśród nowości są również turbosprężarki do Fiat 500X (14-) 1.4 Turbo, Volvo XC 60 (08-) 2.4 D5, Renault Espace IV (02-) 2.0 dCi, Fiat Tipo (15-) 1.4 i 16V, Renault Megane IV (15-) 1.6 dCi, Opel Insignia A (08-) 2.0 CDTi, a także Opel Astra J (09-) 1.4 i Turbo.

Wszystkie wymienione turbosprężarki to produkty linii „First Fit”, zawierające niezbędne do montażu turbosprężarki elementy (uszczelki, śruby i szpilki montażowe oraz strzykawka z olejem do zalania przy montażu).

Szczegółowe dane produktów dostępne są w katalogu online Nissens, na stronie:

https://customerportal.nissens.com

Informacje o nowościach produktowych Nissens na stronie https://showroom.nissens.com