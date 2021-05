GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ZWYCIĘZCĄ TESTU TYRE REVIEWS

Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 została ogłoszona zwycięzcą testu opon letnich 2021 przeprowadzonego przez brytyjski Tyre Reviews w kategorii Ultra High Performance (UHP). Sprawdzono czternaście opon w najlepiej sprzedającym się rozmiarze 225/40 R18, a samochodem testowym był Volkswagen Golf GTI.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 to opona praktycznie bez wad. Wyróżnia się znakomitą przyczepnością na suchej i mokrej nawierzchni, sportowym prowadzeniem, doskonałą odpornością na aquaplaning i niskimi oporami toczenia. W subiektywnym odczuciu opona Goodyear miała dość sportowy charakter, stabilne wyważenie i dobre parametry hamowania oraz skręcania. Asymmetric 5 to bardzo dobrze wyważona opona, zapewniająca dobrą przyczepność i przewidywalne prowadzenie we wszystkich warunkach. Podsumował tester Jon Benson

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 to wysokiej jakości opona przeznaczona do samochodów sportowych i wyczynowych wszystkich rozmiarów. Mając w zamyśle stworzenie uniwersalnej opony letniej, Goodyear wykorzystał wiedzę technologiczną, aby ustanowić nowe standardy hamowania na mokrej nawierzchni i prowadzenia na suchej drodze, bez kompromisu w zakresie trwałości i komfortu jazdy. Udało się to osiągnąć dzięki opracowaniu wysoko uszlachetnionej mieszanki, która łączy w sobie dobre właściwości jezdne na mokrej nawierzchni bez pogorszenia wytrzymałości i sterowności na suchej drodze. Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 charakteryzuje się także niską elastycznością rzeźby bieżnika, co pozwala jej radzić sobie z oddziaływaniem znaczących sił bocznych.

Goodyear Eagle F1 SuperSport z oznaczeniem, „rekomendowana”

Oprócz ogólnego sukcesu Eagle F1 Asymmetric 5, Goodyear ma jeszcze jeden powód do dumy. W tym samym teście Tyre Reviews druga, jeszcze bardziej wyczynowa opona producenta, Eagle F1 SuperSport, została oceniona jako „rekomendowana”.

Inspirowana sportami motorowymi opona SuperSport zdobyła uznanie Bensona: „Goodyear Eagle F1 SuperSport okazała się mistrzynią okrążenia na suchej nawierzchni, oferując najlepszą reakcję układu kierowniczego i dobre sprzężenie zwrotne. Jest to prawdziwa opona szosowa, której można używać na torze. Doskonała dynamika kierowania, szybkie reakcje i dobre sprzężenie zwrotne, a także bardzo dobra odporność na wysokie temperatury jak na oponę szosową.”

Osiągi Eagle F1 SuperSport na torze zostały potwierdzone nie tylko najszybszym czasem okrążenia, ale także lepszym wynikiem niż w przypadku opon innej marki zamontowanych w tym samym samochodzie i przeznaczonych dla tego samego kierowcy – produkt marki Goodyear miał o ponad cztery sekundy lepszy czas. Ten wynik jest zasługą technologii stosowanych w motorsporcie, takich jak Goodyear Power Shoulder z masywnym, zamkniętym wzorem zewnętrznym, która zapewnia zwinność na suchej nawierzchni i w zakrętach.

Zwycięstwo Eagle F1 Asymmetric 5 w ogólnym teście opon letnich i rekomendacja dla Eagle F1 SuperSport jako najlepszej opony wyczynowej świadczą o tym, że Goodyear koncentruje się na tworzeniu różnych produktów, które spełniają zróżnicowane potrzeby kierowców sportowych. Począwszy od zwycięskiej i dobrze wyważonej opony Eagle F1 Asymmetric 5, poprzez Eagle F1 SuperSport, aż po torowe SuperSport R i RS, Goodyear rzeczywiście ma w swojej ofercie opony do samochodów wyczynowych i aut o ultrawysokich osiągach. Laurent Colantonio, dyrektor ds. technicznych biznesu opon osobowych Goodyear w Europie

Wszystkie cytaty i dane pochodzą z raportu opublikowanego 10 maja 2021 r., który jest dostępny na stronie: https://www.tyrereviews.com/Article/2021-Tyre-Reviews-UHP-Summer-Tyre-Test.htm

Pełna informacja o badaniu:

Test został przeprowadzony na torze Mireval we Francji w kwietniu 2021 r. przez Tyre Reviews przy użyciu samochodu VW Golf GTI. Testowane opony: Michelin Pilot Sport 4 S, Pirelli P Zero PZ4, Bridgestone Potenza Sport, Hankook Ventus S1 evo 3, Michelin Pilot Sport 4, Goodyear Eagle F1 SuperSport, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Continental Premium Contact, Nokian PowerProof, Falken Azenis FK510, GT Radial SportActive 2, Vredestein Ultrac Vorti, Avon ZV7 i Altenzo Sports Comforter.