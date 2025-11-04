KOMPETENCJE W KLUCZOWYCH UKŁADACH SILNIKA – WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ

Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe, dostawcze, traktory czy ciężarówki – zakres pojazdów wykorzystujących części INA jest niemal nieograniczony. Dzięki INA wszystkie te pojazdy mogą liczyć na najwyższą precyzję, maksymalną trwałość i wyjątkową jakość.

Pod marką INA firma Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions oferuje inteligentne zestawy naprawcze dla niezależnego rynku części zamiennych: od układów rozrządu i napędu pomocniczego po sterowanie silnika i układy chłodzenia. Ponadto Schaeffler jest kluczowym partnerem biznesowym wiodących producentów samochodów i dostawcą OE w zakresie przyszłych technologii, takich jak 48-woltowe systemy hybrydowe, które będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w konserwacji i naprawach.

INA – TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE NAPRAW SILNIKÓW

Powody, dla których warto wybrać dostawcę numer 1 na rynku części zamiennych:

Lider technologiczny w dziedzinie układów zaworowych

Dzięki marce INA firma Schaeffler jest pionierem w zakresie

rozowju technologicznego w dziedzinie układów zaworowych.

Produkując ponad 1,2 miliarda części OE rocznie i oferując

ponad 300 komponentów i rozwiązań naprawczych dla układów

zaworowych, INA zajmuje pozycję lidera na europejskim rynku

części zamiennych.

Unikalne kompetencje w zakresie napędu rozrządu

Dzięki bogatemu doświadczeniu OE w zakresie technologii pasków

i łańcuchów rozrządu, INA oferuje unikalną wiedzę specjalistyczną

na rynku części zamiennych. Ponad 850 rozwiązań w zakresie

naprawy rozrządu zapewnia najwyższą jakość i niezawodność dla

niemal każdego pojazdu na drodze.

Bezpieczeństwo pracy osprzętu silnika

Jako w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązania, zestawy

INA FEAD KIT zawierają wszystkie niezbędne akcesoria w jednym

opakowaniu. W dodatku do ponad 450 zestawów INA FEAD

KIT, program INA oferuje szeroką gamę pojedynczych części

zamiennych, umożliwiających bezpieczne, trwałe i ekonomiczne

naprawy każdego pojazdu.