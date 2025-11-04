Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe, dostawcze, traktory czy ciężarówki – zakres pojazdów wykorzystujących części INA jest niemal nieograniczony. Dzięki INA wszystkie te pojazdy mogą liczyć na najwyższą precyzję, maksymalną trwałość i wyjątkową jakość.
Pod marką INA firma Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions oferuje inteligentne zestawy naprawcze dla niezależnego rynku części zamiennych: od układów rozrządu i napędu pomocniczego po sterowanie silnika i układy chłodzenia. Ponadto Schaeffler jest kluczowym partnerem biznesowym wiodących producentów samochodów i dostawcą OE w zakresie przyszłych technologii, takich jak 48-woltowe systemy hybrydowe, które będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w konserwacji i naprawach.
INA – TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE NAPRAW SILNIKÓW
Powody, dla których warto wybrać dostawcę numer 1 na rynku części zamiennych:
Lider technologiczny w dziedzinie układów zaworowych
Dzięki marce INA firma Schaeffler jest pionierem w zakresie
rozowju technologicznego w dziedzinie układów zaworowych.
Produkując ponad 1,2 miliarda części OE rocznie i oferując
ponad 300 komponentów i rozwiązań naprawczych dla układów
zaworowych, INA zajmuje pozycję lidera na europejskim rynku
części zamiennych.
Unikalne kompetencje w zakresie napędu rozrządu
Dzięki bogatemu doświadczeniu OE w zakresie technologii pasków
i łańcuchów rozrządu, INA oferuje unikalną wiedzę specjalistyczną
na rynku części zamiennych. Ponad 850 rozwiązań w zakresie
naprawy rozrządu zapewnia najwyższą jakość i niezawodność dla
niemal każdego pojazdu na drodze.
Bezpieczeństwo pracy osprzętu silnika
Jako w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązania, zestawy
INA FEAD KIT zawierają wszystkie niezbędne akcesoria w jednym
opakowaniu. W dodatku do ponad 450 zestawów INA FEAD
KIT, program INA oferuje szeroką gamę pojedynczych części
zamiennych, umożliwiających bezpieczne, trwałe i ekonomiczne
naprawy każdego pojazdu.
Trwałe komponenty układu chłodzenia
Jako wynalazca modułu do zarządzania temperaturą firma
Schaeffler oferuje ten produkt wyłącznie pod marką INA. Ponadto
oferta INA dla niezależnych warsztatów samochodowych obejmuje
szeroką, wiodącą na rynku gamę mechanicznych, przełączalnych
i elektrycznych pomp wodnych – ponad 450 wysokiej jakości
produktów do niezawodnych napraw.