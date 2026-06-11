WARSZTATY ZYSKUJĄ NOWE NARZĘDZIE DO KONTROLI ADAS PO NAPRAWACH

Grupy technologiczne MAHLE i Rohde & Schwarz wspólnie opracowały aplikację techniczną, która po raz pierwszy umożliwia niezawodne testowanie czujników w nowoczesnych zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS) po naprawie. Podstawą nowej platformy jest system kalibracji TechPRO® Digital ADAS 2.0 Extra firmy MAHLE Lifecycle and Mobility , rozszerzony o tester radarowy R&S® RadEsT firmy Rohde & Schwarz — uznanego dostawcy precyzyjnych elektronicznych technologii pomiarowych i komunikacyjnych.

Nowa platforma składa się z narzędzia kalibracyjnego firmy MAHLE i kompaktowego testera radarowego firmy Rohde & Schwarz

Testowanie czujników radarowych i kamer, w tym automatyczny pomiar wyrównania

Nowe rozwiązania skierowane są do warsztatów, producentów i organizacji inspekcyjnych

Nadaje się również do statycznego testowania czujników ADAS w ramach okresowego przeglądu technicznego

Światowa premiera na targach TÜV MobiCon w czerwcu 2026 r. w Berlinie

Do tej pory brakowało znormalizowanych procedur pomiarowych do testowania czujników ADAS po wypadkach lub naprawach — w szczególności części nadwozia. MAHLE i Rohde & Schwarz nadrabiają tę lukę. Nowe rozwiązanie jest odpowiednie dla szerokiego grona użytkowników, w tym warsztatów samochodowych, centrów serwisowych, producentów, a także firm ubezpieczeniowych, władz i organizacji inspekcyjnych. W przyszłości może być ono również wykorzystywane do przyszłych statycznych inspekcji czujników ADAS w ramach okresowych przeglądów technicznych. Wspólna innowacja zostanie zaprezentowana 11 czerwca 2026 r. na targach TÜV MobiCon 2026 w Berlinie.

Dzięki tej innowacji przenosimy systemy wspomagania kierowcy na wyższy poziom. Po raz pierwszy ich funkcjonalność po naprawie staje się mierzalna, identyfikowalna i standaryzowana. To nie tylko postęp technologiczny — to decydujący krok w kierunku większego bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania w całym ekosystemie mobilności. — powiedział Felix-Matthias Walter, dyrektor ds. rozwiązań serwisowych w MAHLE Lifecycle and Mobility.

To kamień milowy w dziedzinie bezpieczeństwa pojazdów. Nasza technologia pomiaru radarowego jest już wykorzystywana na całym świecie w rozwoju i produkcji samochodów. Wraz z MAHLE przenosimy teraz ten poziom dokładności pomiarów bezpośrednio do warsztatu. – wyjaśnił Matthias Beer, dyrektor ds. produktów czujników obrazowych w Rohde & Schwarz.

System kalibracji TechPRO® Digital ADAS 2.0 Extra firmy MAHLE wykorzystuje zintegrowane czujniki ultradźwiękowe, aby zapewnić precyzyjne pozycjonowanie pojazdu bezpośrednio z wnętrza. Automatyczna identyfikacja pojazdu, laserowy pomiar odległości oraz automatyczna regulacja systemów docelowych umożliwiają efektywny proces kalibracji. Zoptymalizowany system podnoszenia wyświetlacza dodatkowo gwarantuje precyzyjne ustawienie nawet w przypadku wyjątkowo wysokich pojazdów.

Tester radarowy R&S® RadEsT firmy Rohde & Schwarz oferuje funkcje wykraczające poza możliwości urządzeń kalibracyjnych – takie jak detekcja częstotliwości i polaryzacji, pomiar mocy oraz symulacja celu i kąta dla czujników radarowych. Dzięki tej funkcji technicy mogą zweryfikować i określić prawidłowe ustawienie i działanie czujników radarowych po naprawie lub uszkodzeniu za pomocą narzędzia diagnostycznego MAHLE TechPRO® 2.

Wspólne opracowanie obejmuje kilka kluczowych obszarów zastosowań. Po naprawie zapewnia warsztatom znormalizowane i udokumentowane potwierdzenie, że system wspomagania kierowcy nadal działa zgodnie ze specyfikacją. Nadaje się również do testów jakości i wydajności, ponieważ umożliwia celową symulację zarówno prawidłowych, jak i wadliwych stanów systemu. System generuje powtarzalne i odporne na audyt dane pomiarowe, które mogą stanowić podstawę do okresowych przeglądów technicznych, wymogów regulacyjnych lub ocen ubezpieczeniowych w przyszłości.