CHEMIA LAKIERNICZA BEZ BŁĘDÓW: JAK DOBRAĆ ROZCIEŃCZALNIKI, MATERIAŁY DO MATOWANIA I UNIKNĄĆ REKLAMACJI

W lakierni przypadkowe zamienniki i błędy w proporcjach szybko zamieniają się w poprawki, stracony czas i wyższe koszty. Dlatego dobór chemii pomocniczej trzeba dziś traktować nie jako detal, ale jako element jakości, bezpieczeństwa i rentowności naprawy.

Środki do matowania, rozcieńczalniki, odtłuszczacze i materiały pomocnicze mają bezpośredni wpływ na jakość naprawy lakierniczej. Od ich prawidłowego doboru zależą przyczepność kolejnych warstw, wygląd powłoki, czas realizacji zlecenia oraz ryzyko reklamacji. W realiach 2025 i 2026 roku dochodzi do tego jeszcze presja na ograniczanie kosztów energii, strat materiałowych i przestojów w kabinie.

W praktyce warsztatowej nie wystarczy sięgnąć po „podobny” produkt ani zastosować proporcji znanych z innego systemu. Każdy materiał powinien być używany zgodnie z kartą techniczną produktu (TDS), a zasady bezpiecznej pracy muszą wynikać z karty charakterystyki (SDS). To właśnie te dokumenty określają proporcje mieszania, czasy odparowania, warunki aplikacji i wymagane środki ochrony.

Poniżej omawiamy najważniejsze zasady dotyczące matowania, doboru rozcieńczalników, przygotowania mieszanki, oceny materiałów pomocniczych i bezpiecznej organizacji pracy w lakierni.

1. Matowanie powierzchni – dobór środków i przygotowanie podłoża

Równomierne przygotowanie powierzchni decyduje o przyczepności kolejnych warstw oraz ogranicza ryzyko wad widocznych po aplikacji lakieru nawierzchniowego. Dobór materiału ściernego powinien zależeć od rodzaju podłoża, etapu naprawy, wielkości uszkodzenia oraz technologii zalecanej przez producenta systemu lakierniczego.

W warsztacie stosuje się przede wszystkim pasty matujące, włókniny ścierne oraz papiery ścierne. Każdy z tych materiałów ma inne zastosowanie.

Pasty matujące są używane głównie przy cieniowaniu oraz w miejscach trudno dostępnych. Pozwalają kontrolować stopień zmatowienia bez pozostawiania zbyt głębokich rys. Często stosuje się je razem z włókniną, aby jednocześnie zmatowić i oczyścić lakier fabryczny.

Włókniny ścierne sprawdzają się przy przetłoczeniach, krawędziach, wnękach i elementach o złożonym kształcie. Ułatwiają przygotowanie powierzchni tam, gdzie papier ścierny może pracować nierównomiernie lub zbyt agresywnie.

Papiery ścierne stosuje się w wielu etapach naprawy, między innymi przy obróbce szpachli, podkładu, lakieru fabrycznego oraz przygotowaniu powierzchni pod lakierowanie. Dobór gradacji powinien zawsze wynikać z technologii naprawy. Innej gradacji wymaga przygotowanie podkładu, innej matowanie elementu pod cieniowanie, a jeszcze innej obróbka powierzchni przed aplikacją lakieru bezbarwnego.

Ważne jest, aby nie traktować matowania wyłącznie jako „porysowania” powierzchni. Celem jest uzyskanie równomiernej struktury, która zapewni przyczepność kolejnych warstw, ale nie spowoduje widocznych rys, przebarwień ani problemów z rozlewnością lakieru.

2. Rozcieńczalniki, odtłuszczacze i dodatki technologiczne – czym się różnią

Jednym z częstych błędów w warsztacie jest traktowanie różnych produktów chemicznych jako zamienników. Rozcieńczalnik, odtłuszczacz, zmywacz silikonowy, preparat antystatyczny i środek do mycia narzędzi nie pełnią tej samej funkcji.

Rozcieńczalnik służy do uzyskania właściwej lepkości natryskowej, rozlewności i tempa odparowania materiału. Musi być dopasowany do konkretnego systemu lakierniczego.

Odtłuszczacz lub zmywacz silikonowy służy do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni, takich jak tłuszcz, silikon, pozostałości past, środki konserwujące czy zabrudzenia eksploatacyjne. Nie powinien być zastępowany zwykłym rozcieńczalnikiem.

Preparat antystatyczny pomaga ograniczyć przyciąganie pyłu, szczególnie na elementach z tworzyw sztucznych.

Środki do mycia narzędzi są przeznaczone do czyszczenia pistoletów, kubków i wyposażenia lakierni. Nie każdy taki produkt nadaje się do kontaktu z lakierowaną powierzchnią.

Dodatki technologiczne mogą wpływać na czas schnięcia, elastyczność, rozlewność lub zachowanie materiału w określonych warunkach. Ich stosowanie powinno być zgodne z dokumentacją producenta.

W nowoczesnej naprawie lakierniczej nie ma miejsca na przypadkowe zamienniki. Niewłaściwy produkt może zmienić lepkość materiału, zaburzyć odparowanie, pogorszyć przyczepność albo wywołać reakcję z podłożem.

3. Jak dobrać rozcieńczalnik do systemu lakierniczego

Dobór rozcieńczalnika lub dodatku technologicznego wpływa na lepkość natryskową, czas odparowania, rozlewność materiału i końcowy wygląd powłoki. Źle dobrany produkt może powodować zacieki, skórkę pomarańczy, matowienie, słabe krycie, marszczenie, odparzenia lub problemy z przyczepnością.

Dobór produktu powinien uwzględniać przede wszystkim rodzaj systemu lakierniczego.

Rozcieńczalniki akrylowe stosuje się w systemach akrylowych oraz w materiałach, dla których producent przewidział taki sposób przygotowania. Ich zadaniem jest uzyskanie właściwej lepkości, rozlewności i tempa odparowania.

Systemy poliuretanowe i przemysłowe wymagają stosowania komponentów przewidzianych przez producenta systemu. Szczególne znaczenie mają proporcje mieszania, dobór utwardzacza, czas życia mieszanki oraz warunki aplikacji.

Systemy bazowe mogą być rozpuszczalnikowe albo wodorozcieńczalne. Nie wolno zakładać, że każdy lakier bazowy przygotowuje się w ten sam sposób. W systemach wodorozcieńczalnych szczególne znaczenie mają wilgotność, temperatura, przepływ powietrza i czas odparowania.

Lakiery bezbarwne i podkłady 2K wymagają szczególnej kontroli proporcji mieszania z utwardzaczem. Zbyt duża lub zbyt mała ilość któregoś składnika może zaburzyć utwardzanie i doprowadzić do trwałych wad powłoki.

Istotny jest również dobór szybkości rozcieńczalnika do temperatury otoczenia i wielkości naprawy. Przy małych naprawach i niższej temperaturze stosuje się inne rozwiązania niż przy lakierowaniu dużych powierzchni w wysokiej temperaturze. Zbyt szybkie odparowanie może pogorszyć rozlewność, a zbyt wolne zwiększyć ryzyko zacieków i zamknięcia rozpuszczalnika w powłoce.

4. Proporcje mieszania – podstawą jest karta techniczna TDS

W warsztatach funkcjonuje wiele skrótowych zasad dotyczących proporcji mieszania, ale nie należy traktować ich jako uniwersalnych. Proporcje zależą od konkretnego produktu, rodzaju naprawy, temperatury materiału, temperatury podłoża, wilgotności oraz warunków aplikacji.

Jedynym właściwym punktem odniesienia jest karta techniczna produktu. To w TDS znajdują się informacje o proporcjach mieszania, zalecanej lepkości, czasie odparowania, liczbie warstw, czasie schnięcia, czasie życia mieszanki oraz zalecanych dyszach i ciśnieniach roboczych.

W obszarze bezpieczeństwa równie ważna jest karta charakterystyki SDS. Zawiera ona informacje o zagrożeniach, środkach ochrony indywidualnej, wentylacji, magazynowaniu, postępowaniu w razie kontaktu z produktem oraz zasadach utylizacji.

Prawidłowe przygotowanie mieszanki powinno obejmować:

sprawdzenie TDS przed rozpoczęciem pracy,

dobór właściwego utwardzacza i rozcieńczalnika,

użycie czystych naczyń pomiarowych,

dokładne odmierzenie składników,

staranne wymieszanie materiału,

kontrolę czasu życia mieszanki,

przestrzeganie czasu odparowania między warstwami.

Nawet dobry produkt nie zapewni właściwego efektu, jeżeli zostanie przygotowany niezgodnie z technologią.

5. Najczęstsze skutki błędów w przygotowaniu mieszanki

Niewłaściwe proporcje, błędne przygotowanie materiału lub pominięcie zaleceń technologicznych prowadzą do wad, które wydłużają czas naprawy i zwiększają koszt poprawek.

Błąd Możliwe skutki Zbyt dużo rozcieńczalnika Spadek lepkości, zacieki, słabe krycie, prześwitywanie podkładu, utrata połysku, siadanie lakieru Zbyt mało rozcieńczalnika Nadmierna lepkość, słaba rozlewność, skórka pomarańczy, nierównomierna struktura powłoki Zły rozcieńczalnik Reakcje z podłożem, marszczenie, odparzenia, pogorszenie przyczepności, problemy z utwardzaniem Zły utwardzacz Nieprawidłowe schnięcie, miękka powłoka, spadek odporności chemicznej i mechanicznej Niedokładne wymieszanie Nierównomierny połysk, smugi, miejscowe problemy z utwardzeniem Przekroczenie pot-life Pogorszenie rozlewności, ziarno, struktura, spadek jakości powłoki Brak czasu odparowania Zamknięcie rozpuszczalnika, pęcherze, siadanie powłoki, utrata połysku Zabrudzone naczynia lub narzędzia Wtrącenia, kratery, rybie oczka, problemy z przyczepnością

Do częstych błędów należą również brak kontroli temperatury materiału i podłoża, zanieczyszczone sprężone powietrze, niedrożne filtry, niewłaściwe przygotowanie stanowiska oraz niedostateczne oczyszczenie powierzchni przed aplikacją.

6. Jak oceniać jakość materiałów pomocniczych

Wybór materiałów pomocniczych powinien opierać się nie tylko na cenie, ale przede wszystkim na powtarzalności parametrów, kompatybilności systemowej oraz dostępności dokumentacji technicznej i bezpieczeństwa.

Dla warsztatu ważne są także stabilność dostaw, wsparcie szkoleniowe, czytelne instrukcje mieszania oraz przewidywalne zachowanie produktu w różnych warunkach aplikacyjnych.

Przy ocenie materiałów pomocniczych warto zwrócić uwagę na cztery obszary.

Kompatybilność systemowa

Materiały powinny być dopasowane do konkretnego systemu naprawczego. Stosowanie przypadkowych zamienników może prowadzić do wad powłoki i utraty gwarancji technologicznej producenta.

Dokumentacja

Dobry produkt powinien mieć dostępną kartę techniczną, kartę charakterystyki oraz jasne instrukcje dotyczące mieszania, aplikacji, magazynowania i bezpieczeństwa.

Powtarzalność

Warsztat zyskuje najwięcej wtedy, gdy materiał zachowuje stabilne parametry w codziennej pracy. Produkt, który wymaga ciągłego korygowania technologii, zwiększa ryzyko błędów i reklamacji.

Wsparcie techniczne

Duże znaczenie mają szkolenia, doradztwo techniczne, szybki dostęp do informacji oraz możliwość konsultacji problemów aplikacyjnych.

7. Bezpieczeństwo pracy z chemią lakierniczą

Praca z chemią lakierniczą wymaga nie tylko doświadczenia, ale również ścisłego przestrzegania zasad BHP i procedur producenta. Podstawą organizacji pracy są sprawna wentylacja strefy przygotowawczej i kabiny, właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej oraz stosowanie produktów zgodnie z TDS i SDS.

W praktyce oznacza to stosowanie odpowiednich masek i pochłaniaczy, rękawic chemoodpornych, odzieży ochronnej oraz ochrony oczu, a także prawidłowe magazynowanie, oznakowanie i dozowanie materiałów. Równie ważne są czyste sprężone powietrze, sprawne filtry oraz utrzymanie porządku na stanowisku, ponieważ zanieczyszczenia i pył często prowadzą nie tylko do wad powłoki, ale również do wzrostu narażenia pracowników.

Szczególnej uwagi wymagają systemy 2K i inne produkty zawierające diizocyjaniany. Od 24 sierpnia 2023 r. na terenie UE użytkownicy profesjonalni i przemysłowi pracujący z produktami zawierającymi diizocyjaniany w stężeniu co najmniej 0,1% wagowo muszą ukończyć odpowiednie szkolenie przed rozpoczęciem pracy z takim produktem. Obowiązek zapewnienia i udokumentowania szkolenia spoczywa na pracodawcy lub osobie samozatrudnionej, a szkolenie powinno być odnawiane co najmniej raz na 5 lat.

Warsztat powinien również ograniczać narażenie personelu na lotne związki organiczne (LZO/VOC), kontrolować obieg powietrza, segregować odpady i na bieżąco aktualizować wiedzę zespołu. Dziś zgodność z procedurami i przepisami nie jest wyłącznie wymogiem formalnym. To także sposób na ograniczenie błędów technologicznych, reklamacji, zużycia materiałów i kosztownych poprawek.

8. Checklista warsztatowa przed aplikacją materiału

Przed rozpoczęciem lakierowania warto przejść krótką kontrolę technologiczną:

Sprawdź kartę techniczną TDS danego produktu. Dobierz właściwy rozcieńczalnik, utwardzacz lub dodatek technologiczny. Upewnij się, że materiał jest przeznaczony do danego systemu lakierniczego. Sprawdź temperaturę materiału, podłoża i otoczenia. Przygotuj czyste naczynia pomiarowe i narzędzia. Dokładnie odmierz i wymieszaj składniki. Nie przekraczaj czasu życia mieszanki. Przestrzegaj czasu odparowania między warstwami. Sprawdź czystość sprężonego powietrza i stanowiska. Używaj środków ochrony indywidualnej zgodnie z SDS.

Taka procedura zajmuje niewiele czasu, a znacząco ogranicza ryzyko wad powłoki.

Wnioski dla warsztatu

Chemia lakiernicza nie jest dodatkiem do procesu naprawy, lecz jednym z jego kluczowych elementów. Środki do matowania, rozcieńczalniki, odtłuszczacze i dodatki technologiczne muszą być dobierane do konkretnego systemu, rodzaju naprawy oraz warunków pracy w lakierni.

Najważniejszą zasadą pozostaje stosowanie produktów zgodnie z dokumentacją producenta. Karta techniczna TDS określa sposób przygotowania i aplikacji materiału, a karta charakterystyki SDS wskazuje zasady bezpiecznej pracy, magazynowania i postępowania w razie zagrożenia.

Dobrze dobrana chemia pomocnicza, czyste stanowisko, właściwe proporcje mieszania i przestrzeganie procedur pozwalają ograniczyć liczbę poprawek, poprawić jakość powłoki, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i lepiej kontrolować rentowność naprawy.