DETAILING W LAKIERNI: DRUGI STRUMIEŃ ZYSKÓW BEZ KABINY

Lakiernia nie musi zarabiać wyłącznie na naprawach powypadkowych. Gdy kabina czeka na akceptację kosztorysu, części albo wolny termin, stanowiska przygotowawcze mogą pracować na inną marżę: korektę lakieru, powłoki ochronne, folie PPF i renowację wnętrz. Dla wielu serwisów detailing przestaje być dodatkiem do oferty, a staje się drugim, bardziej przewidywalnym źródłem przychodów.

Dlaczego lakiernie wchodzą w detailing: analiza rynku 2026

Rynek serwisów lakierniczych w Polsce w 2026 roku znajduje się w fazie głębokiej transformacji. Tradycyjne źródła przychodów są poddawane presji wynikającej z rosnących kosztów energii i mediów. W tym kontekście dla wielu lakierni dywersyfikacja w stronę auto detailingu staje się jednym z najprostszych sposobów na poprawę rentowności i lepsze wykorzystanie stanowisk przygotowawczych.

Fundamentem tej zmiany są dane rynkowe. Zgodnie z raportem kwartalnym Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG „Branża motoryzacyjna” (Edycja Q1 2026), pierwszy kwartał roku przyniósł rejestrację 152 tys. nowych samochodów osobowych (+6,7% r/r). Szczególnie istotny dla właścicieli serwisów jest fakt, że klienci indywidualni zarejestrowali 53,4 tys. pojazdów (wzrost o 7,5% r/r), a segment marek premium utrzymał stabilną dynamikę z 38 tys. rejestracji. To właśnie ci nabywcy stanowią naturalną grupę docelową dla usług zabezpieczania lakieru.

Dynamika rynku nowych samochodów osobowych w Polsce (Dane Q1 2026)

Parametr rynku Rok 2025 (całość) I Kwartał 2026 Dynamika r/r Rejestracje nowych aut ogółem 597,4 tys. 152 tys. +6,7% Zakupy klientów indywidualnych 186 tys. 53,4 tys. +7,5% Rejestracje marek Premium 154 tys. 38 tys. +2,9% Auta z napędami alternatywnymi 350,5 tys. 99 tys. +16,2%

Źródło: Raport kwartalny PZPM i KPMG „Branża motoryzacyjna” Edycja Q1 2026.

Dla nowoczesnej lakierni detailing to sposób na „wyprostowanie” wykresu obłożenia. Podczas gdy naprawy powypadkowe są zdarzeniami losowymi, usługi estetyczne można planować. Granica technologiczna między lakierowaniem a detailingiem zaciera się – dostawcy technologii lakierniczych (jak np. firma Novol z linią CAREVER) oferują dziś kompletne systemy od przygotowania powierzchni po finalne zabezpieczenie.

Usługi o największym potencjale: od korekty po PPF

Wybór usług powinien wynikać z posiadanych zasobów. Lakiernie mają naturalną przewagę: dostęp do czystych stref i personel, który potrafi ocenić strukturę lakieru.

Korekta lakieru: jednoetapowa czy wieloetapowa?

Z perspektywy rentowności najciekawszym produktem jest korekta jednoetapowa (tzw. One-Step). Pozwala ona na usunięcie ok. 50-70% niedoskonałości i wyraźne podniesienie połysku w czasie 6-8 roboczogodzin. Wieloetapowa korekta (2-3 stopnie) to usługa premium dla aut mocno zniszczonych, gdzie czas pracy wynosi od 12 do nawet 24 godzin.

Powłoki ochronne: ceramika i technologie grafenowe

Powłoki ceramiczne chronią lakier przed czynnikami środowiskowymi (ptasie odchody, soki z drzew). Systemy (np. te oferowane przez Ceramic Pro) dają możliwość budowy programów partnerskich, co generuje powracający przychód z corocznych przeglądów. Należy jednak jasno komunikować, że ceramika nie jest „tarcza na kamienie” – chroni przed chemią, ale nie przed odpryskami mechanicznymi.

Folie PPF: fizyczna tarcza

Folie PPF (np. seria GSUIT) to najskuteczniejsza ochrona przed uderzeniami kamieni. Lakiernie mają tu przewagę dzięki doświadczeniu w demontażu elementów nadwozia, co pozwala idealnie ukryć krawędzie folii.

Ważna uwaga: oklejanie lamp. Przy oklejaniu lamp należy zachować szczególną ostrożność. Reflektory i lampy są elementami homologowanymi, a każda modyfikacja mogąca zmienić barwę lub natężenie światła może naruszać warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu. Policja informuje, że za poważne usterki oświetlenia grozi mandat do 3000 PLN oraz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. W praktyce najbezpieczniejszym rozwiązaniem są folie bezbarwne, które nie zmieniają parametrów optycznych lampy.

Renowacja wnętrz i systemy barwników

Wykorzystując systemy doboru kolorów i pistolety, lakiernie mogą łatwo wdrożyć renowację skór. Rozwiązania (np. od Ottimo) pozwalają na naprawę przetarć kierownic czy foteli, co daje spektakularny efekt przy niskim nakładzie materiałowym.

Co trzeba przygotować w warsztacie: oświetlenie i wentylacja

Detailing wymaga innej charakterystyki stanowiska niż typowe lakierowanie.

Oświetlenie: fundament inspekcji

W detailingu światło musi demaskować błędy:

Wskaźnik CRI : Minimum 90 (idealnie 95+), co pozwala uniknąć przekłamań kolorów i dostrzec hologramy.

: Minimum 90 (idealnie 95+), co pozwala uniknąć przekłamań kolorów i dostrzec hologramy. Temperatura barwowa : Zimne światło (5000K-6500K) najlepiej demaskuje rysy na ciemnych lakierach, cieplejsze pomaga na jasnych.

: Zimne światło (5000K-6500K) najlepiej demaskuje rysy na ciemnych lakierach, cieplejsze pomaga na jasnych. Natężenie: Dla prac precyzyjnych wymagane jest natężenie rzędu 1000–1500 luksów.

Wentylacja i BHP

Wentylacja stanowiska powinna być dobrana do rodzaju stosowanej chemii, zaleceń producentów oraz oceny ryzyka BHP. Przy projektowaniu stref aplikacji warto skonsultować wymagania z dostawcą systemu wentylacji i inspektorem BHP, zwłaszcza jeśli w użyciu są środki zawierające rozpuszczalniki. Należy również pamiętać o aktualnych kartach charakterystyki (SDS) zgodnie z rozporządzeniem CLP 2024/2865.

Ile można zarobić: orientacyjna kalkulacja warsztatowa

Kluczem do rentowności jest wysoka marża przy niskim koszcie materiału. O cenie usługi decyduje czas pracy specjalisty.

Metoda wyliczania stawki

Aby usługa była zyskowna, należy poprawnie określić stawkę roboczogodziny (RH):

gdzie:

— stawka roboczogodziny (cena sprzedaży),

— całkowite koszty stanowiska (stałe i zmienne),

— liczba realnie sprzedanych godzin produkcyjnych,

— planowana marża zysku.

Porównanie marżowości (Wartości orientacyjne 2026)

Rodzaj usługi Cena dla klienta (PLN) Czas realizacji (h) Udział materiału Marża operacyjna Lakierowanie elementu 800 – 1500 24 – 48 Wysoki (ok. 30%) Umiarkowana Korekta lakieru (1-step) 1000 – 2000 8 Niski (ok. 10%) Wysoka Powłoka Ceramiczna 1500 – 4000 12 – 24 Średni (ok. 15-20%) Wysoka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy rynkowej 2026.

Ryzyka i błędy: reklamacje, gwarancje i technologia

W detailingu każdy etap rzutuje na efekt końcowy. Najczęstsze błędy to:

Niedokładna dekontaminacja: Pozostawienie opiłków metalu przed polerowaniem generuje głębokie rysy. Źle przygotowane krawędzie pod PPF: Skutkuje odklejaniem się folii po kilku myciach. Złe warunki aplikacji: Zbyt wysoka wilgotność (powyżej 80%) uniemożliwia prawidłowe wiązanie ceramiki, tworząc smugi (high spots).

Plan wdrożenia w 6 krokach

Audyt stanowisk: Wydziel stanowisko przygotowawcze jako „strefę czystą” i zainwestuj w panele LED o wysokim CRI. Szkolenie kadry: Wyślij manualnie uzdolnionych pracowników na certyfikowane szkolenia z aplikacji powłok i folii. Wybór partnera: Postaw na dostawcę, który zapewnia wsparcie techniczne, szkolenia i dokumentację (np. marki takie jak Novol, Ceramic Pro, ADBL czy Soft99). Pakiety usług: Stwórz jasną ofertę (np. pakiet „Szybki blask”, „Ochrona Standard”, „Ochrona Premium”). Dokumentacja: Przygotuj protokół przyjęcia auta z dokumentacją zdjęciową. Aktywna sprzedaż: Oferuj detailing każdemu klientowi odbierającemu auto po naprawie lakierniczej.

Checklist dla lakierni przed startem [ ] Czysta strefa: oddzielona od szlifowania kurtynami. [ ] Oświetlenie: min. 1000 lx, CRI > 90. [ ] Sprzęt: polerki Dual Action, miernik grubości lakieru. [ ] Pneumatyka: osuszacze powietrza (do wydmuchiwania wody ze szczelin). [ ] Zgodność: aktualne karty SDS i etykiety CLP.

Kiedy nie wchodzić w detailing? Detailing nie będzie dobrym kierunkiem dla lakierni, która nie jest w stanie wydzielić czystej strefy, nie ma pracownika o wysokiej dokładności albo chce traktować korektę i powłoki jako „dodatek po godzinach”. W tej usłudze reklamacje najczęściej wynikają nie z wad produktu, ale z braku procedury i pośpiechu.

Detailing w lakierni to nie moda – to ewolucja. Serwis lakierniczy w 2026 roku staje się centrum ochrony wartości pojazdu, co pozwala na generowanie wysokich marż niezależnie od tempa likwidacji szkód ubezpieczeniowych.