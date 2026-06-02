NOWA GENERACJA OŚWIETLENIA LED: HELLA DYNARAY WYZNACZA STANDARDY W SEGMENCIE LIGHTBARÓW

Rynek dodatkowego oświetlenia samochodowego nieustannie się rozwija, odpowiadając na rosnące wymagania użytkowników zarówno w ruchu drogowym, jak i w zastosowaniach off-roadowych. Najnowsza seria lightbarów DynaRay od firmy HELLA stanowi odpowiedź na te potrzeby, łącząc nowoczesne wzornictwo, zaawansowaną technologię LED oraz wysoką funkcjonalność w jednym rozwiązaniu.

Już na pierwszy rzut oka DynaRay wyróżnia się charakterystycznym designem. Precyzyjnie rozmieszczone moduły LED nie tylko nadają lampom nowoczesny wygląd, ale także tworzą wyraziste akcenty świetlne, które poprawiają widoczność pojazdu. To połączenie estetyki i funkcjonalności sprawia, że lightbary te doskonale sprawdzają się zarówno w samochodach użytkowych, terenowych, jak i specjalistycznych.

Jednym z kluczowych atutów serii DynaRay jest jej wszechstronność. Lampy oferują funkcję świateł drogowych zgodnych z normą ECE-R149 oraz światła pozycyjne dostępne w kolorze białym (zgodnym z ECE) lub bursztynowym przeznaczonym do zastosowań off-road. Dodatkowo wybrane modele mogą być wyposażone w funkcję świateł ostrzegawczych zgodnych z ECE-R65, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo w trudnych warunkach pracy, np. w pojazdach serwisowych czy ratowniczych.

Producent zadbał także o efekt wizualny – DynaRay oferuje pulsujące światło powitalne i pożegnalne, które aktywuje się przy uruchamianiu i wyłączaniu pojazdu. To detal, który podkreśla nowoczesny charakter produktu i wpisuje się w aktualne trendy motoryzacyjne.

Pod względem technicznym lightbary HELLA stoją na bardzo wysokim poziomie. Obudowa wykonana z anodowanego aluminium zapewnia odporność na korozję oraz trudne warunki atmosferyczne, a wysoki stopień ochrony IP67 i IP69K gwarantuje pełną szczelność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Opcjonalna funkcja podgrzewanej soczewki dodatkowo zwiększa niezawodność w niskich temperaturach, zapobiegając osadzaniu się śniegu i lodu.

Seria DynaRay dostępna jest w dwóch wariantach konstrukcyjnych: Slim oraz Double Row. Wersje Slim charakteryzują się smukłą budową i kompaktowymi wymiarami, co ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni. Z kolei wariant Double Row, dzięki podwójnemu rzędowi diod LED, oferuje jeszcze lepszą dystrybucję światła oraz wyższą wydajność świetlną, co sprawia, że idealnie sprawdza się w najbardziej wymagających zastosowaniach terenowych.

W zależności od modelu, lightbary DynaRay oferują imponujące parametry świetlne – strumień światła w trybie High Boost może sięgać nawet ponad 11 000 lumenów. Warto jednak pamiętać, że tryb ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi. Standardowy tryb ECE zapewnia natomiast zgodność z przepisami i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kolejną zaletą jest szeroki zakres napięcia roboczego (10–30 V), co umożliwia zastosowanie zarówno w instalacjach 12 V, jak i 24 V. Dzięki temu DynaRay znajduje zastosowanie nie tylko w samochodach osobowych, ale również w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych.

Podsumowując, seria HELLA DynaRay to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy wysoką wydajność, trwałość oraz atrakcyjny design. Dzięki szerokiej gamie modeli i funkcji, lightbary te mogą być dostosowane do różnych zastosowań – od codziennej jazdy po ekstremalne warunki terenowe. To propozycja dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko niezawodności, ale również nowoczesnego stylu i zaawansowanej technologii.