GOODYEAR VECTOR ALL SEASON 4: OPONA CAŁOROCZNA BEZ KOMPROMISÓW

Opony całoroczne przez lata wiązały się z pewnym zastrzeżeniem: były „wystarczająco dobre” – przynajmniej w większości warunków. Model Goodyear Vector All Season 4 powstał, by zmienić ten sposób myślenia. To nowy etap w tym segmencie opon, który Goodyear od lat współtworzy i w którym wyznacza standardy. Po czterech latach intensywnych prac rozwojowych, testów i odważnych decyzji inżynieryjnych marka prezentuje oponę całoroczną zaprojektowaną z jasnym założeniem: kierowcy nie powinni akceptować kompromisów tylko dlatego, że pogoda bywa nieprzewidywalna. Bez słabych sezonów. Bez ukrytych kompromisów.

Jeden cel: wyeliminować kompromisy

Model Vector All Season 4 opracowywał przez cztery lata zespół ponad 70 inżynierów. Przyświecał im jeden jasno określony cel: stworzyć oponę całoroczną bez słabych punktów. Ta bezkompromisowa wizja wyznaczyła kierunek całego procesu projektowego.

Główne cele dotyczące osiągów udało się osiągnąć już na wczesnym etapie prac. Dzięki temu inżynierowie mogli przeznaczyć niemal 75 procent całego czasu badań i rozwoju na dopracowanie detali – tam, gdzie nawet najmniejsze ulepszenia przekładają się na znaczące korzyści dla kierowców. W efekcie udoskonalono blisko 50 indywidualnych wskaźników, obejmujących m.in. prowadzenie na suchej, mokrej, zaśnieżonej i oblodzonej nawierzchni, wydajność, przebieg, hałas oraz komfort. Wszystkie testy prowadzono w szerokim zakresie temperatur i na rzeczywistych nawierzchniach.

Co najważniejsze, zespół odrzucił założenie, że od dawna akceptowane „kompromisy” typowe dla opon całorocznych są nieuniknione. Hamowanie na mokrej nawierzchni a przebieg. Przyczepność na suchej drodze a odporność na aquaplaning i efektywność paliwowa. Przyczepność na śniegu a hałas. Tych sprzeczności nie analizowano osobno, lecz jako jeden zintegrowany system – bo kierowcy nie chcą i nie powinni godzić się na kompromisy, a każdy element opony musi współpracować z pozostałymi. Rezultatem jest całościowy postęp w kluczowych obszarach osiągów, uzyskany bez strat w innych parametrach.

Całoroczne osiągi są z natury wyjątkowo wymagającym wyzwaniem. W przypadku opony Vector All Season 4 postawiliśmy sobie za cel dopracowanie jej w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie w detalach kryje się prawdziwa przewaga – w rozwiązaniach, których większość kierowców nigdy nie zauważy, ale które z pewnością odczuje. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.

Technologia WeatherReady™: opracowana z myślą o rzeczywistych warunkach, a nie wynikach testów

Sercem opony Vector All Season 4 jest nowa technologia Goodyear WeatherReady™ – rozwiązanie inżynieryjne opracowane z myślą o stabilnych i przewidywalnych osiągach w zmiennych warunkach pogodowych. Opiera się ona na trzech filarach wydajności, zaprojektowanych tak, by współdziałały, a nie konkurowały ze sobą. To pierwsze zastosowanie tego podejścia na rynku europejskim, które wyznacza nowy poziom zrównoważonych osiągów opony całorocznej.

Pewność w kluczowych momentach

Nowo opracowany wzór bieżnika oraz konstrukcja klocków zapewniają wysoką przyczepność i skuteczne hamowanie przez cały rok, także w zmiennych warunkach pogodowych. Dzięki temu kierowcy mogą zachować pewność prowadzenia, gdy sytuacja na drodze lub pogoda nagle się zmienia. Sztywne, podłużne klocki w środkowej części bieżnika odpowiadają za stabilność na suchej nawierzchni, a wysoka gęstość lameli Diapason Blades wspiera przyczepność i hamowanie na mokrych oraz zaśnieżonych drogach.

Charakterystyczny bieżnik w kształcie litery V aktywnie odprowadza wodę ze strefy kontaktu opony

z nawierzchnią, zwiększając odporność na aquaplaning. Zapewnia to kontrolowane i przewidywalne zachowanie na mokrej drodze, bez ograniczania pewności prowadzenia na suchej nawierzchni.

Pewność niezależnie od pojazdu

Zwiększona powierzchnia styku poprawia przyczepność opony do nawierzchni przez cały czas jazdy – niezależnie od rozmiaru i masy pojazdu. Zoptymalizowany rozkład nacisku na całej strefie kontaktu wzmacnia przyczepność w różnych warunkach, a jednocześnie ogranicza tempo zużycia bieżnika.

Wydajna. Wygodna. Udoskonalona

Nowa mieszanka bieżnika, oparta na zaawansowanej matrycy polimerowej i systemie żywic, ogranicza ścieranie oraz opory toczenia, zachowując wysoką przyczepność. Przekłada się to na większą trwałość, lepszą wydajność oraz szerszy zakres osiągów na suchej, mokrej oraz zimowej nawierzchni.

Pionier kategorii, który wciąż wyznacza tempo

Goodyear nie tylko wszedł na rynek opon całorocznych, ale pomógł go zdefiniować, wprowadzając w 1977 roku pierwszą na świecie oponę tego typu. W 2003 roku marka zaprezentowała w Europie swoją pierwszą oponę całoroczną Vector z kierunkowym bieżnikiem w kształcie litery V – odważnie odchodząc od tradycyjnych, symetrycznych wzorów. Litera V szybko stała się zarówno wizualnym i funkcjonalnym znakiem rozpoznawczym linii Vector, natychmiast rozpoznawalnym w całej kategorii.

Vector All Season 4 kontynuuje tę tradycję, wprowadzając nowy, opatentowany wzór bieżnika oraz stylistykę dopasowaną do współczesnych samochodów klasy premium – tam, gdzie osiągi, efektywność i pewność prowadzenia muszą iść w parze z dopracowanym wyglądem.

W rozmiarach 19 cali i większych kontrastowa ściana boczna nadaje oponie wyraźnie ekskluzywny charakter. Precyzyjna nanotekstura oraz zaawansowana technologia grawerowania laserowego tworzą głębokie, ultraczarne wykończenie o podwyższonym kontraście i wyrazistości. Zaprojektowane tak, by opona prezentowała się równie pewnie na postoju, jak podczas jazdy z dużą prędkością.

Design jest częścią osiągów. Od kierunkowego bieżnika w kształcie litery V po kontrastową ścianę boczną – każdy element wizualny wzmacnia pewność siebie kierowcy, zanim jeszcze ten obróci kierownicą. – powiedział Julien Caroux, kierownik Goodyear ds. projektów technicznych w dziale opon osobowych w regionie EMEA.

Od „4Seasons” do “All Season”: deklaracja, a nie etykieta

Przejście od nazwy Vector 4Seasons do Vector All Season odzwierciedla ambicję Goodyeara, by ustanowić bardziej wymagające standardy w zakresie całorocznych osiągów.

Opona Vector All Season 4 została zaprojektowana tak, aby zapewniać wyższy poziom stabilności w szerszym zakresie rzeczywistych warunków – przy większych wahaniach temperatury, bardziej zróżnicowanym użytkowaniu oraz by spełniać oczekiwania dotyczące osiągów nowoczesnych samochodów klasy premium.

Dla Goodyeara nazwa »All Season« to deklaracja spójności, odmowa akceptacji sezonowych słabości i jasny sygnał kierunku, w jakim powinny zmierzać osiągi całoroczne. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć tutaj.