UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 3/2024

W marcu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

28.03.2024 Samochody terenowe marki INEOS Grenadier

Przedsiębiorcy AUTO FUS GROUP Sp. j. oraz TEAM Sp. z o.o., powiadomili Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach terenowych z napędem na cztery koła marki INEOS Grenadier, MY23 i MY24, wyprodukowanych we Francji, podczas montażu mogły zostać użyte nieprawidłowe nakrętki nieblokujące przegubu kulowego drążka kierowniczego zamiast nakrętek blokujących. Może to z czasem spowodować poluzowanie nakrętki lub jej całkowite odkręcenie. Jeśli nakrętka poluzuje się do punktu, w którym zostanie zgubiona, przegub kulowy drążka kierowniczego może zostać odłączony od zwrotnicy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 8 pojazdów.

Przedsiębiorcy zadeklarowali, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostaną poinformowani o ogłoszonej kampanii. Działanie polega na kontroli i w razie potrzeby wymianie nakrętek nieblokujących na nakrętki blokujące.

Informacji związanych z kampanią udzielają: AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764) oraz TEAM Sp. z o.o. (adres: ul. Wrocławska 56, 55-095, Długołęga, tel.: 609 655 253).

28.03.2024 Samochody Suzuki Jimny

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Jimny, wyprodukowanych w Japonii, może dojść do deformacji wirnika pompy paliwa i jego kontaktu z obudową pompy, a w efekcie do zaprzestania działania pompy i zatrzymania pracy silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 125 pojazdów.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu wymiany pompy paliwa na zmodyfikowaną.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

19.03.2024 Samochody Jaguar I-Pace

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jaguar I-Pace, wyprodukowanych w latach 2019-2020 w Wielkiej Brytanii, w akumulatorach wysokiego napięcia wyprodukowanych między 1 marca a 31 maja 2018 r., gdy poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż ok. 85%, może dojść do przeciążenia termicznego, skutkującego pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 15 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii.

Do czasu przekazania kolejnych informacji w tym zakresie Producent rekomenduje podjęcie następujących środków ostrożności w celu ochrony przed podwyższonym ryzykiem:

Ładowanie pojazdów maksymalnie do 75% stanu naładowania akumulatora,

Parkowanie z dala od zabudowań,

Ładowanie na zewnątrz budynków.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel. 22 388 89 00).

14.03.2024 Samochody marki BMW, modele: X5 M, X6 M, X5, X6, X7, XM, Seria 5, Seria 7, Seria 2 Active Tourer i X1

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: X5 M (F95), X6 M (F96), X5 (G05), X6 (G06), X7 (G07), XM (G09), Seria 5 (G60), Seria 7 (G70), Seria 2 Active Tourer (U06) i X1 (U11), wyprodukowanych w Niemczech, może dochodzić do zakłóceń sygnału w elektronice układu hamulcowego, a układ wspomagania siły hamowania i system asystencki hamowania mogą ulec awarii. Wskazują na to zapalające się lampki ostrzegawcze hamulca i następujący komunikat Check-Control: „Kontynuowanie jazdy możliwe. Układ hamulcowy i układ stabilizacji jazdy. W miarę możliwości unikać gwałtownego hamowania. Jechać ostrożnie. Do hamowania może być wymagana większa siła wciśnięcia pedału. Zlecić kontrolę w najbliższym autoryzowanym serwisie”.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 4 468 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności naprawczych. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

14.03.2024 Samochody marki BMW Seria 5 (G60)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 5 (G60), wyprodukowanych w Niemczech, mechanizm ryglujący fotelik dziecięcy może odczepić się od mocowania ISOFIX w przypadku zderzenia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 57 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

