Naprawa lakierów matowych – wskazówki od Spies Hecker

Trend matowych wykończeń jest nadal bardzo popularny zarówno wśród producentów samochodów, jak i ich właścicieli. Dlatego też marka Spies Hecker opracowała system naprawy dla lakierów matowych Permacron® Matt Clear System, oparty na technologii firmy Axalta.

Tony Mitchell, International Training Manager dla Axalta Refinish w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, mówi: „Matowe lakiery nie tylko zyskują na popularności, ale także mają coraz większy zakres poziomów połysku. Pierwsze matowe lakiery producentów samochodów miały bardziej półmatowy lub satynowy wygląd.

Obecnie panuje trend na bardziej matowe wykończenia o znacznie niższym poziomie połysku. Nasz nowy system Permacron® Matt Clear System, składa się z lakierów bezbarwnych Permacron Matt System Clear Coat 8185 oraz Permacron Semi-Gloss System Clear Coat 8170. Lakiery te można mieszać ze sobą w celu uzyskania wysokiej jakości powłok OEM o wszystkich poziomach połysku. System oferuje lakiernikom prosty proces naprawy, umożliwiając im uzyskanie idealnego matowego wykończenia za każdym razem”.

Krok pierwszy

Oczyść obszar w pobliżu uszkodzonego miejsca, tak aby można było dokonać dokładnego pomiaru koloru za pomocą spektrofotometru Spies Hecker, ColorDialog Phoenix. W przypadku naprawy lakieru matowego nie może po prostu wypolerować powłoki, żeby usunąć wszelkie zadrapania lub ślady utleniania na powierzchni. Aby wykonać pomiar koloru, lakiernik musi znaleźć obszar jak najbliżej uszkodzenia, który jest wolny od zadrapań i zanieczyszczeń powierzchniowych.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca należy je oczyścić za pomocą preparatu Permaloid® Silicone Remover 7010 lub środka czyszczącego na bazie wody, takiego jak Permahyd® Silicone Remover 7080. Następnie należy użyć produktu dedykowanego do matowych wykończeń i ponownie zastosować Permahyd Silicone Remover 7080, by przygotować obszar do pomiaru.

Krok drugi

Wykonaj odczyty kolorów tak jak zwykle. Tony Mitchell mówi: „Po wykonaniu pomiaru koloru na pojeździe, należy odszukać recepturę i określić poziom matu dla naprawy”.

W oprogramowaniu kolorystycznym Phoenix, możliwe jest filtrowanie według kolorów matowych dzięki przełącznikowi „połysk / mat”. Po wybraniu receptury koloru, lakiernik może odnaleźć poziom matu lub grupę poziomów matu sugerowaną dla receptury w polu tekstowym. Następnie wybiera podłoże i wprowadza poziom lub grupę poziomów matu w zakładce Mieszanki dodatków.

Krok trzeci

Wymieszaj niewielką ilość koloru według receptury i wykonaj natryski próbne.

Tony Mitchell wyjaśnia: „Pamiętaj aby wykonać to na większym panelu, a nie na końcu listwy do mieszania. Należy się upewnić, że metoda aplikacji będzie taka sama jak ta, którą zastosujesz później podczas naprawy pojazdu. Nawet jeśli receptura została dopasowana do koloru danego pojazdu, istnieje wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na ostateczny poziom połysku, takich jak wiek pojazdu, sposób jego konserwacji, wcześniejsze naprawy, działanie warunków atmosferycznych, a nawet oryginalne różnice produkcyjne na tym samym samochodzie”.

Ekspert sugeruje, aby lakiernicy nie tylko tworzyli karty natryskowe dla domyślnej mieszanki i sugerowanej grupy poziomów matowych, ale także dla sąsiadujących mieszanek, by uwzględnić te możliwe zmienne.

Tony dodaje: „Upewnij się, że wszystkie karty są prawidłowo opisane i zachowaj próbki do wykorzystania w przyszłości do naprawy tego samego koloru”.

Aby zapewnić optymalną powtarzalność wyników, natryski powinny być tworzone przez tę samą osobę, która przeprowadza naprawę lakierniczą.

Krok czwarty

W dobrym oświetleniu światła dziennego porównaj natryski próbne z pojazdem, na którym przeprowadzono pomiar koloru. Następnie wybierz najlepszy z nich.

Krok piąty

Przygotuj i zamaskuj pojazd.

Krok szósty

„Na początek użyj podkładu o właściwym odcieniu, jak określono w recepturze koloru. Następnie przeprowadź aplikację lakieru bazowego” – tłumaczy Mitchell. „W zależności od tego, czy używasz systemu wodorozcieńczalnego czy konwencjonalnego marki Spies Hecker, musisz zapoznać się z arkuszem danych technicznych systemu Permacron® Matt Clear, ponieważ mogą występować różnice w procesie aplikacji lakieru bazowego. W przypadku stosowania Permahyd Hi-TEC 480 -najwyższej jakości wodorozcieńczalnego lakieru bazowego, należy pokryć lakierem cały obszar naprawy, w przeciwnym razie widoczne będą różnice w połysku.”

Krok siódmy

Przygotuj lakier bezbarwny. Dokładnie wymieszaj materiał. Oprogramowanie Phoenix do cyfrowego zarządzania kolorami, poprowadzi Cię przez kolejne etapy mieszania.

Krok ósmy

Aplikacja matowego lakieru bezbarwnego jest prosta; jest to aplikacja w dwóch warstwach z odparowaniem międzywarstwowym.

Mitchell wyjaśnia: „Pierwsza warstwa to warstwa zamknięta, która powinna być nałożona bardzo równomiernie, po czym następuje 15-minutowy czas odparowania. Druga warstwa to pełna warstwa z naprzemiennymi zakładkami, aby zapobiec powstawaniu grubej warstwy materiału w jednym obszarze. Jest to najlepsza praktyka dla każdego dwuwarstwowego lakieru bezbarwnego. Obie warstwy muszą być pełne i mokre, w przeciwnym razie isnieje ryzyko powstania zacieków.”

Po nałożeniu drugiej warstwy końcowy czas odparowania wynosi 15 minut.

Krok dziewiąty

Na koniec należy zachować ostrożność podczas ponownego montażu elementów. Nierzadko zdarza się, że na powłoce pojawiają się ślady. Można je usunąć używając specjalnego środka do czyszczenia szyb, pozostawiając go na kilka sekund, a następnie wycierają go czystą ściereczką z mikrofibry.

Mitchell podsumowuje: „Renowacje matowych lakierów nie należą do łatwych. Ostatecznie jednak liczy się rezultat. System Permacron® Matt Clear System od marki Spies Hecker zapewnia najszerszy zakres poziomów połysku. Jest łatwy w mieszaniu, z prostą aplikacją i nie wymaga stosowania specjalnych technik. Nie tylko szybko schnie, ale gwarantuje jednolity i spójny efekt końcowy”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat napraw lakierów matowych, obejrzyj siedmiominutowe nagranie szkoleniowe Spies Hecker Video-TEC.

Pełną serię filmów szkoleniowych można znaleźć na kanale YouTube marki Spies Hecker pod adresem www.youtube.com/SpiesHecker .

Więcej informacji o marce można znaleźć na stronie www.spieshecker.pl.