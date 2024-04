Limitowana edycja narzędzi Würth

Od 22 kwietnia dostępna jest limitowana seria produktów Würth, stworzona specjalnie z okazji urodzin prof. Reinholda Würtha. Wśród produktów znajduje się poręczny wkrętak akumulatorowy z pięcioma ustawieniami momentu obrotowego, narzędzie multitool ze skórzanym etui oraz zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej i delikatnych prac montażowych. Oferta promocyjna obowiązuje tylko do 26 kwietnia, a część dochodów ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczona na wsparcie UNICEF.

Produkty dostarczane przez markę Würth ułatwiają codzienną pracę w warsztatach, na budowach czy podczas domowych napraw. Charakteryzują się prostotą obsługi i doskonałą jakością. Wpływa to korzystnie zarówno na skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie zadania, jak i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów oraz zwiększa komfort pracy.

Raz do roku marka wprowadza jednak wyjątkową serię limitowaną, sygnowaną nazwiskiem właściciela firmy prof. Reinholda Würtha, która jest częścią RW WORKOUT WEEK, wydarzenia, które stało się integralną częścią kultury firmy Würth i służy wzmacnianiu współpracy i integracji. Ta coroczna inicjatywa integruje wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pracowników z różnych działów, co przekłada się na lepszą współpracę i komunikację wewnątrz organizacji oraz pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb fachowców korzystających z rozwiązań marki.

Produkty z serii limitowanej, objęte promocją, są dostępne w internetowym sklepie www.wurth.pl, w sklepach stacjonarnych oraz u handlowców, do momentu wyczerpania zapasów.

Wkrętak akumulatorowy AS 4 – RW EDITION

Ten kompaktowy wkrętak akumulatorowy jest doskonałym wyborem dla każdego, kto ceni sobie efektywność i komfort pracy. Urządzenie posiada sześciokątny uchwyt na bity 1/4 cala oraz wyróżnia się funkcją „Push&Go”, dzięki której wystarczy nacisnąć na mocowany element, aby uruchomić napęd. Dodatkowo, wkrętak można aktywować przyciskiem na obudowie.

Małe wymiary i kompaktowa konstrukcja wkrętaka gwarantują wygodę użytkowania nawet podczas długotrwałych prac. Wyposażony w pięciostopniowe sprzęgło przeciążeniowe, umożliwia precyzyjne dostosowanie siły dokręcania, z automatycznym wyłączeniem napędu po osiągnięciu ustawionej siły. Elektroniczny hamulec błyskawicznie odłącza napęd, chroniąc elementy przed przeciążeniem.

Dodatkowym atutem jest termiczny wyłącznik przeciążeniowy, który zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku zbyt dużego obciążenia lub przekroczenia maksymalnej

temperatury pracy akumulatora. Wkrętak jest ładowany przez gniazdo Micro USB, co ułatwia podłączenie do standardowych źródeł zasilania. Idealny dla profesjonalistów i amatorów szukających niezawodnego narzędzia do szerokiego zakresu zastosowań.

Nr Art. 5701 300 024, cena: 229 zł netto.

Multitool RW Edition ze skórzanym etui

Wielofunkcyjne narzędzie, które łączy wszechstronność z wytrzymałością, idealne dla każdego majsterkowicza czy profesjonalisty. Posiada mechanizm, który pozwala zablokować każde z narzędzi w pozycji roboczej, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dodatkowo, każde z narzędzi można otworzyć i zamknąć jedną ręką, co znacznie ułatwia pracę w trudnych warunkach.

Wszystkie elementy są wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. W skład tego praktycznego multitoola wchodzą: szczypce półokrągłe z obcinaczami bocznymi, ostrze ząbkowane i gładkie ostrze noża wykonane ze stali nierdzewnej 440A, otwieracz do puszek z ściągaczem do izolacji przewodów, piła do drewna z podziałką w milimetrach i calach, otwieracz do butelek z wkrętakiem, pilnik drobny i gruby, solidny wkrętak PH2 oraz szydło.

Multitool jest dostarczany w eleganckim, skórzanym etui ze szlufką na pasek, co ułatwia przenoszenie i zapewnia dodatkową ochronę narzędzia. To idealny wybór dla osób, które potrzebują niezawodnego i wielofunkcyjnego narzędzia zawsze pod ręką.

Nr Art. 0715 662 024, cena:169 zł netto.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej i delikatnych prac montażowych

To idealny, składający się z 41 elementów zestaw dla każdego, kto zajmuje się elektroniką i delikatnymi pracami montażowymi. Zawiera dwuskładnikową rękojeść wkrętaka, zapewniającą komfort i pewność chwytu podczas pracy. Rękojeść jest antystatyczna. W tej wersji ESD chroni urządzenia elektroniczne przed uszkodzeniami wynikającymi z wyładowań elektrostatycznych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Rękojeść wyposażona jest w obrotową końcówkę z wgłębieniem na palec, co pozwala na szybką i precyzyjną pracę. Zestaw znajduje się w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego, które posiada innowacyjne zamknięcie magnetyczne. Dzięki temu narzędzia są zawsze bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne. Po otwarciu dwie magnetyczne listwy z bitami rozkładają się automatycznie, umożliwiając łatwy dostęp do nich oraz do rękojeści wkrętaka. Ponadto, piktogramy końcówek bitów na każdej listwie zapewniają szybką i łatwą identyfikację, co znacząco przyspiesza pracę.

W zestawie znajduje się 40 wysokiej jakości bitów wykonanych ze stali chromowo-wanadowej w standardzie 4mm, co gwarantuje ich trwałość i odporność na zużycie. Umożliwiają montaż wkrętów ze standardowymi gniazdami oraz wkrętów zabezpieczających o niestandardowych profilach. Zestaw ma kompaktowe wymiary 154 x 75 x 30 mm, idealny do pracy w terenie jak i w warsztacie.