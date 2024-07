ORIENTACJA NA ELEKTROMOBILNOŚĆ

Elektromobilność stała się jednym z głównych trendów w branży motoryzacyjnej. Prognozuje się, że sprzedaż zarówno pojazdów całkowicie elektrycznych, jak i częściowo zelektryfikowanych, takie jak mild hybrid, będzie rosła w tempie powyżej średniej w nadchodzących latach. HELLA pozycjonuje firmę w oparciu o główne trendy rynku motoryzacyjnego: autonomiczną jazdę, elektryfikację, łączność i digitalizację oraz indywidualizację. Dokonuje ukierunkowanych inwestycji w kolejne rozwiązania produktowe dla różnych etapów elektryfikacji, przyczyniając się w ten sposób znacząco do czystej mobilności.

Rozwiązania produktowe na wszystkie etapy elektryfikacji

HELLA kompleksowo towarzyszy klientom na drodze do elektromobilności. Firma oferuje szeroką gamę produktów, od czujników akumulatora do mikrohybryd (automatyczny system start/stop), przez elektronikę zarządzania mocą silnika elektrycznego do pojazdów typu mild hybrid opartych na technologii 48V, czy układy zarządzania pracą akumulatora do zastosowań wysokonapięciowych w pełnych hybrydach i pojazdach całkowicie elektrycznych. Strategia HELLA polega na dalszym umacnianiu swojej pozycji jako dostawcy wysokowydajnych kluczowych komponentów, takich jak przetwornice DC/DC i inteligentne czujniki akumulatora. Opierając się na swoim doświadczeniu w produkcji różnorodnych komponentów, HELLA zamierza również coraz bardziej pozycjonować się jako dostawca podsystemów w dziedzinie elektromobilności.

Systemy zarządzania pracą akumulatora firmy HELLA

Główne produkty w tym kontekście to innowacyjne rozwiązania systemowe dla mild hybrid, takie jak „PowerPack 48 Volt” i „Dual Voltage Battery Management System”. PowerPack 48 Volt jest specjalnie zaprojektowany dla pojazdów o wyższej wydajności. Łączy blok baterii litowo-jonowej 48V, w tym zarządzanie baterią i przetwornicę DC/DC w jednym produkcie. Dual Voltage Battery Management System jest przeznaczony dla zastosowań kompaktowych i średnich. Łączy komponenty konwencjonalne i 48-voltowe mild hybrid w jednym produkcie, wykorzystując miejsce tradycyjnej baterii kwasowo-ołowiowej. Oznacza to, że system można łatwo zintegrować z istniejącą architekturą pojazdu. Inteligentny obwód ogniw umożliwia wykorzystanie pojemności baterii Li-ion w systemie elektrycznym pojazdu 12V lub 48V, w zależności od zastosowania.

System zarządzania baterią o napięciu 48V firmy HELLA zapewnia niezbędną pomoc w realizacji kluczowych funkcji pojazdów hybrydowych typu mild, które w założeniu mają znacząco zmniejszać emisję CO2. Należą do nich w szczególności odzyskiwanie energii podczas hamowania (rekuperacja), dynamiczniejsze przyspieszenie (boosting) oraz „żeglowani”e na biegu jałowym z wyłączonym silnikiem (sailing).

HELLA opracowuje również system zarządzania pracą akumulatorów dla zastosowań o napięciu 12 V, czyli w zakresie niskiego napięcia. W tym kontekście firma planuje współpracę z jednym z producentów ogniw w celu produkcji pakietów baterii. System zarządzania pracą baterii o napięciu 12 woltów może być używany w pojazdach elektrycznych, gdzie oprócz dostarczania prądu spoczynkowego, w stanie postoju lub parkowania, oferuje również redundantne, niejako zabezpieczające, zasilanie energią. System ten może być również instalowany w pojazdach z klasycznymi silnikami spalinowymi, gdzie może na przykład utorować drogę do technicznego rozwiązania potencjalnego zakazu stosowania baterii kwasowo-ołowiowych.