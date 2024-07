TEXTAR ZAPRASZA NA JUBILEUSZOWY, 20. ZLOT MASTER TRUCK SHOW

Od 20 lat, każdego roku na Master Truck Show spotykają się dziesiątki tysięcy uczestników z całej Europy. Na jubileuszowy zlot organizatorzy zapraszają od 19 do 21 lipca. Impreza odbędzie się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Podobnie jak podczas poprzednich edycji, na odwiedzających czeka bogata oferta wyjątkowych motoryzacyjnych atrakcji.

Kluczowym elementem programu będzie tradycyjnie konkurs wyłaniający najpiękniejsze ciężarówki wybrane przez jury i publiczność. Jednakże, podczas zlotu fani motoryzacji będą mieli okazję podziwiać nie tylko wyjątkowe, tuningowane ciężarówki, ale także interesujące auta osobowe, terenowe i dostawcze, motocykle, maszyny wojskowe i rolne oraz unikatowe pojazdy-wynalazki. Nie zabraknie też wesołego miasteczka i koncertów, ekscytujących wyścigów i pokazów oraz licznych konkursów i zadań sprawnościowych.

To już kolejny raz, gdy marka Textar wspiera Master Truck Show i jest obecna podczas tej imprezy. Zlot od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko kierowców, ale też firm działających w branży motoryzacyjnej. Jako wiodący dostawca tarcz, klocków i szczęk hamulcowych na montaż fabryczny oraz niezależny rynek części zamiennych, musimy tu być. Master Truck Show to dla nas idealna okazja do jeszcze mocniejszego zaakcentowania swojej obecności w świecie ciężarówek i innych pojazdów użytkowych.

– mówi Joanna Krężelok, Dyrektor oddziału firmy TMD Friction Services w Polsce, do której należy marka Textar.