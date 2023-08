MODA NA NAPRAWY W TERENIE

Nowości marki LAHTI PRO dla samochodowych i wulkanizacyjnych serwisów mobilnych i… nie tylko !

Po czym poznać prawdziwego zawodowca? Po narzędziach – zgoda, lecz obecnie bardziej niż kiedykolwiek szata wydaje się zdobić człowieka. Dlatego dla serwisowych zawodowców mamy ciekawą outdoorową alternatywę na naprawy z dala od podnośnika, czy kanału. Jeśli awaria zdąży się w terenie warto mieć na sobie coś funkcjonalnego, a zarazem pasującego do okoliczności.

Wygoda i gotowość na zmiany

Komplety oudoorowo-serwisowe marki LAHTI PRO zostały pomyślane jako idealne ubranie na zmieniającą się jak w kalejdoskopie pogodę. Kto ostatnio nie zaznał kuriozalnych zmian aury od upału do gradu i… z powrotem? No właśnie – na takie okoliczności mamy rewelacyjny zestaw składający się z koszulki L4023004 oraz spodni L405903 i dobranej pod kolor bluzy L4013203 marki LAHTI PRO i wierzchniego okrycia w postaci kurtki L4091603.

Całość prezentuje się idealnie i pozwoli szybko i wygodnie dokonać każdej samochodowej naprawy w terenie. Łatwo też dostosujesz się do aktualnej pogody – i to wciąż jest certyfikowana odzież robocza – coś w sam raz dla modnych fachowców. Zestaw jest mocny trwały odporny na rozciągnięcia i przetarcia – warto w niego zainwestować.

Gdy zadzwonią z terenu

Wakacyjne zgłoszenia z terenu to coraz częstsza praktyka w serwisach samochodowych i wulkanizacji – kamper nagle bez prądu, terenówka z przebitą oponą, brak paliwa na pustkowiu. Pomoc takim klientom to czasem prawdziwa wyprawa i tu warto mieć na sobie również kilka warstw, które pozwolą nam na swobodę i komfort termiczny w czasie czynności naprawczych lub załadunku na lawetę.

LAHTI PRO ma kilka propozycji na taka właśnie ewentualność – w tym 2 super zestawy „na krótko” czyli szorty L4071502 plus podkoszulek L402382 oraz czapka moro L101090S i niezawodne rękawice robocze moro L281309K. Wariant niebieski tego zestawu to odpowiednio szorty L4071602 oraz podkoszulek L4030503i rękawice taktyczne L281410K. Całości dopełnia czapka z daszkiem o symbolu L1040801.

Gdy sam się trochę najeździłeś w kółko warto odpocząć i spojrzeć w mapę, bo wiadomo – na pustkowiach czasem GPS wariuje. Najlepiej wtedy na spokojnie pomyśleć o kolejnych kilometrach w tę czy w tamtą z prawdziwa mapą w ręku.

Ważne, że jesteś gotowy na wiele scenariuszy – nie straszne ci ani zimno ani upały – odpowiedź na nie masz bowiem w zestawie bluza plus spodnie moro LAHTI PRO L40420 i L40532 – i to specjalnym! Jego wyjątkowość polega na szybkim i łatwym pozbyciu się odpinanych na zamek błyskawiczny rękawów i nogawek. Wówczas w jednej chwili Twój zestaw zmienia się nie do poznania.

Świeć przykładem bezpieczeństwa

W nocnych wezwaniach do awarii lub wypadków zwykle czai się ryzyko wydłużonego czasu reakcji innych kierujących, dlatego warto być widocznym bardziej niż zwykle. Idealnym zestawem dla pracujących wieczorami będzie fluorescencyjne combo czyli spodnie i kurtka L4051103/L4015103 plus odblaskowe buty L30433, wzmocnione świecącymi własnym blaskiem czapkami – L102240S i L101100S. Dzięki nim więcej zobaczysz – a przede wszystkim sam będziesz doskonale widoczny dla innych.

