UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 8/2023

Na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

01.08.2023 Samochody marki Fiat Panda

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Fiat Panda, mogły zostać wyposażone w boczne/zabezpieczające głowę poduszki powietrzne, w których czujnik zderzenia bocznego nie jest prawidłowo podłączony. Może to skutkować brakiem napełnienia się poduszki powietrznej w przypadku zderzenia bocznego. …>

01.08.2023 Samochody marki Nissan Navara

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Navara (D23) 2.3 dCi EU6b wyprodukowanych w Hiszpanii od 18.05.2016 r. do 10.05.2019 r. niezgodna jest maksymalna docelowa wydajność trybu dozowania online (OLDG) SCR (Selective Catalytic Reduction). …>

01.08.2023 Samochody marki Honda CIVIC Hybrid

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda CIVIC Hybrid, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od 10.2021 r. do 03.2023 r. w Japonii, z powodu błędu oprogramowania sterownika silnika występuje nieprawidłowe odczytywanie sygnałów silnika podczas przełączania trybu jazdy ze spalinowego na elektryczny co prowadzi do niezgodności z przepisami. …>

01.08.2023 Samochody marki Mercedes Sprinter (Typ 907/910)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter (Typ 907/910), wyprodukowanych w Niemczech, układ bezpiecznika wewnętrznej dmuchawy może nie spełniać wymagań dotyczących ciągłej eksploatacji z najwyższym stopniem dmuchawy. Pod wpływem pewnych czynników, takich jak temperatura otoczenia/przestrzeni konstrukcyjnej oraz zachowania użytkownika z czasem na stykach bezpiecznika może dojść do podwyższenia temperatury, co może skutkować pożarem. …>

01.08.2023 Samochody marki Toyota RAV4 PHEV oraz LEXUS NX450h+

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota RAV4 PHEV oraz LEXUS NX450h+, układ hybrydowy typu plug-in wyposażony jest w przetwornik DC-DC, który obniża wartość napięcia pochodzącego z akumulatora wysokonapięciowego pojazdu hybrydowego (HV) w celu ładowania akumulatora 12V. W przetworniku DC-DC znajduje się moduł prostownika prądu, który jest zainstalowany na płytce drukowanej. Niektóre z tych modułów mogły zostać uszkodzone podczas produkcji przez poddostawcę i mogą ulec awarii. …>

01.08.2023 Samochody marki Toyota, modele: Yaris oraz Yaris Cross

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Yaris oraz Yaris Cross, nakrętki w przednich prawych oraz w tylnych kołach nie zostały prawidłowo dokręcone, co może skutkować ich poluzowaniem i odłączeniem się podczas jazdy, co grozi utratą kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku. …>

01.08.2023 Samochody marki Porsche Panamera (97A, 97B, 97C)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Porsche Panamera (97A, 97B, 97C), wyprodukowanych w Niemczech, do sterownika dodatkowej pompy układu klimatyzacji może dostać się wilgoć, powodując nieprawidłowe działanie układu regulacji temperatury w kabinie pasażerskiej oraz działanie funkcji ogrzewania z użyciem ciepła resztkowego silnika. …>

01.08.2023 Samochody marki Land Rover, modele: Range Rover i Range Rover Sport

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover, może dojść do awarii jednego lub obu reflektorów po uruchomieniu lub wyłączeniu pojazdu bez przywrócenia ich działania w kolejnych cyklach zapłonu. …>

01.08.2023 Samochody marki Nissan Leaf

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Leaf (ZE1) wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii od 17.12.2017 r. do 30.05.2023 r. po wyłączeniu funkcji tempomatu istnieje możliwość niezamierzonego przyspieszenia. Uruchomienie hamulców spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdu. …>

01.08.2023 Samochody marki Mercedes G-class

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes G-class (BR 461), wyprodukowanych w Niemczech od 26.02.2007 r. do 06.02.2023 r. smarowanie łożyska wałka wejściowego przekładni głównej tylnej osi może nie być zgodne ze specyfikacjami. W rezultacie łożysko może się przegrzać i zablokować, a tym samym spowodować utratę napędu pojazdu, może też dojść do zablokowania tylnych kół i utraty sterowności pojazdu, co zwiększa ryzyko wypadku. Ponadto może dojść do wycieku oleju przekładniowego i/lub przedostania się komponentów na drogę, stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego. …>

01.08.2023 Samochody marki KIA, modele: Sportage, Sportage HEV i Niro HEV

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA, modele: Sportage, kod modelowy NQ5, model roku (MY 22 oraz MY 23), Sportage HEV, kod modelowy NQ5 HEV, model roku (MY 22 oraz MY 23) i Niro HEV, kod modelowy SG2 HEV, model roku (MY 23), oprogramowanie zestawu wskaźników pod wpływem zakłóceń elektrycznych spowodowanych normalną niestabilnością napięcia podczas uruchamiania pojazdu może wywołać błędy uruchamiania zestawu wskaźników, co może spowodować, że zestaw wskaźników blokuje się (zestaw pozostaje czarny). …>

01.08.2023 Samochody marki Suzuki Across

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Across, wyprodukowanych w Japonii, wewnętrzne elementy składowe modułu sterującego przetwornicy prądu stałego mogą powodować wewnętrzne zwarcie skutkujące niewłaściwym przepływem prądu między akumulatorem kwasowym i akumulatorem HV. Może to prowadzić do przegrzewania przetwornicy i jej uszkodzenia termicznego oraz pożaru. …>