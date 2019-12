Nie bój się wymiany oleju!

. „Automatyczne skrzynia biegów? W nich nie trzeba wymieniać oleju!” – ten z uprzykrzeniem powtarzany mit już dawno temu okazał się nieprawdziwy. Olej przekładniowy podlega naturalnemu procesowi starzenia, olej zużywa się lub traci dodatki. Dlatego tak ważna jest wymiana oleju: zapobiega uszkodzeniu skrzyni, zapewnia jej prawidłowe działanie i pozwala utrzymać komfort jazdy.

Jednak w tej kwestii jest nadal wiele dużych znaków zapytania. Ale wcale tak nie musi być: Producent części zamiennych z Hamburga – firma MEYLE – ma w swojej ofercie ponad 60 zestawów do wymiany oleju zawierających wszystkie komponenty niezbędne do tej czynności: filtry, uszczelki, śruby, korki spustowe i/lub wlewowe, magnesy i – w zależności od zastosowania – potrzebną ilość oleju przekładniowego. Chroni to nerwy i portfel – w równej mierze warsztatów, jak i kierowców. Dzięki poradom MEYLE wymiana oleju będzie teraz jeszcze łatwiejsza.

1. Przed przystąpieniem do wymiany oleju przekładniowego należy zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi przebiegu prac oraz specyfikacji oleju przekładniowego i koniecznie przestrzegać tych informacji.

Ponieważ: niedopuszczalny olej przekładniowy może doprowadzić do niejednoznacznych przełączeń i całkowitego uszkodzenia skrzyni biegów.

2. Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy odczytać i zapisać zawartość pamięć błędów.

Pamięć błędów odczytuje się przez złącze diagnostyczne, a zapisane błędy najlepiej wydrukować. W ten sposób można wykryć ewentualne wcześniejsze uszkodzenia, unikając niepotrzebnych prac serwisowych.

3. Pojazd podnosić na podnośniku hydraulicznym w miarę poziomo.

Tylko w ten sposób możliwy jest dokładny pomiar poziomu oleju.

4. Skontrolować szczelność zewnętrznych połączeń wtykowych systemu mechatronicznego.

W razie potrzeby: wymienić obudowę wtyku z uszczelką, przykręcić wymaganym momentem dokręcenia lub skontrolować prawidłowość zamocowania blokady wtyku.

Praktycznie: odpowiednie uszczelki i obudowy wtyków dołączone są do zestawu MEYLE.

5. Śruby miski olejowej należy zawsze wymieniać.

Ponieważ: często zamontowane są śruby sprężynujące jednokrotnego użytku.Sprytnie: nowe śruby miski olejowej dołączono do ZESTAWU MEYLE.

6. Opróżnianie przekładni hydrokinetycznej

Jeśli to możliwe, należy zawsze spuszczać resztę oleju z przekładni hydrokinetycznej. W tym celu przekładnię hydrokinetyczną obraca się we właściwe położenie. W niektórych skrzyniach biegów należy wymontować dodatkową pompę oleju, aby uzyskać dojście do śruby spustowej przekładni hydrokinetycznej.

7.Napełnianie przekładni hydrokinetycznej

Silnik należy pozostawić włączony na podwyższonych obrotach biegu jałowego – od ok. 1500 do 2000 1/min w położeniu N dźwigni zmiany zakresów przez ok. 20 sek., aby napełnić przekładnię hydrokinetyczną. Dotyczy to również skrzyń biegów bez śruby spustowej w przekładni hydrokinetycznej

8. Właściwa temperatura oleju przekładniowego

Prawidłowy poziom oleju można uzyskać wyłącznie po osiągnięciu przez olej przekładniowy wymaganej temperatury. Również w tym zakresie należy koniecznie przestrzegać wytycznych producenta

9. Resetowanie wartości adaptacji

W niektórych pojazdach po wymianie oleju producenci wymagają adaptacji skrzyni biegów; przeprowadza się ją na odpowiednim stanowisku kontroli lub podczas jazdy, z poziomu menu testera.

Jaki olej dla jakiej skrzyni biegów? I jak często wymiana? MEYLE oferuje praktyczne zestawienie w formie zwięzłego plakatu do pobrania ze strony http://www.meyle.com/zestawyautomatycznych. Opłaca się zajrzeć!

ZESTAWY MEYLE oszczędzają czas i pieniądze oraz zwiększają efektywność codziennej pracy w warsztacie. Dzięki temu wkręcanie i naprawianie jest znacznie łatwiejsze i tańsze. Optymalizowane są także możliwości podnośników hydraulicznych, a klienci końcowi są zadowoleni z rezultatów pracy. Opracowując ZESTAWY MEYLE, myślimy z perspektywy pracownika serwisu i staramy się ułatwić i usprawnić jego codzienną pracę.

Uwaga: Zamieszczone treści adresowane są do przeszkolonych specjalistów. Przedstawiają one uproszczoną oraz skróconą formę i nie omawiają przebiegu prac. Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi producentów pojazdów oraz instrukcjami i przestrzegać ich treści. Mają one zawsze pierwszeństwo przed prezentowanym w tym miejscu ogólnym opisem czynności.