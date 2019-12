PODŁĄCZ URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE I ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA…

Wszystkie systemy elektroniczne w samochodach wymagają odpowiedniego oprogramowania, zbiera ono informacje z poszczególnych czujników, przetwarza je a następnie steruje podzespołami wykonawczymi. Systemy te również komunikują się między sobą, korzystają z tych samych czujników, a utworzone dane gromadzone są w dostępnych dla nich wspólnych bazach pamięci. Bardzo często bazy te są wykorzystywane w procesach diagnozowania pojazdu.

Rozpatrzmy przykład pokazujący co się dzieje w nowoczesnym kompaktowym pojeździe (np. VW Golf), kiedy włączamy wsteczny bieg. Sterownik silnika poprzez sieć CAN otrzymuje informację, że włączony został bieg wsteczny, następnie informacja ta przekazana jest do sterownika klimatyzacji, który przestawia system wentylacji na wewnętrzny obieg powietrza w kabinie. W tym czasie moduł sterujący światłami uruchamia światło wsteczne, a sterownik komfortu sprawdza za pomocą czujnika deszczu czy należy uruchomić tylną wycieraczkę. Następnie zostają uruchomione czujniki parkowania, radio automatycznie jest ściszane, na wyświetlaczu pojawia się obraz z kamery cofania, a prawe lusterko obniża się aby ułatwić manewrowanie.

To wszystko dzieje się automatycznie gdy kierowca przestawia dźwignię skrzyni biegów, a przecież tylko parkujemy pod sklepem…

Za te wszystkie działania odpowiadają sterowniki zainstalowane w samochodzie. Same sterowniki niczego nie zrobią bez oprogramowania sterującego. W nowoczesnych pojazdach ma ono coraz większe znaczenie z którego żaden kierowca nie zdaje sobie sprawy. Analiza najczęstszych napraw i usterek nowych aut wskazuje, że ponad połowa awarii lub nieprawidłowego działania zespołów wynikaja nie z uszkodzeń instalacji elektrycznej czy wad mechanizmów a z nieprawidłowego działania oprogramowania sterowników. Im bogatsze jest wyposażenie samochodu, tym ma więcej sterowników i tym bardziej skomplikowane oprogramowanie jest w nich instalowane. I tym częściej pojawiają się w nich błędy. Każdy producent ciągle pracuje nad usuwaniem błędów w oprogramowaniu i przygotowuje nowe wersje programów. Można powiedzieć, że pierwszym krokiem przed podjęciem naprawy pojazdu powinno być pierwsze polecenie „Autoryzowanej Instrukcji Napraw” jeżeli na jej wydanie wzorem niegdysiejszej Fabryki Samochodów Małolitrażowych zdecydowałby się któryś z obecnych producentów samochodów: „Podłącz właściwe urządzenie diagnostyczne i aktualizuj

oprogramowanie sterowników”. Jeżeli pojazd objęty jest gwarancją to aktualizacje te są wpisywane do sterowników w czasie przeglądów i napraw w ASO. Gdy kończy się gwarancja korzystanie z ASO nie jest regułą.

Czy pojazd pozbawiony będzie wtedy możliwości pozyskania nowego oprogramowania? Nie, fabryczną aktualizację oprogramowania sterowników może już dziś bez większych problemów wykonać niezależny warsztat. Ma to miejsce za sprawą działającego już od dłuższego czasu systemu PassThru czyli dostępu poprzez Internet do serwerów producentów pojazdów. Aby dostęp był możliwy niezależny warsztat musi uzyskać dostęp do serwera, wnieść stosowne opłaty i posługiwać się urządzeniem diagnostycznym akceptowanym przez producenta wybranej marki, które umożliwia przenoszenie danych z serwera do wybranych sterowników auta. Po spełnieniu tych wymagań proces aktualizacji oprogramowania w samochodzie wygląda w wielkim uproszczeniu jak aktualizacja programu antywirusowego w komputerze domowym.

Wszystkie urządzenia diagnostyczne oferowane przez firmę HELLA GUTMANN SOLUTIONS zapewniają korzystanie z funkcji PassThru i są akceptowane przez producentów pojazdów. Ocena poszczególnych modułów w samochodzie może być zależne od wersji oprogramowania nie tylko sterownika w aucie ale także, od aktualnej wersji oprogramowania urządzenia diagnostycznego, które do tego celu wykorzystujemy. Każda aktualizacja wnosi coś nowego do działania testera. Po pierwsze rozszerza gamę obsługiwanych pojazdów, po drugie zwiększa zakres możliwych do wykonania prac w starszych autach i po trzecie usuwa zgłaszane przez użytkowników błędy w poprzednich wersjach programu testera. Posługiwanie się najnowszą wersję programu w testerze to gwarancja lepszej oferty dla klientów, możliwość usuwania usterek wcześniej nawet nie wykrywanych przez nasze urządzenie oraz posługiwanie się sprawdzonymi i poprawnymi procedurami naprawczymi.



W przypadku urządzeń diagnostycznych firmy HELLA GUTMANN SOLUTIONS to także dostęp do najnowszych informacji o akcjach serwisowych i kampaniach naprawczych producentów pojazdów. Testery HELLA GUTMANN SOLUTIONS objęte są elastycznym systemem licencji wybieranych zależnie od potrzeb i wymagań warsztatu. Właściwy wybór licencji pozwala korzystać z najnowszych wersji programu przy możliwie najkorzystniejszych warunkach finansowych.

Wszelkich informacji na temat licencji i odnawiania programu testerów firmy HELLA GUTMANN SOLUTIONS można uzyskać od specjalistów firmy HELLA

