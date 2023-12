NOWA STRATEGIA ROZWOJU KLOCKÓW HAMULCOWYCH BREMBO NA RYNKU AFTERMARKET

Najnowocześniejsza technologia hamowania zwiększa wydajność i ekologiczność klocków, a nowa identyfikacja wizualna pozwala na łatwe rozróżnienie produktów.

Firma Brembo, światowy lider i innowator w dziedzinie technologii hamulców samochodowych, przedstawiła nową strategię rozwoju na rynku aftermarket wraz z premierą najnowszych klocków hamulcowych na targach Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) i Specialty Equipment Market Association (SEMA) w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych.



Przemysł motoryzacyjny kontynuuje przechodzenie na układy napędowe przyszłości, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna – pojazdy będą musiały bezpiecznie hamować. – mówi Roberto Caravati, Chief Operating Officer Global Business Unit Aftermarket w Brembo.

Brembo będzie dostarczało rozwiązania dla entuzjastów, producentów samochodów i kierowców wyścigowych, w celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń z jazdy. Jednocześnie firmie zależy na tym, aby pojazdy były bezpieczniejsze dla przyszłych pokoleń, a każdy nowy produkt był bardziej ekologiczny niż poprzedni. Nasza poszerzająca się oferta została zaprezentowana na AAPEX i SEMA, a inni producenci i goście targów mogli zobaczyć i poczuć to, co najlepsze w hamowaniu. – dodaje Roberto Caravati

KLOCKI HAMULCOWE XTRA

Na targach AAPEX zadebiutowała seria klocków XTRA całkowicie pozbawionych miedzi, z niską zawartością metalu (Low Met) i z bezazbestową formułą ceramiczną (NAO) – XTRA i XTRA Ceramic.

Wypełnia ona lukę pomiędzy produktami Brembo na rynek wtórny i wysokowydajnymi. W ten sposób firma udowadnia, że może dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb tych, którzy w ofercie aftermarket oczekują klocków z najlepszym materiałem ciernym i o zmniejszonym wpływie na środowisko.



• Seria XTRA Low Met zapewnia najlepsze osiągi w swojej klasie, a także doskonałe hamowanie i wrażenia z jazdy dla entuzjastów motoryzacji

• Seria Linia XTRA Ceramic zapewnia najwyższą wydajność i komfort, przy minimalnej emisji pyłu i czystszych kołach



Dodanie nowych klocków do istniejącej już gamy XTRA, która obejmuje tarcze nacinane Brembo Max i tarcze nawiercane Brembo XTRA, tworzy najlepszą kombinację wydajności w pojazdach o wysokich osiągach Brembo pokazało również nową identyfikację wizualną całej serii klocków hamulcowych, ułatwiającą rozróżnienie produktów pod względem typów płytek nośnych i podkładek.



• Kolor podkładki wskazuje na rodzinę produktu – czarny oznacza Prime, czerwony XTRA i srebrny Beyond.

• Kolor płytki nośnej wskazuje na materiał cierny – czarny oznacza Low Met, szary NAO/Ceramic, niebieski Beyond EV i zielony Beyond Greenance.



Ta nowa, rozszerzona i dostosowana do potrzeb rynku wtórnego strategia rozwoju klocków hamulcowych stała się możliwa dzięki współpracy joint venture Brembo z Gold Phoenix, która wzbogaciła i wzmocniła pozycję Brembo na rynku klocków hamulcowych w zakresie rozwoju i produkcji w najnowocześniejszych zakładach.

Układy hamulcowe i komponenty Brembo są stosowane w wielu typach pojazdów, od Formuły 1 i innych pojazdów wyścigowych, po samochody wyczynowe, a także samochody używane codziennie przez kierowców. Oferta Brembo będzie nadal poszerzana, aby służyć zarówno producentom, jak i entuzjastom jazdy, zmieniając energię w inspirację.



Więcej informacji na stronie: www.bremboparts.com/europe/pl