Nowe latarki i lampy LED marki PROLINE

Nowe osobiste oświetlenie marki PROLINE już w sprzedaży

Na grupę debiutującego właśnie oświetlenia osobistego PROLINE składają się 4 latarki (numery katalogowe: 51042, 51043, 51044 i 51045) i 3 latarki czołowe (51040, 51041 i 51046). Są to innowacyjne produkty, solidnie wykonane i oferujące wiele przydatnych funkcjonalności zwiększających skuteczność oświetlania.

Poręczne światło

Nowe latarki ręczne PROLINE mogą z powodzeniem być używane do prac serwisowych, podświetlania przedmiotów, miejsc trudno dostępnych itp., jak też jako sygnalizatory obecności ludzi, a nawet przeszkód. Można je także wykorzystać do wzywania pomocy, jak też oświetlania drogi podczas wycieczek, wypraw, pobytu na kempingu itd.

Nowe urządzenia mają obudowy wykonane z wysokiej jakości stopu aluminiowego. Trzy z nich to klasyczne ręczne latarki z korpusem rurowym, zaś model PROLINE kompakt mini 51045 wyposażono w obudowę z głowicą o kształcie prostopadłościennym, podstawką do ustawiania, karabińczykiem do zawieszania, magnesem do mocowania na elementach stalowych, gwintem do montażu na statywach i otwieraczem do butelek. Źródłem światła w prezentowanych latarkach są wydajne diody COB LED (51042 i 51045) i XPE LED (51043 i 51044). Ich pracą steruje elektronika i dzięki temu użytkownicy mogą regulować strumień światła na 100%, 50% i 25% mocy (51043 i 51044) oraz na 100% i 50% (51042 i 51045). Oprócz regulacji mocy świetlnej, wszystkie latarki oferują tryb świecenia błyskowego, zaś modele 51042, 51043 i 51044 dodatkowo umożliwiają nadawanie kodu SOS, a także wyposażone są funkcję zoom, która w zależności od potrzeb umożliwia rozpraszanie lub skupianie światła.

Latarka 51044 zasilana jest 3 bateriami AAA, zaś modele 51042, 51043 i 51045 czerpią energię z akumulatorów Li-Ion, które ładuje się przez port USB-C. Wyposażono je w akumulatory o pojemnościach 500 mAh (51045) i 1200 mAh (51042 i 51043). W modelu 51042 znajdziemy także diody kontrolne: czerwona informuje o ładowaniu akumulatora, zaś zielona sygnalizuje 100-procentowe jego naładowanie. Z kolei latarka 51043 posiada diodowy wskaźnik informujący o dostępnej ilości energii elektrycznej w akumulatorze. Można ją wyłączyć z poziomu każdego trybu pracy przez przyciśnięcie przycisku włącznika przez 2 s.

Czołem nocna zmiano!

Latarki mocowane na głowie umożliwiają mobilne i dokładne oświetlanie bez angażowania rąk. Modele 51040 i 51046 to klasycznie skonstruowane latarki czołowe, wyposażone w oddzielne głowice świecące mające regulację pozycji kątowej (świecenie w górę/dół). Zaś latarka czołowa 51041, oprócz głowicy, posiada diodę COB LED o mocy 300 lm w formie wąskiego paska, umieszczoną na opasce służącej do noszenia jej na głowie.

Generuje ona światło rozproszone. W głowicy tej latarki znajduje się dioda XPE LED o mocy 180 lm, której zadaniem jest wytwarzanie skupionej wiązki świetlnej, a także czujnik ruchu służący do automatycznego włączania sprzętu. Z kolei w modelu 51040 zastosowano 3-watową diodę COB LED o mocy 200 lm, zaś w 51046 – diodę CREE XPE LED o mocy 300 lm. Pracą diod LED we wszystkich prezentowanych latarkach czołowych PROLINE steruje elektronika. Umożliwia ona regulację mocy świetlnej na 100% i 50% oraz ustawienie błyskowego trybu świecenia. Wszystkie omawiane latarki czołowe PROLINE wyposażono w elastyczne, regulowane opaski przeznaczone do ich noszenia na czole. Dodatkowo model 51046 ma opaskę górną, zaś jego głowica świecąca, mieszcząca się w wytrzymałej obudowie aluminiowej, oferuje także funkcję zoomowania strumienia świetlnego. W jego tylnej części na jego opaskach zamontowano niewielki pojemnik na 4 baterie AA służące do zasilania diody LED. Należy tu zauważyć, że z 3 baterii AAA czerpnie energię latarka 51040, zaś model 51041 wykorzystuje do tego wewnętrzny akumulator Li-Ion o pojemności 800 mAh, który ładuje się za pośrednictwem portu USB-C.

Podobnie jak latarki, „czołówki” PROLINE mogą być z powodzeniem wykorzystywane komercyjnie w różnych pracach: na budowach, podczas serwisowania pojazdów, maszyn i instalacji, montażu wyposażenia budynków, sygnalizacji obecności pracowników itd. Z ich zalet skorzystają także turyści, grotołazi, alpiniści itd.

Z bogatej oferty oświetlenia LED PROFIX każdy może wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie sprzęt zarówno do prac komercyjnych, jak i zastosowań indywidualnych.