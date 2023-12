Wyróżnienia dla Partnera marki Glasurit w konkursie BASF Polska

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy laureatem konkursu Razem dla Planety BASF Polska

Lider zrównoważonego rozwoju w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, to wyróżnienie zdobyte dla klienta marki Glasurit w konkursie „Razem dla Planety”.

Zrównoważony rozwój to nie tylko chwytliwe hasło, to przede wszystkim długofalowa strategia, którą powinny wprowadzić firmy odpowiedzialne za przyszłość pokoleń. Konkurs „Razem dla Planety” to najnowszy projekt, którego celem jest promocja zrównoważonych praktyk realizowanych przez klientów BASF.

Dobre praktyki niedużych graczy

Do konkursu można było zgłaszać partnerów z tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które w swojej strategii mają wpisane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konkurs trwał od maja do września 2023 roku. W tym okresie zbierano kandydatury w czterech kategoriach:

Lider zrównoważonego rozwoju MŚP,

Mistrz obiegu zamkniętego.

Innowator roku

Promotor net-zero – kategoria dla firm, które pracują nad obniżaniem swoich

emisji, korzystają z odnawialnych źródeł energii lub zastępują surowce kopalne

bardziej zrównoważonymi.

Zgłoszenia do programu odbywały się w formule online, a aplikacje zostały ocenione przez specjalnie powołaną Kapitułę Programu.

W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki: prof. dr hab. Joanna Kulczycka z AGH – ekspertka z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii im. L. Koźmińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu: Maria Andrzejewska reprezentująca UNEP GRID oraz Kamil Wyszkowski z UNGC. W składzie Kapituły znaleźli się też Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Małgorzata Greszta – Partnerka Zarządzająca CSR Consulting, specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. BASF Polska reprezentowany był przez Katarzynę Byczkowską – Dyrektor Zarządzającą oraz Agnieszkę Łyczak-Szymczyk – Menedżerkę ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Wyróżnienie w kategorii „Lidera zrównoważonego rozwoju MŚP” zdobyła spółka Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy, będąca częścią Grupy Makurat, Partner marki Glasurit. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 listopada w Warszawie właściciel spółki Mirosław Makurat odebrał nagrodę z rąk Dyrektorki Zarządzającej BASF Polska Katarzyny Byczkowskiej.

Dziękujemy firmie BASF i marce Glasurit za to wyjątkowe wyróżnienie. Współpracujemy od wielu lat z firmą, która dostarcza nam produkty lakiernicze. Pracujemy na certyfikowanych, szybkoschnących produktach klasy Ara, które sprzyjają optymalizacji czasu pracy, ale też zapewniają nam wielu zadowolonych klientów . – podkreślił właściciel Grupy Makurat.

To była pierwsza edycja konkursu „Razem dla Planety”. Więcej szczegółów znajdziecie: https://razemdlaplanety.eu/en/